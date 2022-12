WCLV Program Guide 04-28-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Carr, Edwin Mardi Gras' Overture (1950) Queensland Sym Orch/Edwin Carr Edwin Carr Kiwi Pacific 5:37

00:05:37 Brumby, Colin Scena' for English Horn & Strings Barry Davis, eh; Queensland Sym Orch/Richard Mills 50: Celebrating Fifty Years of the Australian Youth Orchestra Australian Broadcasting 8:49

0014:26 Benjamin, Arthur North American Square Dance Suite' Kaiserslautern SWR Radio Orch/Saul Schechtmann From the New World Hänssler Classic 8:33

00:22:59 Carr, Edwin The Twelve Signs' (1974) Melbourne Sym Orch/Edwin Carr Edwin Carr Kiwi Pacific 1:48

00:24:47 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #11 in B-Flat, Op 22 Dirk Herten, p Beethoven Piano Sonatas White 6:21

00:55:08 Lully, Jean-Baptiste Le bourgeois gentilhomme' Tempesta di Mare Comedie et Tragedie, Volume 1 Chandos 1:26

01:00:00 Strauss, Franz Nocturno', Op 7 David Pyatt, fh; Martin Jones, p Horn Recital Erato 5:40

01:05:40 Strauss, Richard Don Juan,' Op. 20 Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim Strauss: Don Juan, Op 20, Don Quixote, Op. 35 Erato 17:20

01:23:00 Strauss, Richard Till Eulenspiegel's Merry Pranks,' Op. 28 Chicago Sym/Sir Georg Solti Also Sprach Zarathustra / Don Juan / Till Eulenspiegel London 14:59

01:37:59 Spalding, Albert Etchings, Op 5 Albert Spalding, v; André Benoist, p Albert Spalding Biddulph 1:18

01:39:17 Bach, Carl Philipp Emanuel Flute Sonata in C, Wq 73 Barthold Kuijken, f; Bob van Asperen, hc Bach: Complete Flute Sonatas Sony 15:26

01:54:43 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, 'Liebster Jesu, wir sind hier (Dearest Jesus, We Are Here)' BWV 730 Douglas Bush, o N/A Sanctus 1:51

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Turina: Circulo Op. 91 Movement 1 Amanecer (Dawn) Lincoln Trio: Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano Album: Turina: Chamber Music For Strings and Piano Cedille 1450 Music: 4:18

Jennifer Higdon: Piano Trio Movement 1 Pale Yellow Lincoln Trio: Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano Album: Notable Women Cedille 126 Music: 8:29

Gaspar Sanz: Suite Espanola Celino Romero, guitar The University of Georgia Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:39

Manuel Panella: El Gato Montes Celino and Lito Romero, guitar The University of Georgia Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 2:48

Ottorino Respighi: Trittico Botticelliano, P. 151 Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor The Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 19:51

Sergei Rachmaninoff: Prelude, Op. 23 No. 4 in D Major Barry Douglas, piano Album: Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2, Op. 18; 7 Preludes RCA 61679 Music: 4:19

Igor Stravinsky: Suite from The Soldier's Tale Corinne Stillwell, violin; Vanguel Tangarov, clarinet; Ekaterina Tangarova, piano Victoria Bach Festival, Trinity Episcopal Church, Victoria, TX Music: 15:14

Hubert Parry: An English Suite English Symphony Orchestra; William Boughton, conductor Album: Finzi; Parry; Bridge Nimbus 5366 Music: 18:44

David Lang: Protect Yourself March The Crossing (choir); Donald Nally, conductor Spit Spreads Death (exhibit), Mutter Museum of The College of Physicians of Philadelphia, PA Private recording Music: 5:26

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Handel, George Frideric Judas Maccabaeus' English Chamber Orch/Johannes Somary Handel: Judas Maccabeus Highlights Vanguard 4:43

04:04:43 Beethoven, Ludwig van Variations on 'See the Conquering Hero Comes,' WoO.45 Csaba Onczay, vc; Jeno Jando, p BEETHOVEN: Cello Sonatas Nos. 1 and 2 Naxos 11:54

04:16:37 Handel, George Frideric Water Music' Boston Baroque Orch/Martin Pearlman Handel: Music For The Fireworks, Water Music Telarc 1:47

04:18:24 Hindemith, Paul Bassoon and Trumpet Concerto C Wilkening, bn; R Friedrich, tr; Frankfurt Radio Sym Orch/W A Albert Hindemith: Complete Orchestral Works, Vol. 3 CPO 15:59

04:34:23 Bruch, Max Clarinet and Viola Concerto in e minor, Op. 88 Paul Meyer, cl; Gérard Caussé, vi; Lyon Opera Orch/Kent Nagano Concerto for Clarinet, Viola and Orchestra/ 8 Pieces for Clarinet, Viola and Piano/ Romance for Viola and Orchestra Erato 19:31

04:53:54 D'Arras Ce fut en mai Folger Consort A Medieval Tapestry: Instrumental and Vocal Music from the 12th Through 14th Centuries Bard 1:45

05:00:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, 'Moonlight' Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel The Fantastic Stokowski Transcriptions For Orchestra Telarc 5:48

