WCLV Program Guide 05-01-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Debussy, Claude Rêverie' (1890) Johana Harris, p A Living Legacy: Johana Harris Plays Debussy MCA Classics 4:59

00:04:59 Harris, Roy Lyric Study (1950) Paula Robison, f; Timothy Hester, p American Flute Works Musicmasters 3:08

00:08:07 Harris, Roy Symphony #3 (1939) Dallas Sym Orch/Eduardo Mata COPLAND, A.: Billy the Kid Suite / BERNSTEIN, L.: On the Waterfront / HARRIS, R.: Symphony No. 3 (An American Panorama) Dorian 18:15

00:26:22 Copland, Aaron Sunday Afternoon Music' Leo Smit, p The Complete Music For Solo Piano Sony 1:52

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 16:37

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pond Community Center, Lake George, NY Music: 6:48

Jake Heggie, arr. Cristian Macelaru: Suite from Moby Dick Aspen Festival Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 18:54

Frederic Chopin: Etude in E Major, Op. 10, No. 3 Jon Kimura Parker, piano Album: Bravo! Chopin Piano Works Telarc 82003 Music: 4:24

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 Samuel Glicklich, piano; Aspen Philharmonic Orchestra; Ludovic Morlot, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 25:35

Antonio Vivaldi: "Vedro con mio diletto" from Giustino, RV 717 Anthony Roth Costanzo, countertenor; Luri Lee, Jeffrey Dyrda, Geoff Nuttall, and Owen Dalby, violins; Hezekiah Leung, viola; Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:34

Claude Debussy: Sonata for Cello and Piano in D minor Bion Tsang, cello; Jon Kimura Parker, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:40

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Thomas, Ambroise Le Songe d'une nuit d'été' Michael Schade, t; Canadian Opera Company Orch/Richard Bradshaw Soirée Française Radio Canada Int'l 5:17

04:05:17 Satie, Erik Cinq grimaces pour 'Le songe d'une nuit d'été'' Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Homage To Erik Satie Vanguard 3:33

04:08:50 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream' Overture, Op. 21 Berlin German Sym Orch/Vladimir Ashkenazy A Midsummer Night's Dream * Original Motion Picture Soundtrack London 11:30

04:20:20 White, Michael Scenes from 'A Midsummer Night's Dream' Julian Gray, Ronald Pearl, g's The Magic Circle Dorian 1:39

04:21:59 Ibert, Jacques Suite Élisabéthaine' for 'A Midsummer Night's Dream' Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) Newport Classic 23:42

04:45:41 Anonymous Greensleeves to A Ground' Hesperion XXI La Barcha d'Amore * 1563-1685 * Montserrat Figueras * Jordi Savall Alia Vox 8:53

04:54:34 Cutting Variations on 'Greensleeves' Timothy Walker, g Classical Folk Guitar From England, Ireland, Spain, Cameroon, Congo, Japan, Russia and South America Helios 1:45

05:00:00 Alfvén, Hugo Bergakungen (The Mountain King), Op 37 Stockholm Royal Opera Orch/Hugo Alfven Midsommarvaka, Bergakungen Discofil 5:08

05:05:08 Bruch, Max Swedish Dances, Op. 63 Christiane Baume-Sanglard & Dana Ciocarlie, p Invitation a la Danse - Piano Four Hands Claves 19:34

05:24:42 Byström, Oscar Waltz #3 in E (1851) Gävle Sym Orch/Carlos Spierer Oscar Byström: Symphony In D Minor and Other Works Sterling 7:34

05:32:16 Olsson, Otto Domaredansen' Orphei Drängar/Eric Ericson Ett Bondbröllop' Och Andra Klassiker Från Den Svenska Manskörens Guldålder Musica Sveciae 1:35

05:33:51 Kraus, Josef Martin Swedish Dance Jacques Despre´s, p KRAUS: Piano Music Naxos 3:47

05:37:38 Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Concerto No. 4 in E-Flat, K. 495 Will Sanders, horn; Southwest German Radio Sym Orch/Michael Gielen Symphony No. 39, KV 543 / Concertone, KV 190 / Horn Concerto, KV 495 Arte Nova 16:11

05:53:49 Anonymous 16th century, English Desperada' Montserrat Figueras, s; Hesperion XX La Barcha d'Amore * 1563-1685 * Montserrat Figueras * Jordi Savall Alia Vox 1:48

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:31 Richard Rodgers: Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 2:51

06:13:12 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat RV 423 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

06:24:27 Johann Sebastian Bach: Motet 'Lobet den Herrn' BWV 230 Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 6:08

06:31:43 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:11

06:44:02 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

06:55:36 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:42

07:01:07 Edvard Grieg: Peer Gynt: Wedding March Oslo Philharmonic Esa-Pekka Salonen CBS 44528 3:16

07:08:22 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

07:16:14 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:46

07:28:04 Stephen Sondheim: Comedy Tonight! London Symphony Don Sebesky EMI 54285 2:38

