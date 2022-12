WCLV Program Guide 05-29-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Vinter, Gilbert Hunter's Moon' Gregory Hustis, fh; Steven Harlos, p Crystal Lyrical Gems for the Horn 5:39

00:05:39 Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.2 in B-Flat, Op.19 Gustavo Romero, p; English Chamber Orch/James Sedares Koch Beethoven: 5 Piano Concertos 29:46:00

00:35:25 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, 'Mödlinger Tänze' / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24

00:36:49 Krufft, Nikolaus Von Horn Sonata in E Gregory Hustis, fh; Steven Harlos, p Crystal Lyrical Gems for the Horn 18:13

00:55:02 Purcell, Henry The Married Beau' Empire Brass, William Kuhlman, o Telarc Baroque Music For Brass And Organ 1:31

01:00:00 Brahms, Johannes Three Vocal Quartets, Op 64 Westminster Cho/Joseph Flummerfelt Delos BRAHMS, J.: 18 Liebeslieder Waltzes / 14 Deutsche Volkslieder / Quartets - Opp. 64, 92 (Westminster Choir, Flummerfelt) 5:08

01:05:08 Brahms, Johannes String Quartet #2 in a, Op 51/2 Emerson String Quartet DG Brahms: String Quartets * Piano Quintet * Emerson SQ * L Fleisher 32:40:00

01:37:48 Milhaud, Darius Saudades do Brasil,' Op. 67 Antonio Barbosa, p Connoisseur Antonio Barbosa - Debussy, Milhaud 1:30

01:39:18 Herbert, Victor Souvenir' (1918) Eastman-Dryden Sym Orch/Donald Hunsberger Arabesque Souvenir 4:36

01:43:54 Tchaikovsky, Peter Souvenir de Hapsal,' Op. 2 Igor Zhukov, p Mel/BMG Russian Piano School, Vol. 16 12:04

01:55:58 Milhaud, Darius Saudades do Brasil,' Op. 67 Orch/Darius Milhaud EMI/Ang Milhaud: La Création du Monde/ Le Boeuf sur le toit/ Saudades do Brasil 1:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giuseppe Verdi: La Traviata: Prelude to Act I London Symphony Orchestra; Carlo Rizzi, conductor Album: Ultimate Overtures Erato 94809 Music: 4:20

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 14:48

Philip Glass: Symphony No. 3 A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 24:20

Giuseppe Verdi: Prelude to Act III of La Traviata Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 3:10

Franz Liszt: 28 Grandes etudes de Paganini, S. 141: No. 3 in G-Sharp Minor "La campanella" Yekwon Sunwoo, piano Album: Crossing Spheres: Works by Beethoven, Chopin, Liszt, and Tchaikovsky Genuin 17475 Music: 4:31

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 5:33

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in E major BWV 1042 Hilary Hahn, violin; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 16:57

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 Yekwon Sunwoo, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:58

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Satie, Erik Trois Sarabandes' (1887) Jean-Yves Thibaudet, p London Satie (The Complete Solo Piano Music) 5:38

04:05:38 Debussy, Claude Sarabande' Ulster Orch/Yan Pascal Tortelier Chandos Ravel: Orchestral Music 4:29

04:10:07 Foote, Arthur Sarabande and Rigaudon,' Op 60 Fenwick Smith, f; Marcus Thompson, vi; Randall Hodgkinson, p Northeastern Chamber Music with Flute by Aaron Copland, Arthur Foote 7:33

04:17:40 Prokofiev, Serge Ten Piano Pieces, Op. 12 Eteri Andjaparidze, p Naxos PROKOFIEV: Ten Small Pieces / Sarcasms / Visions Fugitives 1:36

04:19:16 Prokofiev, Serge Cinderella,' Op. 87 Russian National Orch/Mikhail Pletnev DG Cinderella / Summer Night - Suite 35:26:00

04:54:42 Prokofiev, Serge Ten Pieces from 'Romeo and Juliet,' Op. 75 Nikolai Demidenko, p Hyperion Mussorgsky: Pictures at an Exhibition/ Prokofiev: Romeo and Juliet 1:27

05:00:00 WOOD, Charles Anthem, ''Tis the Day of Resurrection' St Paul's Cathedral Cho/John Scott Hyperion The English Anthem, Vol. 6 5:39

05:05:39 Elgar, Edward Sursum Corda,' Op 11 BBC Sym Orch/Andrew Davis Teldec Elgar: The Music Makers, Etc 7:19

05:12:58 Liszt, Franz Années de pèlerinage:' 3rd Year, Rome (1867-77) Jenö Jandó, p Naxos Liszt: Années de Pèlerinage III 2:49

05:15:47 Korngold, Erich Wolfgang Symphonic Overture, 'Sursum Corda,' Op. 13 Northwest German Phil/Werner Andreas Albert CPO Korngold: Orchestral Works 2 18:34

05:34:21 Mendelssohn, Felix Elijah,' Op 70 Atlanta Sym Cho, Orch/Robert Shaw Telarc Choral Masterpieces 1:52

