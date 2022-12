WCLV Program Guide 05-13-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Liszt, Franz Transcendental Etudes' (1851) Vladimir Ovchinikov, p EMI/Ang Liszt: Etudes d'execution Transcendante 5:34

00:05:34 Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 1 in C, H VIIb:1 Simon Standage, v; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 3 Violin Concertos 17:15

00:22:49 Philidor, Andre Two Canons Nick Norton, tr; Anthony Plog, tr; Ensemble Summit Colors Of The Baroque 1:38

00:24:27 Copland, Aaron Rodeo' Orch/Morton Gould RCA Billy The Kid / Rodeo / Grand Canyon Suite 3:23

00:27:50 Tchaikovsky, Peter Swan Lake,' Op. 20 Chicago Sym Orch/Morton Gould RCA MORTON GOULD: THE COMPLETE CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA RECORDINGS 7:09

01:34:59 Gould, Morton Apple Waltzes' American Sym/Morton Gould RCA Morton Gould Conducts His Burchfield Gallery And Apple Waltzes 19:25

01:54:24 Zelenka, Jan Dismas Reiterfanfare' #2 Nick Norton, tr; Anthony Plog, tr; Ensemble Summit Colors Of The Baroque 1:31

01:00:00 Popper, David Im Walde', Op 50 Marc Moskovitz, vc; Michael Boyd, p VAI Marc Moskovitz: Cello Music of David Popper 5:18

01:05:18 Sibelius, Jean Tapiola,' Op. 112 Scottish National Orch/Sir Alexander Gibson Chandos Sibelius: Complete Tone Poems 15:31

01:20:49 Grieg, Edvard 19 Norwegian Folksongs for Piano, Op. 66 Paul Galbraith, g Delos Guitar Music - NIN-CULMELL, J.M. / FRASER, M.K. / CONSTANTINIDIS, Y. / MORENO, T.F. / BARTOK , B. / GRIEG, E. (Galbraith) 1:35

01:22:24 Mozart, Wolfgang Amadeus Clarinet Quintet in A, K. 581 Charles Neidich, cl; Mendelssohn String Quartet MHS Clarinet Quintets By Mozart And Weber 32:28:00

01:54:52 Schulhoff, Erwin Suite for Chamber Orchestra (1921) Amsterdam Ebony Band/Werner Herbers Channel Classics Ensemble Works Vol.1 1:44

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11: 3rd movement Shai Wosner, piano; Danish National Symphony Orchestra Album: Haydn & Ligeti Concertos & Capriccios Onyx 4174 Music: 4:17

Ernö Dohnányi: Symphony No. 2 movement 4 Variazione The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Sosnoff Concert Hall at Bard's Fisher Center, Annandale-On-Hudson, NY Music: 19:26

Edvard Grieg: String Quartet in G minor, Op. 27: Movement 1 Tessa Lark and Jun Iwasaki, violins; Jonathan Vinocour, viola; Julie Albers, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:43

David Lang: gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 5:56

David Lang: after gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 6:42

Maurice Ravel: Danse Generale from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor Album: Ballet Vol. 1: Greatest Hits Sony 45658 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 19 in A Major, from the Well-Tempered Clavier Book II, BWV 888 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Gustav Mahler: Symphony No. 7: Movement 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 15:20

Szymon Laks: String Quartet No. 3 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 23:34

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Elgar, Edward Chanson de Matin,' Op 15/2 Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar Chandos Elgar: The Black Knight and Scenes from the Bavarian Highlands 2:49

04:02:49 Elgar, Edward Chanson de Matin,' Op 15/2 Tomoko Kato, v; Akira Eguchi, p Denon Tomoko Kato Plays Elgar 2:53

04:05:42 Grieg, Edvard Peer Gynt,’ Op. 23 Cho, Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi DG Peer Gynt / Sigurd Jorsalfar (Complete Recordings) 6:48

04:12:30 Grieg, Edvard Peer Gynt,’ Op. 23 Estonian National Sym Orch/Paavo Järvi Virgin Peer Gynt 4:09

04:16:39 Grieg, Edvard Four Songs, Op. 21 Bodil Arnesen, s; Erling Eriksen, p Naxos GRIEG: Songs 1:01

