WCLV Program Guide 05-26-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Morricone The Mission' Anne Akiko Meyers, v; London Sym Orch/Keith Lockhart EOne Serenade - The Love Album 4:57

00:04:57 Rota, Nino The Leopard' film music (1963) Granada Orch/Josep Pons Harmonia Mundi Nino Rota: La Strada 15:10

00:20:07 Morricone Cinema Paradiso' Anne Akiko Meyers, v; London Sym Orch/Keith Lockhart EOne Serenade - The Love Album 3:21

00:23:28 Grieg, Edvard Four Songs, Op. 21 Marianne Hirsti, s; Rudolf Jansen, p Aurora Grieg: Haugtussa Op. 67, Six German Songs Op. 48, Four Songs Op. 21 1:25

00:24:53 Grieg, Edvard Piano Concerto in a minor, Op. 16 Earl Wild, p; Royal Phil/René Leibowitz Chesky Grieg: Piano Concerto in A Minor/ Saint-Saens: Piano Concerto No. 2 in G Minor/ Liszt: Hungaqrian Fantasy 29:15:00

00:54:08 Gershwin, George Etude on 'Fascinatin' Rhythm' Earl Wild, p Philips Great Pianists of the 20th Century: Earl Wild 1:25

01:00:00 Bernstein, Leonard Wonderful Town' Birmingham Contemporary Music Group/Simon Rattle EMI/Ang Bernstein: Wonderful Town 5:19

01:05:19 Bernstein, Leonard Clarinet Sonata Richard Stoltzman, cl; London Sym Orch/Michael Tilson Thomas RCA Copland: Clarinet Concerto/ Bernstein, Gershwin 11:42

01:17:01 Bernstein, Leonard On the Town' St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin EMI/Ang Bernstein Candide / Facsimile / Fancy Free / On The Town 1:46

01:18:47 Chausson, Ernest Symphony in B-Flat, Op 20 Basel Sym Orch/Armin Jordan Erato Ernest Chausson: Symphony Op. 20, Viviane Op. 5 36:38:00

01:55:25 Ravel, Maurice Cinq mélodies populaires grecques' Mischa Maisky, vc; Daria Hovora, p DG Après Un Rêve 1:42

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E major S.49: 3rd movement Rondo Paul Merkelo, trumpet; Oxford Philharmonic Orchestra Album: The Enlightened Trumpet Sony 803581 Music: 4:19

Arvo Part: Cantus in Memory of Benjamin Britten Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 6:45

Johann Nepomuk Hummel: Military Septet, Op. 114 in C Carol Wincenc, flute; Jon Manasse, clarinet; Kevin Cobb, trumpet; Mark Fewer, violin; David Ying, cello; David Chapman-Orr, bass; Orion Weiss, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 28:13

Ryan Nowlin: Let Freedom Ring United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Wolf Trap National Park for the Performing Arts, Vienna, VA Music: 3:47

Bob Lowden: Armed Forces Salute Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 4:37

Felix Mendelssohn: Octet: Scherzo James Ehnes, Erin Keefe, Andrew Wan, Augustin Hadelich, violins; Cynthia Phelps, Richard O'Neill, violas; Robert deMaine, Edward Arron, cellos Album: Mendelssohn: Violin Concerto, Octet Onyx 4060 Music: 4:28

Edward Elgar: Variations On an Original Theme, Op. 36 Enigma (Excerpts) Minnesota Orchestra; Sir Neville Marriner, conductor Album: Minnsota Orchestra at One Hundred Minnesota Orchestra 1002038 Music: 14:58

Camille Saint-Saens: Sonata No. 1 for violin and piano in D minor, Op. 75 James Ehnes, violin; Boris Giltburg, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 22:07

Henry Purcell: Dido And Aeneas: Dido's Lament Jessye Norman, soprano; English Chamber Ensemble; Sir Thomas Allen, conductor Album: Purcell: Dido And Aeneas Decca International Music: 5:24

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Peuerl, Paul Three Pieces Heritage of America Band Brass Quintet Us Air Force Tales, Suites, & Divertimenti 5:33

04:05:33 Gershwin, George Three Preludes (1926) Güher Pekinel, p; Süher Pekinel, p Teldec Bernstein: Symphonic Dances/ Bartok: THree Preludes/ Gershwin: Sonata 6:13

04:11:46 Gershwin, George Porgy and Bess: A Symphonic Picture' Montreal Sym Orch/Charles Dutoit London Gershwin: An American In Paris; Rhapsody In Blue 23:45

04:35:31 Bennett, Robert Russell Five Studies in 'Jitteroptera' Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p MCA Classics The Decca Masters, Vol. 2: Gershwin, Foster, Weill, Berlin 1:38

04:37:09 Weill, Kurt Lady in the Dark-Symphonic Nocturne' Bournemouth Sym Orch/Marin Alsop Naxos Symphonies Nos. 1 and 2 / Lady in the Dark - Symphonic Nocturne 17:32

04:54:41 Weill, Kurt Lady in the Dark' Danny Kaye, vocals, w/cho & orch Music Club Lady in the Dark 0:50

05:00:00 Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest,' Op 68 Peter Bruns, vc; Dresden Staatskapelle/Michael Helmrath Hänssler Classic Bach: Transcriptions And Variations 5:43

05:05:43 Bach, Johann Sebastian Violin Sonata in e minor, BWV 1023 Arthur Grumiaux, v; Christiane Jaccottet, hc; Philippe Mermoud,vc Philips Bach: Complete Violin Sonatas 12:29

05:18:12 Reger, Max Chorale Preludes, Op 67 Graham Barber, o Hyperion Reger: Organ Music 1:22

