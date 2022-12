WCLV Program Guide 05-28-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Gliere, Reinhold The Red Poppy' Bolshoi Theater Orch/Yuri Fayer Angel/ Melodiya The Red Poppy (Excerpts From The Ballet) 5:40

00:05:40 Rimsky-Korsakov, Nicolai Concerto for Clarinet and Military Band Anthony Gigliotti, cl; Temple University Wind Sym/Arthur D Chodoroff Albany Rimsky-Korsakov, Husa, Prokofiev 7:55

00:13:35 Rimsky-Korsakov, Nicolai Concerto for Trombone and Military Band Batashov, tb; USSR Defense Ministry Band/Nazarov Angel/ Melodiya Showpieces For Symphonic Band 10:18

00:23:53 Willson, Meredith The Music Man Ensemble/Geoffrey Simon Cala The London Trombone Sound 4:17

00:28:10 Willson, Meredith The Music Man Utah Sym Orch/Robert Henderson Varese-Sarabande N/A 1:38

00:29:48 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 52 in c La Petite Bande/Sigiswald Kuijken Virgin Classics Haydn: Symphonies No. 26 in D minor Lamentatione No. 52 in C minor, and No. 53 in D major 25:06:00

00:54:54 Lauro, Antonio Three Venezuelan Waltzes (Valses Venezolanas) Nathan Kolosko, g Fleur de Son Nos-Tal-Gia: Music from Brazil, Venezuela & Argentina 1:51

01:00:00 Rabaud, Henri Solo de concours', Op 10 Jonathan Cohler, cl; Rasa Vitkauskaite, p Ongaku Records Rhapsodie Française 5:23

01:05:23 Still, William Grant Symphony #3, 'Sunday' N Arkansas Sym Orch/Carlton Woods Cambria Still: Symphony No. 3, Festive Overture 21:01

01:26:24 Trad, American Spiritual, Lord if I got my ticket Tim Stalter, t, Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw Telarc Amazing Grace (American Hymns And Spirituals) 1:35

01:27:59 Saint-Saens, Camille Oboe Sonata, Op. 166 John Mack, ob; Eunice Podis, p Crystal Schumann, Saint-saëns, Hindemith, Poulenc 10:04

01:38:03 Saint-Saens, Camille Clarinet Sonata in E-Flat, Op. 167 Jonathan Cohler, cl; Rasa Vitkauskaite, p Ongaku Records Rhapsodie Française 16:38

01:54:41 Gershwin, George Three Preludes (1926) Jon Manasse, cl; Orch XLNT Music Jon Manasse Plays Clarinet Music From 3 Centuries 1:41

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Dances for Harp and String Orchestra: 2. Danse Profane Vera Badings, harp; Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor Album: Debussy: Orchestral Music Philips 438 742 Music: 4:32

Georg Philipp Telemann: Burlesque de Quichotte: Movements 1-7 Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Tempesta di Mare, Philadelphia, PA Music: 17:42

The Piano Puzzler: This week's contestant is David Hempling from San Francisco, CA Time: 5:40

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Prelude & Fugue No. 21, BWV 866 Angela Hewitt, piano Album: Bach Das Wohltemperierte Klavier, Book 1 Hyperion 67301/2 Music: 3:11

Claude Debussy: Jeux New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 17:02

Yuko Uebayashi: Au-dela du Temps Movement 4 La lumiere tournante dans le reve Carol Wincenc, flute; Tanya Dusevic Witek, flute; Emile Naoumoff, piano Album: Misericordia Azica 71325 Music: 4:25

Robert Schumann: Of Foreign Lands and Peoples from Kinderscenen Op 15 (encore) Daniil Trifanov, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 2:03

Jake Heggie: Full Circle Fifty Carol Wincenc, flute; Jake Heggie, piano; Escher String Quartet The Morgan Library & Museum, The Morgan Library & Museum, New York, NY Music: 11:39

Florence Beatrice Price: Symphony No. 3 in c minor Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 29:05

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Frescobaldi, Girolamo Toccata nona (1637) Niklas Eklund, tr; Knut Johannessen, o Naxos The Art of the Baroque Trumpet 5:46

04:05:46 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 29 in E Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer MHS Haydn Symphonies 21-39 17:30

04:23:16 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p ECM Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 1:33

04:24:49 Bach, Johann Sebastian Solo Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Johnny Gandelsman, v In a Circle Records BACH, J.S.: Sonatas and Partitas 16:41

04:41:30 Spohr, Ludwig (Louis) Violin Concerto #13 in E, Op 92 Hoelscher, v; Berlin Radio Sym Orch/Christian Fröhlich CPO Louis Spohr 13:48

04:55:18 Schumann, Robert Six Choral Songs, Op. 33 Camerata Vocale Gummersbach/Gus Anton Koch N/A 1:27

05:00:00 Handel, George Frideric Saul' BBC Phil/Matthias Bamert Chandos Stokowski's Symphonic Baroque 5:16

05:05:16 Handel, George Frideric Harpsichord Suite in E Jory Vinikour, hc Delos The Eight 'Great' Suites 1720 13:20

05:18:36 Handel, George Frideric Alcina' English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner Erato Handel: Alcina, Il Pastor Fido, Terpsichore 1:47