07:31:44 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

07:42:00 Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G TWV 51:G2 Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

07:53:15 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

08:07:29 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

08:15:46 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

08:24:02 Peter Schickele: Last Tango in Bayreuth Daniele Damiano, bassoon Koch Intl 1374 2:47

08:27:28 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

08:40:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:08

08:50:34 Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 2:45

08:54:24 Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 6:22

09:04:19 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

09:28:16 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:40

09:33:33 Petronio Franceschini: Sonata for 2 Trumpets & Strings John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 7:21

09:41:24 Max Reger: At Play in the Waves Op 128 # 2 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 3:58

09:45:37 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

09:55:22 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:50 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

10:03:33 Giuseppe Martucci: Giga Op 61 # 3 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 3:41

10:08:55 Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 3 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 13:55

10:23:25 Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 5:47

10:30:28 Léo Delibes: Coppélia: Galop final San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

10:37:28 Georges Auric: Ouverture London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:50

10:46:41 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:30

10:51:24 Ottorino Respighi: Roman Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 25:37

11:18:38 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon RV 569 Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 12:05

11:32:19 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

11:50:12 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 8:18

12:16:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 7:19

12:28:28 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

12:40:59 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 13:31

12:55:22 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 3:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:07 György Cziffra: Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:14

13:03:48 Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' S 558/8 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:28

13:08:25 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

13:30:52 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

13:38:25 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

13:47:55 Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' Tony Chipurn, trombone Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 9:52

13:58:19 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Spring Dance Op 47 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Bela Bartok: Rhapsody No. 1 for Violin and Piano. Sz. 87: I. Lassu Francesca dePasquale, violin; Meng-Chieh Liu, piano Album: Francesca dePasquale Francesca dePasquale Music: 4:40

Alberto Ginastera: Variaciones Concertantes The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:08

Franz Schubert: Notturno in E-Flat Major, Op. 148 Broyhill Chamber Ensemble: Francesca DePasquale, violin; Christine Lamprea, cello; Benjamin Hochman, piano An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Appalachian State University, Boone, NC Music: 9:38

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

Traditional, arr. David Chernaik: Se Te Adoro e Te Prefiro Lorna Anderson, soprano; Apollo Chamber Players Album: Sempre Amor: Portuguese Love Songs from the Romantic Age London Independent Records Music: 4:20

Terry Riley: In C Chitravina N. Ravikiran, chitravina (slide instrument) Erode Nagaraj, mrudangam; Matthew J. Detrick, violin I; Anabel Ramirez, violin II; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts, Houston, TX Music: 11:08

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks, op. 28 Aspen Conducting Academy Orchestra; Sebastian Zinca, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 15:01

Reinhold Glière: Huit Morceaux for violin and cello, Op. 39 DuoSkope: Evin Blomberg, violin; Natalie Helm, cello Recorded at Hoxa HQ studio in West Hampstead, London, United Kingdom Music: 17:39

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:43 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:57

16:06:59 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Dove sono Malin Hartelius, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 5:12

16:15:15 Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet Op 84 English Symphony Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 11:15

16:28:27 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:10

16:33:53 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

16:42:22 Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:27

16:50:17 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

16:56:41 George Frideric Handel: Semele: Iris hence away Stephanie Blythe, mezzo-soprano Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 3:27

17:05:45 Giuseppe Verdi: Requiem: Lacrimosa Barbara Frittoli, soprano Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 6:19

17:15:02 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 9:01

17:26:03 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 3 Op 56 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 9:45

17:39:55 Michel Legrand: Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

17:47:01 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

17:52:28 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Xyrion Trio Naxos 500250 6:43

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:53 Isaac Albéniz: España Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013 18:59

18:30:18 Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for 2 Keyboards BWV 1061 Greg Anderson, piano Steinway 30033 5:50

18:36:59 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:15

18:42:24 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra S 359/4 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

18:53:14 Anton Bruckner: Motet 'Christus factus est' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 6:04

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:11 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 25:05

19:30:38 Joseph Haydn: Symphony No. 48 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607 27:12

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:27 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

20:27:49 Jennifer Higdon: blue cathedral Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:10

20:42:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

21:03:29 Leo Sowerby: Theme in Yellow Czech National Symphony Paul Freeman Cedille 033 20:03

21:25:22 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C Op 9 # 5 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05

21:35:14 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 4:57

21:42:19 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

21:48:23 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

22:31:34 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

22:48:15 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

22:56:40 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

23:07:55 Manuel Ponce: Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09

23:11:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 4:42

23:16:45 Patrick Hawes: Quanta qualia Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:57

23:20:42 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 7:35

23:28:18 Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' Op 202 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:41

23:37:14 Gregorian Chant: Stabat iuxta Christi crucem Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 5:28

23:42:42 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:49:31 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:14

23:54:17 Mikhail Antsev: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:05

23:57:42 Leroy Anderson: Forgotten Dreams Alistair Young, piano BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:16