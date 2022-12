WCLV Program Guide 05-15-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Murcia, Santiago de Zarembeques' O'Dette, Player, O'Brien, g's; Lawrence-King, h; Estevan, per Harmonia Mundi ¡Jácaras!- 18th Century Spanish Baroque Guitar Music Of Santiago De Murcia 5:38

00:05:38 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #27 in e, Op 90 Dirk Herten, p White Beethoven Piano Sonatas 13:40

00:19:18 Sanz, Gaspar Hachas' Rolf Lislevand, g; E. Eguez, g; A. Gonzales-Campa, castanets Astrée Encuentro 1:28

00:20:46 Albéniz, Isaac Cantos de España', Op. 232 London Brass Teldec Viva España! 15:22

00:36:08 Debussy, Claude Images,' Set 3, for Orchestra NBC Sym/Arturo Toscanini RCA French Orchestral Music 18:26

00:54:34 Sanz, Gaspar Matachin' Hopkinson Smith, g Astrée Encuentro 1:41

01:00:00 Mendelssohn, Felix Piano Quartet No. 3 in b, Op 3 Domus Piano Quartet Virgin The Piano Quartets 5:24

01:05:24 Mendelssohn, Felix Scherzo a capriccio' in f-sharp Renate Schorler, p Berlin Classics Sensual Classics 6:21

01:11:45 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream,' Op. 61 Ensemble Wien-Berlin Sony Concert à la Carte 4:38

01:16:23 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream,' Op. 61 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa; Judi Dench, n DG Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream 1:52

01:18:15 Tchaikovsky, Peter Violin Concerto in D, Op. 35 Anne Sophie Mutter, v; Vienna Phil/Herbert von Karajan DG Tchaikovsky: VIolin Concerto 36:35:00

01:54:50 Tchaikovsky, Peter Six Songs, Op. 38 Dietrich Fischer-Dieskau, br; Aribert Reimann, p Philips Tchaikovsky: Lieder 1:22

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Graham Lynch: Pajaros del Mar, from Three Tangos Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:36

Mily Balakirev, arr. Casella: Islamey: Oriental Fantasy, Op. 18 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 8:27

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A Major, Op. 20 No. 6 St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 15:07

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 19:52

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 6 in A Major, Op. 82 Movement 2 Allegretto Alexander Gavrylyuk, piano Album: Alexander Gavrylyuk: Live in Recital VAI 1256 Music: 4:33

Cecile Chaminade: Concertino for Flute and Orchestra, Op. 107 Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC Music: 8:15

Frederic Chopin: Polonaise in A-flat major, Op. 53 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:59

Gustav Holst: The Planets (Select Mvts 1-4) Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 27:36

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Satie, Erik Chapitres tournés en tous sens' (1913) Pascal Rogé, p London Satie: Piano Works 5:15

04:05:15 Satie, Erik Trois gymnopédies' (1888) Yuri Bashmet, vi; Mikhail Muntian, p Onyx Reminiscences' 3:11

04:08:26 Satie, Erik Trois Gymnopédies' (1888) Raymond Spasovski, p Pro Arte N/A 3:05

04:11:31 Satie, Erik Trois Gymnopédies' (1888) Montreal Sym Orch/Charles Dutoit London Fete a la Francaise 3:30

04:15:01 Schumann, Robert Six Etudes in Canonic Form, Op. 56 Jean-François Heisser, Georges Pludermacher, p Erato Debussy: Transcriptions pour Piano à Quatre Mains ou Deux Pianos 1:38

04:16:39 Schumann, Robert Symphony No. 2 in C, Op. 61 Orchestre Révolutionnaire et Romantique/John Eliot Gardiner Archive Schumann: Complete Symphonies 37:29:00

04:54:08 Schumann, Robert Spanische Liebeslieder,' Op. 138 Christoph Berner, p; Camillo Radicke, p Harmonia Mundi Robert Schumann * Spanische Liebeslieder 1:39

05:00:00 Dowland, John Sir Henry Umptons Funerall' Fretwork Virgin Dowland - Lachrimae 5:41

05:05:41 Ford Airs de cour Narciso Yepes, g, Godelieve Monden, g RCA Guitar Duos 10:26

05:16:07 Adson, John Courtly Masquing Ayres' Güttler Brass Ensemble/Ludwig Güttler, tr Capriccio English Brass Music of the 17th Century 1:29

05:17:36 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 London Phil/Adrian Boult Vanguard Beethoven: Symphony No. 6 in F Major Op. 68 'Pastoral', Fidelio Overture 37:44:00

05:55:20 Beethoven, Ludwig van Fugue in a CBC Festival Orch/Alexander Brott Select Stereo Le Jeune Prométhée / The Young Prometheus 1:33

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:29 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Scherzo Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 3:52

06:14:20 Vytautas Smetona: Fantasy in f Vytautas Smetona, piano Navona 6286 9:51

06:25:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

06:40:23 Carl Friedrich Abel: Symphony in F Op 7 # 4 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:45

06:50:50 Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme London Philharmonic Andrew Skeet X5 Group 114 3:14