05:20:23 Berlioz, Hector Roméo et Juliette,' Op. 17 NBC Sym/Arturo Toscanini RCA French Orchestral Music 8:09

05:28:32 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet' Suite No. 1, Op. 64bis Cincinnati Sym/Paavo Järvi Telarc Romeo And Juliet (Complete Suites From The Ballet) 26:20:00

05:54:52 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet,' Op 64 Martha Argerich, p; Sergei Babayan, p DG Prokofiev 1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:32 Ola Gjeilo: Northern Lights Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:20

06:14:07 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

06:23:48 David Diamond: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3093 8:09

06:32:14 Ernö Dohnányi: Gypsy Andante Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 5:56

06:43:34 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

06:53:53 Ryuichi Sakamoto: Bibo No Aozora Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:41

06:58:55 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

07:06:54 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

07:15:26 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

07:26:08 Bill Conti: Rocky: Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 2:15

07:30:16 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 4:34

07:41:09 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:18

07:51:45 Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody Thomas Tirino, piano Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Bis 874 4:42

07:57:08 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 469376 2:38

08:07:38 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

08:16:57 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

08:28:22 Michael Jackson: Billy Jean Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

08:33:22 Giuseppe Verdi: Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' Atlanta Symphony Chorus Robert Shaw Telarc 80254 4:53

08:44:46 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

08:56:49 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

09:06:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 21:44

09:29:47 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

09:38:21 Gustavo E. Campa: Mélodie Op 1 Daniel Andai, violin Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 5:23

09:45:17 Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 9:54

09:56:27 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 2:52

10:03:34 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

10:09:06 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

10:24:28 Leos Janácek: Moravian Dances: Fur Coat Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 3:02

10:28:21 Dieterich Buxtehude: Fugue in G BUX 175 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:49

10:36:15 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

10:45:42 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

10:52:37 Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air Op 25 François-Joël Thiollier, piano National Symphony of Ireland Antonio de Almeida Naxos 550754 26:07

11:20:17 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 8:28

11:30:14 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

11:46:11 Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:49

11:56:01 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 Op 23 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:10

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:50 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101108 30:09

12:41:27 Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011504 7:47

12:50:36 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100408 3:28

12:54:28 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 041907 3:28

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:48 Francis Poulenc: Presto Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

13:01:46 Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 3:03

13:06:37 Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9369 19:01

13:27:05 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

13:37:02 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D RV 427 Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 905193 8:11

13:46:48 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

13:57:46 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giuseppe Verdi: La Traviata: Prelude to Act I London Symphony Orchestra; Carlo Rizzi, conductor Album: Ultimate Overtures Erato 94809 Music: 4:20

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 14:48

Philip Glass: Symphony No. 3 A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 24:20

Giuseppe Verdi: Prelude to Act III of La Traviata Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 3:10

Franz Liszt: 28 Grandes etudes de Paganini, S. 141: No. 3 in G-Sharp Minor "La campanella" Yekwon Sunwoo, piano Album: Crossing Spheres: Works by Beethoven, Chopin, Liszt, and Tchaikovsky Genuin 17475 Music: 4:31

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 5:33

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in E major BWV 1042 Hilary Hahn, violin; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 16:57

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 Yekwon Sunwoo, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:18 Gustav Holst: I Vow to Thee, My Country Royal Choral Society BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth DeutGram 457196 4:38

16:05:52 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

16:11:58 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 11:27

16:27:48 Cole Porter: I Get a Kick Out of You Boston Pops John Williams Sony 47235 4:28

16:32:10 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 2 BWV 1003 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:03

16:38:17 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

16:48:05 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:23

16:52:05 Philip Glass: Echorus Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 7:07

17:04:22 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

17:12:41 John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 9:56

17:23:46 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in D Op 3 # 9 Duo Amaral DuoAmaral 2013 8:45

17:36:12 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:24

17:43:00 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:14

17:46:47 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:10

17:55:39 Clara Schumann: Romance in A-Flat Op 11 # 3 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:15

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:10 Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 10:16

18:20:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

18:28:08 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

18:32:45 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

18:40:24 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 2:57

18:52:11 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 5 Op 18 # 5 Cypress String Quartet Avie 2348 6:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 18:24

19:23:00 Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 Op 44 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 34:05

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 K 202 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 22:35

20:25:15 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite Op 80 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 18:08

20:45:03 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 6 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

20:58:16 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

21:03:36 Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:49

21:19:30 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

21:31:10 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

21:39:56 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

21:50:03 Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 H 310 Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 7805 30:15

22:22:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 11 Op 22 HJ Lim, piano EMI 64952 21:23

22:45:57 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

23:00 QUIET HOUR

23:00:42 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

23:06:06 Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon Jenny Lin, piano Hänssler 98037 2:28

23:08:35 Austin Wintory: I Was Born for This Voces8 Decca 29601 5:09

23:14:50 Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:39

23:18:29 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

23:28:02 Arvo Pärt: Vater unser Cai Thomas, treble Rubicon 2:53

23:32:14 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:38:06 Domenico Scarlatti: Sonata in c-Sharp Kk 247 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 5:57

23:44:03 Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7074 9:03

23:53:35 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19

23:57:07 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50