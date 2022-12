WCLV Program Guide 05-18-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – concert highlights

Jean-Baptiste de Bousset: Pourquoy, doux rossignol

Edith Piaf: La vie en rose

Jean-Baptiste de Bousset: De mes soupirs

Errol Garner: Misty

Marin Marais: Le Badinage

Marc-Antoine Charpentier: Sans Frayeur

Luiz Bonfa: Manhã de Carnaval

Marin Marais: Les Folies d’Espagne

Piaf: La Foule

Joseph Chabanceau de la Barre: Allez Bergers

George Gershwin: Summertime

François Couperin: Sicilienne from 7eme Concert

Michel Lambert: Ombre de mon amant

Johnny Mercer: Autumn Leaves

Marin Marais: Prelude in a minor

Sebastian le Camus: Laissez durer la nuit

Charles Aznavour: Tomorrow is my turn

Michel Lambert: Vos mespris chaques jour

Jerome Kern: All the things you are

Jean-Féry Rebel: Le Cahos from Les Élémens

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (Suite)

01:53:50 François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:26

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Silvestre Revueltas: Sensemaya New World Symphony Michael Tilson Thomas Argo 439737

02:08:16 Piotr Ilyich Tchaikovsky: The Tempest, symphonic fantasy, Op. 18 Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 001529602

02:35:39 Roberto Sierra: Flute Sonata No. 1 (2003) Linda Chatterton, flute; John Jensen, piano Linda Chatterton 8032

02:47:29 Girolamo Frescobaldi: Passacaglia Andres Segovia, guitar MCA Classics 42070

02:52:54 Silvius Leopold Weiss: Tomb over the dead (Tombeau sur la mort) Andres Segovia, guitar MCA Classics 42070

03:00:50 Traditional: "Serenata huasteca" Ramón Vargas, tenor; Camerata de las Americas; Mariachi de la Casa de la Musical Mexicana Enrique Barrios RCA Victor Red Seal 75478

03:03:50 Gioacchino Rossini: "M'abbraccia, Argirio" from Tancredi Act II Ramón Vargas, tenor; Vesselina Kasarova, mezzo-soprano; Munich Radio Orchestra Roberto Abbado RCA Victor Red Seal 56654

03:12:28 Pablo de Sarasate: Song of the Nightingale, Op. 29 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano; Decca 001997702

03:21:32 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 10 in D, G.483 (1st mvt.) Sol Gabetta, cello; Capella Gabetta Andres Gabetta Decca 002737502

03:33:25 Federico Mompou: Canciones y Danzas Nos. 1-6 Gustavo Romero, piano Koch International 7185

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:00:12 Jean-Baptiste Lully: Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:18

04:02:57 Antonio Vivaldi: Dixit Dominus RV 594 Choir King's College Cambridge Academy of Ancient Music Stephen Cleobury EMI 57265 24:55

04:29:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 7 K 250 Oldrich Vlcek, violin Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80161 53:41

05:25:12 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 21:35

05:48:20 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 5:57

05:54:32 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:24 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 4:33

06:13:46 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 8:06

06:22:48 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 9:11

06:33:13 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:23

06:42:01 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

06:57:07 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

07:05:59 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

07:12:52 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

07:22:17 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 2:35

07:26:42 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 542 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

07:33:04 Francesco Landini: Ecco la primavera Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 1:55

07:38:35 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

07:50:12 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

07:56:17 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

08:07:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

08:15:24 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 8:28

08:26:21 Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:40

08:38:48 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

08:53:49 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

09:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

09:28:24 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

09:33:02 Josquin Desprez: Pater noster King's Singers Naxos 572987 4:32

09:39:21 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harm Mundi 807441 6:49

09:47:10 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:09 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

10:01:50 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

10:06:19 Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:15

10:21:08 Johann Stamitz: Symphony for Strings New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 8:32

10:31:18 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:00

10:38:20 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

10:48:05 Ambroise Thomas: Mignon: Gavotte BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 2:02

10:51:33 Meredith Willson: Symphony No. 2 Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559006 31:43

