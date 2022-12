WCLV Program Guide 05-05-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 La pothouïn' "Alexandre Tharaud, p" "Duphly, Jacques" Couperin Harmonia Mundi 5:19

00:05:19 Violin Sonata #7 in g "Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga" "Rebel, Jean-Féry" Rebel: Violin Sonatas Harmonia Mundi 10:43

00:16:02 "La Cheminée du roi René,' Op. 205" New York Woodwind Quintet "Milhaud, Darius" "The Best of the New York Woodwind Quintet, Vol. 2" Boston Skyline 13:17

00:29:19 "Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 8e ordre" "Kenneth Gilbert, hc" "Couperin, François" Francois Couperin: Second Livre de Clavecin Harmonia Mundi 1:40

00:30:59 "Froissart' Overture, Op 19" English Sym Orch/William Boughton "Elgar, Edward" Elgar 'Enigma Variations' and Overtures Nimbus 14:23

00:45:22 Overture #8 in g Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood "Arne, Thomas" Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 9:06

00:54:28 Six Studies in English Folksong (1926) "Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p" "Vaughan Williams, Ralph" The English Tuba Tromba Bassa 1:32

01:00:00 "Andante in C, K. 315" "Lisa Beznosiuk, f; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood" "Mozart, Wolfgang Amadeus" Flute and Harp Concerto • Flute Concerto No. 1 • Andante In C • Bassoon Concerto L'Oiseau Lyre 5:46

01:05:46 "Violin Concerto No. 3 in G, K. 216" "Julia Fischer, v; Netherlands Chamber Orch/Yakov Kreizberg" "Mozart, Wolfgang Amadeus" Violin Concertos Nos 3&4 - Adagio K.261 - Rondo K.269 Pentatone 23:37

01:29:23 "Divertimento No. 12 in E-Flat, K. 252" Amadeus Winds "Mozart, Wolfgang Amadeus" Wind Divertimenti L'Oiseau Lyre 1:24

01:30:47 Diversions for Orchestra' Moscow Radio Sym/Joel Spiegelman "Fine, Irving" "FINE, I.: Music for Orchestra / Diversions / Symphony / Blue Towers / Toccata concertante (Moscow Radio Symphony, Spiegelman)" Delos 8:26

01:39:13 Six Diversions' (2005) "Karl-Ove Mannberg, v; Lena Johnson, p" "Benshoof, Ken" American Visions Bluebell 15:30

01:54:43 Diversions' "Debra Torok, p" "Dello Joio, Norman" "Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies" Albany 1:43

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Scherzo from Sonata in B-flat Major: Scherzo Inon Barnatan, piano Album: Franz Schubert - Inon Barnatan Bridge 9197 Music: 4:09

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in D Major, Op. 70, No. 1, "Ghost" Phillippe Quint, violin; Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 23:09

Gustav Holst: The Perfect Fool, Ballet Music Battle Creek Symphony; Anne Harrigan, conductor The Music Center of South Central Michigan, W. K. Kellogg Auditorium, Battle Creek, MI Music: 10:41

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin

Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:44

Robert Schumann: Carnaval Movement 1 and 2 Preambule and Pierrot Kirill Gerstein, piano Album: Kirill Gerstein: Imaginary Pictures Myrios 13 Music: 4:23

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66: Movement 4 Finale: Allegro appassionato Emily Daggett Smith, violin; Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 8:06

Joseph Achron: La Romanesca for Violin and Piano Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 3:38

Sergei Rachmaninoff: Concerto No. 2 in C minor for Piano and Orchestra, Op. 18 Kirill Gerstein, piano; Minnesota Orchestra; Juanjo Mena, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 31:53

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Pulcinella' "Soulima Stravinsky, p" "Stravinsky, Igor" Soulima Stravinsky Plays Igor Stravinsky Centaur 5:17

04:05:17 "St Paul's Suite,' Op. 29, No. 2" English Chamber Orch/Imogen Holst "Holst, Gustav" Lyric Movement / Brook Green Suite / Nocturne / A Fugal Concerto / St Paul's Suite Lyrita 13:14

04:18:31 "Violin Sonata in D, Op 22 (1905)" "Ursula Bagdasarjanz, v; Gisela Schoeck, p" "Schoeck, Othmar" "Schoeck: Variations Sonata, Op. 22 - Violin Sonata, Op. 16 - Violin Sonata, Op. 46" Gallo 16:48

04:35:19 Two Waltzes for Piano "Soulima Stravinsky, p" "Stravinsky, Igor" Soulima Stravinsky Plays Igor Stravinsky Centaur 1:47

04:37:06 "The Age of Gold' Suite, Op. 22a" Prague Sym/Maxim Shostakovich "Shostakovich, Dmitri" Shostakovich Conducts Shostakovich Supraphon 17:04

04:54:10 "Four Etudes, Op. 7 (1929)" "Soulima Stravinsky, p" "Stravinsky, Igor" Soulima Stravinsky Plays Igor Stravinsky Centaur 0:47

05:00:00 Linda di Chamounix' "Sumi Jo, s; English Chamber Orch/Giuliano Carella" "Donizetti, Gaetano" Bel Canto Erato 5:18

05:05:18 Grand Duo on Themes from Bellini's La Sonnambula I Solistiadella Scala "Bassi, Luigi" N/A Dad Records 13:10

05:18:28 Variations on Themes from Bellini's 'La sonnambula' "Marcella Crudeli, p; RIAS Sinfonietta/Jiri Starek" "Glinka, Mikhail" N/A Koch 14:38

