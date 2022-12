WCLV Program Guide 05-07-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Bax, Arnold Epithalamium' (1947) Ramsey Singers/Mark Fenton ASV English Church Music Vol 5 - Bax & Whitlock 5:00

00:05:00 Bax, Arnold Overture to a Picaresque Comedy (1930) London Phil/Bryden Thomson Chandos Bax: Cello Concerto 10:57

00:15:57 Previn, André Overture to a Comedy (1960) Leicestershire Schools Sym Orch/André Previn Argo Introduction And Allegro / Overture To A Comedy / Elegy From 'A Downland Suite' / Overture-Panache / Cuban Suite / 'Interlude' And 'Epilogue' From 'The Shires Suite' 8:51

00:24:48 Barber, Samuel Canzone' from Op. 38 Gil Shaham, v; André Previn, p DG American Scenes 4:17

00:29:05 Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne' Pittsburgh Sym Orch/André Previn Philips Gaité Parisienne 1:29

00:30:34 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 96 in D, 'Miracle' London Sym Orch/André Previn EMI/Ang Symphony No. 94 " Surprise" Symphony No. 104 " London " 23:34

00:54:08 Poulenc, Francis Presto' in B-Flat (1934) André Previn, p Philips Great Pianists of the 20th Century: André Previn 1:33

01:00:00 SOUSA, John Phillip Sound Off Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury Fennell Conducts Sousa Marches 2:55

0:02:55 SOUSA, John Phillip The High School Cadets March Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury Fennell Conducts Sousa Marches 2:35

01:05:30 Mozart, Wolfgang Amadeus March in D, K. 290 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Erato Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata Notturna, Symphonie No. 43, Divertimento, Marche 4:21

01:09:51 Arriaga, Juan Crisostomo String Quartet #3 in E-Flat Voces String Quartet MD+G Recordings Arriaga: Cuartetos 23:01

01:32:52 Mozart, Wolfgang Amadeus Canon, 'Cantate Domino' Bavarian Radio Cho Philips Mozart: Arias, Vocal Ensembles, Canons 1:41

01:34:33 Schreker, Franz Prelude to A Drama' BBC Phil/Vasili Sinaisky Chandos Schreker: Orchestral Works, Vol. 1 20:17

01:54:50 Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Rafal Blechacz, p DG Chopin: The Complete Preludes 1:51

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Walter Piston: Symphony No. 4: IV. Energico American Symphony Orchestra; Leon Botstein, conductor Album: Piston: Symphony No. 4 – EP American Symphony Orchestra Music: 4:17

Edward Elgar: Symphony No. 1: Movement 1 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 21:20

Piano Puzzler: This week's contestant is Dan Larkin from Windsor, CA. Music: 7:23

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10, No. 3: Movement 4 Rondo Stephen Kovacevich, piano Album: Beethoven, the complete piano sonatas EMI 62700 Music: 3:54 (short excerpt as needed)

John Adams (arr. Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe): Hallelujah Junction Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 15:36

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor Album: The Copland Collection 1936-1948 Sony 46559 Music: 4:41

Edvard Grieg: Selections from Lyric Pieces Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for flute, violin, viola and cello in D major, K. 285 Bart Feller, flute; Mari Kim, violin; Cindy Wu, viola; Nicholas Canellakis, cello Music in the Vineyards Festival, The Hess Collection (Winery and art museum), Napa, CA Music: 13:59

Aaron Copland: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 16:15

Thelonious Monk: Reflections (encore) Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 2:40

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in D, K. 485 Aleck Karis, p Bridge Wolfgang Amadeus Mozart 5:09

04:05:09 Saint-Saens, Camille Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Jascha Heifetz, v; Orch/William Steinberg RCA Introduction And Rondo Capriccioso, Op. 28 8:26

04:13:35 Shostakovich, Dmitri Two-Piano Concertino, Op 94 Natalia Zusman; Inna Heifetz, p's Sonora The Revisionist's Tale 10:20

04:23:55 Shostakovich, Dmitri King Lear' (Incidental Music, 1940), Op. 58a Korean Broadcasting System Sym Orch/Vakhtang Jordania Koch Dmitri Shostakovich ?– Suites For Film And Stage 1:29

04:25:24 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute,' K. 620 Amadeus Ensemble/Julius Rudel Musicmasters Vol. 3 - Mozart: Die Zauberflöte, K620 & Die Entführung aus dem Serail, K384 28:55:00

04:54:19 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute,' K. 620 Helmut Wildhaber, t; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras Telarc The Great Operas 1:20

05:00:00 Koetsier, Jan Dance Impressions' Duo Arparimba Koch Duo Arparimba: Music for Harp and Marimba 5:15

05:05:15 Fesch, Willem de Concerto #1 in D Musica Ad Rhenum NM Classics VI Concerti Opera Quinta 7:35

05:12:50 Hellendaal, Pieter Concerto Grosso in E-Flat, Op 3/4 Amsterdam Combattimento Consort/Jan Willem de Vriend NM Classics Six Grand Concertos For Violins Etc. In Eight Parts Opus 3 1:40

05:14:30 Brahms, Johannes Violin Concerto in D, Op.77 Julia Fischer, v; Netherlands Phil Amsterdam/Yakov Kreizberg Pentatone Brahms * Fischer * Müller-Schott * Kreizberg 40:31:00

05:55:01 Brahms, Johannes Romances and Songs, Op 84 Margaret Price, s; Graham Johnson, p RCA Brahms: Lieder 1:39

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:13 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