11:24:19 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

11:38:02 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

11:45:54 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100308 20:21

12:31:30 Jean Sibelius: Lemminkäinen in Tuonela Op 22 # 3 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 093004 16:53

12:50:00 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011208 7:09

12:57:27 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020108 2:02

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:08 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée BWV 1009 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:30

13:03:56 Henry Purcell: Amphitrion: Bourrée Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:14

13:06:56 Karl Goldmark: Penthesilea Op 31 Rhenish Philharmonic Michael Halász RecordsInt 7007 21:12

13:29:08 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

13:37:44 Erik Satie: Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

13:44:52 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

13:57:02 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565: Movements 3 & 4 Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe Album: Daniel Hope plays Vivaldi DG 4777463 Music: 4:26

Michael Kurth: Sonata for English Horn and Piano Emily Brebach, English horn; Tim Whitehead, piano Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 18:12

Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe and Violin in B flat Major, RV 548 James Austin Smith, oboe; Owen Dalby, violin; Geoff Nuttall and Livia Sohn, violins; Meena Bhasin, viola; Joshua Roman, cello; Doug Balliett, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Chamber Music Series at Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 7:47

George Gershwin: Second Rhapsody Jeffrey Siegel, piano; Saint Louis Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Complete Gershwin Vox 5007 Music: 14:14

Claude Debussy: Preludes, Book 2: Feux d'artifice (Fireworks) Gilles Vonsattel, piano Album: Shadowlines Honens 201501 Music: 4:19

Dmitri Shostakovich: Trio No. 1 in C Minor for Violin, Violoncello, and Piano, Op. 8 Naumburg Trio: Frank Huang, violin; David Requiro, cello; Gilles Vonsattel, piano Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:40

Georg Philipp Telemann: Concerto for Viola, Strings, and Continuo in G major, TWV 51:G9 Todd Phillips and Bella Hristova, violins; Pierre Lapointe, Matthew Lipman, violas; Brook Speltz, cello; Anthony Manzo, double bass; Michael Sponseller, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 13:29

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Mark Nuccio, clarinet; Anne Martindale Williams, cello; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:46 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

16:06:55 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March Vienna Philharmonic John Williams DeutGram 3:12

16:11:50 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 11:27

16:27:39 Joseph Beal & James Boothe: Jingle Bell Rock Vienna Boys' Choir Chamber Ensemble DeutGram 23692 2:49

16:31:24 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 6:40

16:40:15 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

16:50:20 Leonard Bernstein: On The Town: New York, New York Thomas Hampson, baritone London Symphony Michael Tilson Thomas DeutGram 27991 03:59

16:55:36 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' Voces8 Decca 4785703 4:43

17:04:55 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

17:13:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Concerto for 3 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 8:52

17:25:13 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

17:39:05 Robert Helps: Hommage à Fauré Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:13

17:44:28 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:54

17:49:05 Samuel Barber: Agnus Dei Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

17:57:06 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:53 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

18:19:48 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:06

18:27:00 Peter Tchaikovsky: Distant Past Op 72 # 17 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:36

18:31:52 Joseph Haydn: Violin Concerto No. 1 H 7:1 Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 19:24

18:52:39 Agustín Barrios: La catedral Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 6:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

19:14:47 Karl Goldmark: Rustic Wedding Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 42:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:42 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

20:25:26 Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 22:17

20:50:02 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

21:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 K 132 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 16:30

21:20:49 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

21:32:07 E. J. Moeran: In the Mountain Country Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

21:41:11 Peter Tchaikovsky: The Seasons: October Op 37 # 10 Lang Lang, piano Sony 511758 5:40

21:48:55 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436853 41:30

22:31:22 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

22:45:23 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 9:14

22:56:23 Armas Järnefelt: Berceuse Mats Zetterqvist, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:04

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

23:07:27 Robert White: Christe, qui lux es et dies Stile Antico Harm Mundi 807572 6:16

23:13:45 Carl Engel: Sea Shell Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:36

23:18:32 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 3:50

23:22:23 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

23:32:35 Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Charles Hamann, oboe National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 6:02

23:39:31 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 5:01

23:44:32 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 6:40

23:51:13 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

23:55:12 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 3:25