05:33:06 Flute and Harp Sonata in g "Jean-Pierre Rampal, f; Marielle Nordmann, h" "Donizetti, Gaetano" Music For Flute & Harp Sony 1:46

05:34:52 "Tapiola,' Op. 112" San Francisco Sym/Herbert Blomstedt "Sibelius, Jean" Symphony No.2/Tapiola London 19:29

05:54:21 "Seven Songs, Op. 17" "Tom Krause, br; Gustav Djupsjöbacka, p" "Sibelius, Jean" Sibelius: Songs Finlandia 1:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:51 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

06:12:53 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

06:21:00 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

06:26:03 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

06:30:44 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

06:40:37 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

06:50:56 Orlando Gibbons: Fantasia No. 4 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 4:51

06:56:48 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44

07:04:17 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

07:12:14 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

07:20:56 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

07:29:14 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

07:41:30 Hugo Wolf: Italian Serenade Ana Bela Chaves, viola Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 7:54

07:54:43 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

08:06:41 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 3:37

08:15:31 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

08:25:52 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

08:36:14 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

08:46:49 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin DeutGram 463483 8:25

09:02:23 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

09:10:34 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

09:21:14 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

09:26:39 John Williams: Superman: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:04

09:36:48 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

09:47:01 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

09:59:55 George Gershwin: Short Story William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 2:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:05

10:07:05 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 10:32

10:17:59 Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 5:45

10:24:39 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 5:17

10:32:25 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

10:40:29 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

10:46:53 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 502 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 3:17

10:51:16 Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 Op 25 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 27:13

11:21:05 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G H 666 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:42

11:32:52 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

11:49:46 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 2 HWV 302 Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 8:41

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:12 Johann Strauss Jr: Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 10:50

12:26:04 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

12:42:03 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:27 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 2:59

13:03:50 Johann Strauss Jr: Polka 'At the Hunt' Op 373 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:08

13:09:19 Zoltán Kodály: Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 16:25

13:26:43 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

13:33:55 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

13:43:19 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

13:50:16 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: I Went This Morning Over the Field Demondrae Thurman, euphonium; Martha Fischer, piano Album: Songs of a Wayfarer Summit Records DCD 556 Music: 4:19

Frederic Chopin: Scherzo No. 2 in B-flat Minor, Op. 31 Adam Golka, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 8:59

Brad Richter: Bitter the Laughter, Sweet the Tears Richter Uzur Duo Jacklin Arts and Cultural Center, Post Falls, ID Music: 6:57

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movements 1-2 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 26:32

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales: Movement 8 Epilogue: Lent Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Album: Ravel: Ballet And Dance Music EMI Classics 66342 Music: 4:25

Maurice Ravel: Tzigane Ray Chen, violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angelis Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 8:55

Giovanni Battista Vitali: Passagallo primo for Two Violins and Continuo, Op. 7 Soovin Kim, Adam Barnett-Hart, violins; Brook Speltz, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 02:49

Sergei Prokofiev: Selections from Romeo and Juliet Suites, Op. 75 Aspen Philharmonic Orchestra; Scott Terrell, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 29:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:51 Ola Gjeilo: The Ground Phoenix Chorale Harrington String Quartet Charles Bruffy Chandos 40 3:35

16:05:43 Ola Gjeilo: Ubi caritas Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 3:04

16:14:08 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

16:23:45 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Non più mesta Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Orch del Teatro Comunale Riccardo Chailly Decca 460596 3:04

16:34:55 Alfredo Catalani: Scherzo La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

16:40:42 Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 4:16

16:53:22 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

16:57:53 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone THM 5432 4:30

17:06:30 Stanislaw Moniuszko: The Haunted Manor: Mazur Warsaw State Opera Chorus Warsaw State Opera Orchestra Witold Rowicki PolskieNag 93 05:24

17:18:04 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

17:25:32 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

17:38:32 Ola Gjeilo: Phoenix Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:15

17:43:55 Ola Gjeilo: Days of Beauty Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 2:41

17:55:06 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:06:58 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

18:23:07 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:16

18:27:38 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901381 4:46

18:34:49 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

18:50:34 Percy Grainger: English Dance BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:51

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:59 Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music Chorus London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 40 11:34

19:16:39 Antonín Dvorák: Piano Concerto Op 33 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Justin Brown Bridge 9309 40:12

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:37 Stanislaw Moniuszko: The Raftsman: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 9:54

20:12:38 Alexander Borodin: Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 27:59

20:42:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

20:58:38 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 14 BWV 785 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:11

21:02:48 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

21:23:21 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

21:32:37 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

21:40:03 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:33

21:49:32 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Philharmonia Orchestra Sir John Barbirolli EMI 69185 30:34

22:21:24 Saverio Mercadante: Flute Concerto Sir James Galway, flute I Solisti Veneti Claudio Scimone RCA 7703 21:00

22:43:39 Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 13:26

22:57:32 Franz Liszt: Consolation No. 5 S 172/5 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:20

23:00 QUIET HOUR

23:01:36 Claude Debussy: La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

23:05:50 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 1 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:42

23:10:32 Ola Gjeilo: Serenity Tenebrae Nigel Short Decca 24646 5:04

23:16:40 Jean Sibelius: Andante festivo Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

23:20:44 César Franck: Prelude, Fugue & Variation Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914 12:46

23:33:30 Ola Gjeilo: Second Eve Voces8 Decca 4785703 5:56

23:40:30 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

23:47:38 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

23:51:28 Ola Gjeilo: Reflections Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 1:49

23:53:51 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:30

23:57:43 Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 'Cantique des cantiques' Op 31 # 13 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:07