05:19:34 Grofé, Ferde Grand Canyon Suite' Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel Sony Ferde Grofe: Grand Canyon Suite / Victor Herbert: Hero and Leander 35:40:00

05:55:14 Bacon, Ernst Tumbleweeds' (1979) Dorothy Bales, v; Allan Sly, p CRI Bacon: Remembering Ansel Adams, Etc 1:38

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:23 Leroy Anderson: Harvard Sketches BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 4:44

06:13:17 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

06:23:02 Claude Debussy: Images: Gigues San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

06:30:33 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 4:27

06:39:04 Francesco Salieri: Symphony in B-Flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

06:50:29 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

06:56:32 Fritz Kreisler: Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin DeutGram 453440 3:15

07:03:39 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Philippe Quint, violin Naxos 570703 6:25

07:11:23 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

07:21:24 Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 3:05

07:25:23 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

07:28:47 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

07:40:00 Alan Hovhaness: Andante from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 10:01

07:52:05 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

07:57:06 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633 2:03

08:06:49 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

08:12:02 William Bolcom: Lime Jell-O Marshmallow Cottage Cheese Surprise Joan Morris, mezzo-soprano RCA 5830 2:34

08:15:54 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:07

08:25:44 Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

08:30:23 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

08:39:20 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

08:49:31 Sergei Prokofiev: Humorous Scherzo Op 12 # 9 Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 2:28

08:52:49 Miklós Rózsa: Spellbound: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 7:13

09:03:24 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67307 19:53

09:26:20 John Philip Sousa: La Reine de la Mer Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 5:56

09:33:49 Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 893 9:59

09:46:25 William Byrd: Mass for Five Voices: Agnus Dei Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:30

09:50:22 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 8:21

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:25 Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 2:19

10:03:06 Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 2:50

10:08:01 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations WoO 80 Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 11:11

10:20:12 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

10:29:40 Camille Saint-Saëns: La jota aragonese Op 64 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:45

10:37:11 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:25

10:42:34 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 6:26

10:50:42 Zoltán Kodály: Symphony Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 25:52

11:18:33 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

11:30:43 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

11:43:10 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

11:55:46 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 3:21

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 012303 09:46

12:20:21 Franz Schubert: Symphony No. 2 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 010903 28:02

12:49:27 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 6:08

12:56:35 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:43 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:10

13:04:18 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 1:57

13:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 22:37

13:32:22 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

13:39:03 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31 St Petersburg State Symphony André Anichanov Naxos 550812 6:34

13:47:53 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Polonaise from Eugene Onegin Baltimore Symphony Orchestra; David Zinman, conductor Album: Russian Sketches Telarc 80378 Music: 4:28

Bela Bartok, arr. Joseph Szigeti: Hungarian Folk Tunes for Violin and Piano Paul Huang, violin; Wu Han, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:10

Michael Gilbertson: Mother Chords Kaleidoscope Chamber Orchestra Kaleidoscope Chamber Orchestra, First Presbyterian Church of Santa Monica, Santa Monica, CA Music: 10:18

Peter Tchaikovsky: The Tempest, Symphonic Fantasia after Shakespeare, Op. 18 Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 25:13

George Gershwin (arr. Raimundo Penaforte): Three Preludes: Prelude No. 1 Eroica Trio Album: Eroica Trio EMI 556482 Music: 4:33

Eugene Ysaye: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27, No. 5 Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:27

Traditional: Grumbling Woman, Growling Man Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 0:53

George Gershwin: Rhapsody In Blue Aldo Lopez-Gavilan, piano; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 20:15

Richard Boukas: A Dozen Choro Tributes Select Mvts. 8-10 Dialogos Duo New York City Classical Guitar Society, Tenri Institute, New York, NY Music: 11:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:58 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

16:05:44 William Bolcom: Raggin' Rudi Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:27

16:10:58 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 13:46

16:29:13 Patrick Doyle: Hamlet: Sweets to the Sweet Farewell Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:10

16:35:04 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:00

16:39:34 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

16:48:52 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Voi che sapete K 492 Magdalena Kozená, mezzo-soprano Orch of Age of Enlightenment Sir Simon Rattle DeutGram 4795448 3:06

16:52:21 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

17:04:13 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

17:11:10 Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 12:08

17:24:14 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 516 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

17:37:01 Johannes Brahms: Intermezzo in a Op 116 # 2 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:39

17:42:26 Johannes Brahms: Capriccio in d Op 116 # 1 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

17:46:21 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

17:54:44 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Sarabande & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:41 Claude Debussy: Children's Corner Suite Stephen Hough, piano Hyperion 68139 15:46

18:26:41 Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 5:13

18:32:50 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

18:37:57 Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 14:02

18:52:50 Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 Narciso Yepes, guitar English Chamber Orchestra Luis García-Navarro PentaTone 202 6:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:25 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

19:17:08 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 40:01

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 25:05

20:29:11 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' S 96 Orchestra of Paris Sir Georg Solti DeutGram 4779525 20:31

20:50:58 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

21:03:05 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

21:23:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

21:34:28 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

21:42:41 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

21:49:41 Bernd Richard Deutsch: Okeanos Paul Jacobs, organ Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 29:46

22:20:47 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100607 18:30

22:40:59 Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino Op 73 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9558 16:18

22:58:16 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 1:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 William Bolcom: New York Lights Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 5:30

23:07:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 8:14

23:15:24 Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 6:01

23:22:26 Ernest Bloch: From Jewish Life: Prayer Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:40

23:27:06 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:35:54 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 5:42

23:41:37 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 4:58

23:46:35 E. J. Moeran: Lonely Waters Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

23:56:12 Giovanni Palestrina: Sicut cervus Quire Cleveland Jameson Marvin WCLV 2013 2:42