05:36:13 Hoffmeister, Franz Anton Viola Concerto in D Les Solistes de Montpellier-Moscou/Gérard Caussé, vi EMI/Ang Gérard Causse joue concertos pour alto 19:03

05:55:16 Poulenc, Francis Presto' in B-Flat (1934) Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p EMI/Ang The Perlman Edition - Encores 1:45

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:26 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

06:14:07 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

06:22:18 Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 Op 80 Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 7:32

06:31:38 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:16

06:41:09 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 11:27

06:53:49 Giovanni Gabrieli: Sonata on the 9th tone for 8 parts Edward Tarr Brass Ensemble Vittorio Negri CBS 42645 2:19

06:57:30 John Williams: The Force Awakens: March of the Resistance Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 2:33

07:04:24 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

07:11:27 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 9:38

07:21:15 Leroy Anderson: Clarinet Candy Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:43

07:24:54 George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Coro 16062 2:13

07:28:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 5:42

07:39:25 Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement I Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 8:14

07:48:53 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:19

07:55:18 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor Musicians of the Louvre Marc Minkowski DeutGram 4795448 4:26

08:06:50 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

08:14:27 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

08:24:56 Sammy Fain: I'll Be Seeing You Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:28

08:30:41 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:25

08:41:18 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

08:51:24 Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 8:22

09:03:27 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 20:50

09:26:53 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3010 7:14

09:36:04 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:26

09:41:58 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

09:54:08 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:36 Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture Op 24 NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999077 3:56

10:06:38 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 1:58

10:10:08 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

10:24:26 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

10:33:00 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Bourrée & Double BWV 1002 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:16

10:42:23 Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 BWV 529 Arcadi Volodos, piano Sony 62691 7:47

10:51:49 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Cleveland Orchestra Pierre Boulez Sony 64109 34:29

11:28:02 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

11:36:44 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

11:47:23 Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:42 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 9:18

12:20:40 Joseph Haydn: Symphony No. 85 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 031409 19:49

12:42:01 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 14:39

12:58:23 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:31

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:24 Frédéric Chopin: Etude No. 1 Op 10 # 1 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 1:51

13:02:40 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Fascinating Rhythm' Joanne Polk, piano Steinway 30090 2:00

13:06:44 Isaac Albéniz: Rapsodia española Op 70 Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 12:45

13:20:02 Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 8:13

13:30:00 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

13:37:14 Francesco Salieri: Symphony in B-Flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

13:48:40 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

13:56:48 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Florence Price: Elfentanz Esther Pak, piano and Dawn Wohn, violin Album: Perspectives Delos Music: 4:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D major, K.385, "Haffner" ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:16

Osvaldo Golijov: Tenebrae A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 14:50

Johannes Brahms (Arr, Ettora Causa): Four Vocal Songs arranged for viola and piano Ettore Causa, viola; Esther Park, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 9:41

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost": Movement 2 Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Album: Immortal Beloved Original Motion Picture Soundtrack Sony 66301 Music: 4:35

Claude Debussy, arr. Gustave Samazeuilh: Prelude to the Afternoon of a Faun Mimi Stillman, flute; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 9:00

Galina Ustvolskaya: Symphonic Poem #1 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 19:27

Ludwig van Beethoven, arr. Anderson and Roe: Allegretto from Symphony No. 6 in F major, Op. 68 Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 9:57

Richard Finch, Ludwig van Beethoven, Simon Whiteley: That's The Way Beethoven Likes It The Queen's Six The Friends of Chamber Music, A&M United Methodist Church, College Station, TX Music: 3:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:39 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

16:07:59 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:11

16:14:40 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 11:25

16:26:36 Danny Elfman: Hitchcock: End Credits Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 5:50

16:35:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds K 452 Radu Lupu, piano Decca 414291 5:46

16:43:08 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 7:54

16:52:30 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 2:47

16:55:45 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

17:04:41 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

17:13:21 Johann Sebastian Bach: Concerto after Marcello BWV 974 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 10:02

17:24:46 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

17:37:31 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

17:43:22 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 3:04

17:46:54 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

17:54:56 Arvo Pärt: Da pacem Domine Estonian Philharmonic Chamber Choir Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 4:53

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:22 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 15:04

18:26:04 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:53

18:32:22 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 5:07

18:38:48 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Johanna Novom, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 13:33

18:52:50 Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard David Greilsammer, piano Sony 792969 6:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:57 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 28:13

19:32:33 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 24:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Franz Schubert: Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 32:51

20:35:20 Joseph Haydn: String Quartet No. 34 Op 33 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 15:42

20:51:48 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

20:56:36 Johannes Brahms: Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52 Leon Fleisher, piano Sony 506416 2:45

21:02:25 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 16:25

21:20:00 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 9:47

21:31:03 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

21:39:49 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

21:48:19 Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 47:21

22:36:32 Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 8:26

22:48:40 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

23:05:16 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:08:41 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

23:14:34 Antonín Dvorák: Romance in f Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

23:26:19 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:32:49 Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El testament d'Amelia' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:20

23:36:21 Jean Sibelius: The Tempest: Interlude 'Prospero' Op 109 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 581 4:10

23:40:33 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

23:49:14 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

23:55:48 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 2:40