04:17:40 Mortelmans, Lodewijk Morning Mood' Belgian Radio/TV Phil/Alexander Rahbari Marco Polo Flemish Romantic Music 14:23

04:32:03 Verdi, Giuseppe String Quartet in e Orch d'Auvergne/Jean-Jacques Kantorow Denon Crisantemi: For String Quartet, 3 Minuetti for String Quartet 22:20

04:54:23 Verdi, Giuseppe Rigoletto' Solid Brass Dorian Opera Highlights (arr. for brass and percussion) - WAGNER, R. / VERDI, G. / MOZART, W.A. / BIZET, G. / PURCELL, H. (Solid Brass) 1:48

0:00:00 Chaminade, Cecile Valse brillante' #3, Op 80 Peter Jacobs, p Hyperion Piano Music By Cécile Chaminade – 3 5:16

05:05:16 Ravel, Maurice Boléro' Pittsburgh Sym Orch/William Steinberg EMI/Ang Icon: William Steinberg 15:42

05:20:58 Arbós, Enrique Bolero Madrid Sym Orch/Jesus Lopez-Cobos Verso Enrique Fernandez Arbos: La obra orquestal 4:09

05:25:07 Handel, George Frideric Suite in g Caterina Lichtenberg, m; Mirko Schrader, l Koch Baroque Music for Mandoline and Lute 1:41

05:26:48 Handel, George Frideric Oboe Concerto No. 3 in g David Reichenberg, ob; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv Corelli: 12 Concerti Grossi, Op. 6 8:44

05:35:32 Jacob, Gordon Suite for Recorder and Orchestra Michala Petri, r; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips Virtuoso Recorder Concertos 18:50

05:54:22 Anonymous 16th century, English Desperada Hesperion XXI/Jordi Savall Alia Vox Elizabethan Consort Music, 1558-1603 1:48

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:31 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

06:14:12 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 5:49

06:20:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 7:35

06:30:11 Brian Dykstra: Curly Maple Rag Barrick Stees, bassoon Centaur 3161 5:00

06:40:02 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

06:53:34 Francis Poulenc: Improvisation No. 12 Paul Crossley, piano CBS 44921 2:19

06:56:39 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 2:59

07:04:42 Vincenzo Bellini: Norma: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

07:12:36 Virgil Thomson: The River: The Old South Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

07:24:19 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

07:28:17 Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 7:07

07:41:01 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

07:50:27 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

07:54:09 Blonde Redhead: Melody Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 5:03

08:07:14 Peter Boyer: Festivities London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:48

08:14:25 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

08:23:27 Aram Khachaturian: Finale from Violin Concerto Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 9:11

08:33:00 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 2:19

08:38:53 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 8:23

08:47:34 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Bourrée BWV 1067 Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 1:44

08:50:32 Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite Symphony Orchestra Marshall Bowen III Sony 545050 6:11

08:57:08 Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 3:18

09:04:41 Adalbert Gyrowetz: Symphony in F Op 6 # 3 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

09:26:45 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:35:57 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz: Ave Maria to Thee Holy Virgin Dominican Sisters of Mary Decca 18696 4:26

09:40:46 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Luminus 92152 9:26

09:51:57 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 8:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:07 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the monarch of the sea Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 1:07

10:02:50 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King Donald Adams, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:17

10:08:18 Leopold Mozart: Symphony in G London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:26

10:18:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

10:34:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 Op 72 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 2:31

10:40:48 Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano DeutGram 22906 8:22

10:51:13 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867 24:45

11:17:20 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 S 515 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur EMI 64850 10:35

11:30:00 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

11:44:07 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

11:54:43 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052203 10:03

12:21:24 Ottorino Respighi: Church Windows Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011504 23:28

12:46:06 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 093004 9:04

12:55:27 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100408 4:20

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:38 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

13:03:25 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

13:09:05 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 20:15

13:31:11 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

13:40:21 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

13:48:36 David Diamond: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3093 8:09

13:57:43 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-flat Movement 3 Allegro Wynton Marsalis, trumpet; English Chamber Orchestra; Raymond Leppard, conductor Album: Franz Joseph Haydn - Surprise And Farewell Sony 61700 Music: 4:32