06:55:38 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:55

07:03:10 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

07:10:07 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

07:19:08 Leroy Anderson: Goldilocks: Pirate Dance BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 2:14

07:24:14 Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto Ole Edvard Antonsen, trumpet English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 54897 3:06

07:29:15 Paul Lewis: An English Overture Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 5:23

07:39:04 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

07:47:07 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:16

07:53:59 Sir Edward Elgar: The Crown of India: March Op 66 Sheffield Philharmonic Chorus BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 5:06

08:06:56 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

08:15:07 Hans Gál: Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105 Orchestra of the Swan Kenneth Woods Avie 2231 8:10

08:24:30 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

08:27:52 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

08:41:39 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 Op 49 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 6:56

08:49:47 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

09:03:42 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 21:52

09:27:27 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

09:33:04 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Final Trio Elisabeth Schwarzkopf, soprano Philharmonia Orchestra Herbert von Karajan EMI 18459 4:44

09:38:52 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:25

09:50:00 Carl Orff: Carmina burana: Finale Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 4:27

09:54:46 Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:36

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 1:30

10:02:14 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner DeutGram 4795448 2:04

10:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

10:18:44 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 96 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:12

10:28:30 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

10:36:51 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

10:44:13 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:39

10:52:28 Joseph Haydn: Symphony No. 57 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 26:06

11:20:07 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

11:32:25 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 15:41

11:49:07 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:03 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101108 6:21

12:16:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 K 313 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 010605 24:16

12:42:49 Robert Schumann: Scherzo & Finale from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052706 14:00

12:57:03 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 041907 3:28

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:38 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 1:25

13:03:24 Lars-Erik Larsson: Pastoral Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:38

13:08:38 Maurice Ravel: Piano Concerto in G Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 22:03

13:31:45 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:22

13:39:10 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in F H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

13:50:10 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

13:57:07 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4 in E-Flat Major BWV 1010 Movement 1 Prelude Alisa Weilerstein, cello Album: Bach: Cello Suites, BWVV 1007 – 1012 PentaTone Records 518675 Music: 4:34

Richard Wagner, arr. Franz Liszt: Isolde's Liebestodt from Tristan and Isolde Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:54

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago Chicago, IL Music: 14:33

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Alisa Weilerstein, cello; Grand Teton Music Festival Orchestra; Rafael Payare, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 22:38

Johannes Brahms, arr. Joseph Joachim and Bion Tsang: Hungarian Dance No. 4 Anton Nel, piano & Bion Tsang, cello Album: Bion Tsang and Anton Nel Live In Concert Artek Music: 4:14

Franz Schubert: String Quintet in C Major D.956 Axel Strauss, violin; Ara Gregorian, violin; Dimitri Murrath, viola; David Requiro, cello; Meta Weiss, cello Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 15:11

Johann Sebastian Bach: Concerto for Two Violins in D minor BWV 1043 Hilary Hahn and Margaret Batjer, violins; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 14:18

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Stephen Rose, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 14:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:18 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

16:06:36 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Si dolce è 'l tormento Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 3:32

16:13:33 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

16:28:22 Miklós Rózsa: Julius Caesar: Overture National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 2792 4:30

16:35:01 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Ray Chen, violin London Philharmonic Robert Trevino Decca 4833852 07:33

16:44:28 André Grétry: Le magnifique: Overture Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 7:56

16:54:08 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'I Got Rhythm' Joanne Polk, piano Steinway 30090 2:36

16:57:03 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Das Wandern Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4795448 2:31

17:04:29 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 6:41

17:12:38 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 D 929 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 9:02

17:23:44 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 9:17

17:37:10 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15

17:42:11 George Butterworth: English Idyll No. 1 BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:06

17:48:49 Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:58

17:57:06 Manuel Ponce: Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 2:43

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:14 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 102103 17:57

18:28:02 Franz Schubert: Finale from Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:20

18:33:12 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

18:39:23 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 12:57

18:54:10 Samuel Coleridge-Taylor: Deep River Op 59 # 10 Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 5:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:42 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

19:17:02 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 40:09

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:44 Joseph Haydn: Symphony No. 82 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 26:37

20:30:08 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 15:35

20:47:06 Aaron Copland: Prairie Journal Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 10:48

20:58:12 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

21:02:40 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

21:20:44 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' F 65 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 9:33

21:31:38 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

21:40:10 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

21:47:38 Igor Stravinsky: Pulcinella Roxana Constantinescu, mezzo Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 38:51

22:28:29 Johann Stamitz: Symphony in E-Flat Op 11 # 3 New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 16:47

22:46:30 Johannes Brahms: Andante from Piano Quartet No. 3 Op 60 Emanuel Ax, piano Sony 45846 9:09

22:56:11 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

23:07:09 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 6: Gavotte BWV 1012 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:59

23:11:09 Claude Debussy: Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:17:07 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59

23:21:07 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:00

23:27:07 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351 9:45

23:38:03 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

23:41:37 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 6:58

23:48:36 Franz Schubert: Winterreise: Der Leiermann D 911 Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 3:48

23:54:08 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26

23:57:48 Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 'Cantique des cantiques' Op 31 # 13 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:07