06:16:11 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

06:24:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:05

06:30:58 Leroy Anderson: Serenata BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:46

06:41:12 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cypress String Quartet Avie 2348 11:10

06:54:03 Traditional: Polska from 'Dorotea' Danish String Quartet ECM 2550 3:02

06:57:22 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:11

07:04:26 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

07:12:35 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 6 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:18

07:20:50 Leonard Bernstein: Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 3:35

07:25:47 Ottorino Respighi: The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 2:44

07:29:55 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Melos Quartet DeutGram 4796018 6:21

07:42:00 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

07:53:24 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Hot Club of San Francisco Azica 72241 5:05

08:07:10 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto Op 77 Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 7:51

08:17:34 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

08:31:52 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

08:41:14 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

08:55:13 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

09:03:35 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 19:57

09:25:52 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 5:22

09:33:36 Joseph Haydn: Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis pacem Mary Wilson, soprano Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 5:27

09:40:10 Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 8:00

09:50:32 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 5:17

09:56:05 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Samba Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:04 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 5:17

10:05:43 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

10:10:48 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

10:24:50 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

10:31:33 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 76 # 6 Alessio Bax, piano Signum 309 4:39

10:40:50 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

10:50:10 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 34:17

11:25:56 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

11:40:43 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 15:16

11:56:45 Emile Waldteufel: High Speed Galop Op 146 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 2:57

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:31 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100204 15:05

12:26:31 Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:55

12:35:57 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

12:46:29 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

12:56:21 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:45 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

13:03:43 Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Dietrich Fischer-Dieskau, baritone Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:00

13:09:14 Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano Patricia Michaelian, piano Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3135 22:19

13:32:58 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

13:41:28 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 6:46

13:50:20 Vytautas Smetona: Fantasy in f Vytautas Smetona, piano Navona 6286 9:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Louise Farrenc: Symphony No. 1 Movement 3 Minuetto: Moderato Luxembourg European Soloists; Christoph Konig, conductor Album: Farrenc: Symphony No. 1 - Overtures - Grand Variations Naxos 574094 Music: 4:33

Louise Farrenc: Overture No. 2 Luxembourg European Soloists; Christoph Konig, conductor Album: Farrenc: Symphony No. 1 - Overtures - Grand Variations Naxos 574094 Music: 7:06

Louise Farrenc: Etudes, Op. 26 Book 1 No. 15 Andante affettuoso Joanne Polk, piano Album: Louise Farrenc: Etudes & Variations for Solo Piano Steinway & Sons 30133 Music: 2:45

Louise Farrenc: Nonet for Strings and Winds in E flat Major, Op. 38: Movements 2-3 Philippe Bernold, flute; Francois Leleux, oboe; Romain Guyot, clarinet; Andre Cazalet, French horn; Gilbert Audin, bassoon; Guillaume Sutre, violin; Miguel Da Silva, viola; Francois Salque, cello; Vincent Pasquier, double bass Album: Farrenc: Musique de chamber Naive 5033 Music: 17:26

Louise Farrenc: Etudes, Op. 26 Books 1 & 2 (selections) Joanne Polk, piano Album: Louise Farrenc: Etudes & Variations for Solo Piano Steinway & Sons 30133 Music: 10:01

Manuel de Falla, arr. Kochanski, Torrent: Canciones Populares: Movements 3-4 Augustin Hadelich, violin; Pablo Sainz Villegas, guitar Album: Histoire du tango Avie 2280 Music: 4:30

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:48

Stephen Goss: The Albeniz Concerto Pablo Sainz Villegas, guitar; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 29:30

Frederic Chopin: Introduction and Rondo in E-flat Major, Op.16 Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 9:19

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:04 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Gavotte Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 4:40

16:07:17 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:20

16:12:47 Peter Tchaikovsky: Festival Overture Op 15 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 13:06

16:29:09 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

16:37:05 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

16:43:13 Johannes Brahms: Allegro from Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 7:39

16:52:29 Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Russian Dance National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:43

16:56:57 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite Barbara Bonney, soprano Decca 466132 2:38

17:04:09 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 6:36

17:12:30 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

17:26:07 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 7:30

17:36:51 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 144 András Schiff, piano Decca 421422 4:14

17:42:39 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 417 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 3:38

17:48:52 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

17:57:17 Antonio Lauro: Vals venezolano No. 3 Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:36

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:14 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:49

18:29:11 Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo Zuill Bailey, cello Telarc 32664 5:11

18:35:21 Johannes Brahms: Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 5:23

18:42:05 Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture Orchestre National de France Armin Jordan Erato 45015 11:45

18:54:44 Anthony Holborne: Pavan No. 3 Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

19:26:51 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 Op 103 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 8:08

20:12:19 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

20:30:43 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 Op 23 Gary Graffman, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37263 33:50

21:09:14 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 15:23

21:25:48 Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures Op 5 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 8:29

21:35:15 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

21:40:37 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

21:48:54 Johannes Brahms: Piano Sonata No. 3 Op 5 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 36:40

22:27:42 Peter Tchaikovsky: Hamlet Fantasy Overture Op 67 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 15296 18:29

22:47:28 Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 9:33

22:57:28 George Frideric Handel: Siciliana from Oboe Concerto No. 1 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 2:28

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:08:41 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

23:12:48 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553299 5:52

23:20:41 Alexander Glazunov: Meditation Op 32 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 4:06

23:24:47 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

23:35:08 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:40:10 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:44:34 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 5:13

23:49:47 Peter Tchaikovsky: Chant élégiaque Op 72 # 14 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:19

23:56:39 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 3:03