Joseph Haydn: Divertimento for Flute, Violin, and Cello in G major, Hob.IV.3, London Trio No. 3 Marya Martin, flute; Paul Huang, violin; Jakob Koranyi, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 10:30

Piano Puzzler: This week's contestant is Jackie Aivaliotis from Pittsburgh, PA Music: 8:49

Claude Debussy: Preludes, Book 1: Voiles (Veils) Paul Crossley, piano Album: Debussy: Complete Works for Solo Piano, Vol. 1 Sony 52583 Music: 3:54 (short excerpt as needed)

Sheridan Seyfried: Concerto for Two Violins and Orchestra Nikki and Timothy Chooi, violins; Lake George Music Festival Symphony Orchestra; Roger Kalia, conductor Lake George Music Festival, Lake George High School, NY Music: 25:03

Nicolò Paganini: Caprice No. 17 for violin solo, Op. 1 in E flat major from 24 Caprices Michael Barenboim, violin Album: Sciarrino, Tartini, Berio & Paganini - Michael Barenboim Accentus 3043 Music: 4:13

Ottorino Respighi: Piano Quintet In F Minor Bora Kim, Yoon Be Kim, violins; Jaiwai Yan, viola; Allan Hon, cello; Eloise Kim, piano Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 16:15

Maurizio Cazzati: Capriccio sopra dodici note Op. 22, No. 15 The I-90 Collective; Carrie Krause, conductor Baroque Music Montana, Beehler House, Bozeman, Montana USA Music: 3:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-flat major, K. 207 Michael Barenboim, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic; Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 23:05

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:06 Sir Arthur Sullivan: The Sorcerer: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 5:07

16:05:43 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox Gillian Knight, contralto Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 3:37

16:11:29 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

16:26:56 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

16:34:41 Ernesto Lecuona: Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:01

16:38:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

16:48:56 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

16:53:48 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 Op 9 # 3 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:45

17:04:44 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 5:16

17:12:49 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

17:26:17 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 393 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 8:21

17:39:21 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

17:44:55 Ralph Vaughan Williams: Songs of Travel: The Vagabond Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448 3:06

17:49:19 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

17:57:56 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:37

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:49 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:03

18:28:36 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

18:34:30 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Automne Op 35 # 2 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:06

18:41:05 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11

18:53:52 Ola Gjeilo: Tota pulchra es Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 K 297 London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

19:23:31 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 33:38

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – concert highlights

Jean-Baptiste de Bousset: Pourquoy, doux rossignol

Edith Piaf: La vie en rose

Jean-Baptiste de Bousset: De mes soupirs

Errol Garner: Misty

Marin Marais: Le Badinage

Marc-Antoine Charpentier: Sans Frayeur

Luiz Bonfa: Manhã de Carnaval

Marin Marais: Les Folies d’Espagne

Piaf: La Foule

Joseph Chabanceau de la Barre: Allez Bergers

George Gershwin: Summertime

François Couperin: Sicilienne from 7eme Concert

Michel Lambert: Ombre de mon amant

Johnny Mercer: Autumn Leaves

Marin Marais: Prelude in a minor

Sebastian le Camus: Laissez durer la nuit

Charles Aznavour: Tomorrow is my turn

Michel Lambert: Vos mespris chaques jour

Jerome Kern: All the things you are

Jean-Féry Rebel: Le Cahos from Les Élémens

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (Suite)

21:52:31 François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:26

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:40 Florence Price: Fantasie Negre Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 7:05

22:10:14 Duke Ellington: Melancholia Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:49

22:14:58 Nicolas Flagello: The Passion of Martin Luther King Portland Symphonic Choir Oregon Symphony James DePreist Koch Intl 7293 35:16

22:52:18 Adolphus Hailstork: Epitaph for a Man Who Dreamed Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 7:37

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:12 John Thomas: Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

23:06:01 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Maria Kliegel, cello Royal Philharmonic Michael Halász Naxos 503293 5:07

23:11:09 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15

23:15:27 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

23:21:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 9:53

23:31:01 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 # 3 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 6:06

23:38:23 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 5:30

23:43:54 Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 10:10

23:54:51 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27