05:05:48 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #27 in e, Op 90 Robert Taub, p Beethoven: The Piano Sonatas, Volume III Vox 14:44

05:20:32 Byrd, William Pavane and Gigue Bournemouth Sym/José Serebrier BACH, J.S. / PALESTRINA, G. / BYRD, W. / CLARKE, J. / BOCCERINI, L. / HAYDN, J. / MATTHESON, J.: Stokowski Transcriptions, Vol. 2 Naxos 4:35

05:25:07 Stokowski, Leopold Balance Test' March Philadelphia Orch/Leopold Stokowski First Releases Cala 1:44

05:26:51 Schoenberg, Arnold Verklärte Nacht,' Op 4 Orch/Leopold Stokowski Icon: Leopold Stokowski EMI/Ang 4:18

05:55:09 Foster, Stephen Oh! Susanna' Philadelphia Orch/Eugene Ormandy First Releases Cala 1:24

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:25

06:14:15 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

06:27:37 Robert Farnon: A la claire fontaine Royal Philharmonic Robert Farnon Reference 47 6:59

06:39:41 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe La Nef Atma 2650 3:28

06:40:01 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

06:53:30 Joseph Haydn: The Creation: In the Beginning...And Jon Humphrey, tenor Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80298 2:41

06:56:56 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

07:03:42 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 8:06

07:13:16 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

07:25:09 Paul Hindemith: Ragtime New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 3:14

07:29:26 George Frideric Handel: Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 # 2 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 4:42

07:39:50 "PDQ Bach": 1712 Overture S 1712 Hoople Off-Season Philharmonic Walter Bruno Telarc 80210 11:29

07:53:34 Ralph Vaughan Williams: Linden Lea Huddersfield Choral Society Brian Kay Chandos 2419 2:19

08:07:28 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:16:39 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

08:29:33 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

08:41:08 Paul Taffanel: Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58 12:42

08:54:56 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

08:58:58 Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 2:11

09:05:08 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

09:27:19 Richard Rodgers: Flower Drum Song: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:38

09:34:18 Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:52

09:44:27 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 9:38

09:54:52 Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a Op 3 # 8 Andrew Lawrence-King, harp Harp Consort Andrew Lawrence-King DHM 77366 3:57

09:59:50 Lord Berners: Polka Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones MarcoPolo 223711 2:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:59 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

10:09:00 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 10:12

10:19:46 Eugène Ysaÿe: Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in the Form of a Waltz' Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 8:09

10:29:53 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 2:55

10:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

10:45:24 Eric Coates: London Suite: Covent Garden Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

10:51:04 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 26:19

11:18:41 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos RV 531 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 10:14

11:30:23 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 15:56

11:48:00 Aaron Copland: An Outdoor Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 8:52

11:58:01 George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:51

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:48 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:19

12:23:21 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 16:38

12:41:37 Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 13:56

12:56:43 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor Dorothea Röschmann, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:35

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:11 Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:31

13:04:16 Huang Zi: Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:06

13:07:33 Luigi Boccherini: Symphony No. 5 Op 12 # 3 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 22:10

13:31:26 John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:33

13:38:37 Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo Royal Philharmonic Vernon Handley Chandos 8464 7:23

13:47:08 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

13:59:10 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 33 # 7 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391 1:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4: Movement 4 Allegro Orion String Quartet Album: Orion String Quartet: Beethoven String Quartets Koch 7682 Music: 4:24

Bernard Herrmann: Vertigo Suite Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 12:37

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Justin Benavidez, tuba; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Giuseppe Verdi: Quartet in E Minor for Strings Orion String Quartet Franklin College CMS / CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:34

Osvaldo Golijov: Levante Serouj Kradjian, piano Album: Levante Atma 2655 Music: 4:25

Osvaldo Golijov: Mariel for Cello and Marimba Nicholas Canellakis, cello; Ian David Rosenbaum, marimba Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 11:01

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Baltimore Chamber Orchestra; Markand Thakar, conductor Baltimore Chamber Orchestra, Kraushaar Auditorium, Goucher College, Towson, MD Music: 15:34

Robert Schumann: Marchenerzahlungen for Clarinet, Viola, and Piano, Op. 132 David Shifrin, clarinet; Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 15:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:30 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk Erik Gratton, flute Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 6:51

16:09:04 Michael Daugherty: Mount Rushmore: George Washington Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 3:58

16:15:36 Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 52563 9:34

16:265:32 Hans Zimmer: Pirates of the Caribbean - On Stranger Tides: Mermaids London Music Works Silva 1398 8:07

16:36:57 Leonard Bernstein: Candide: Overture Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 4:10

16:42:07 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

16:52:05 Zez Confrey: Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:24

16:55:55 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Chanticleer Warner 574272 3:13

17:04:50 Ludwig van Beethoven: Finale from Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 Ib Hausmann, clarinet Xyrion Trio Naxos 500250 6:24

17:14:25 Gian-Francesco Malipiero: Four Inventions Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 10:28

17:27:10 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 96 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:12

17:38:50 Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:01

17:44:21 Anderson & Roe: Papageno! Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:51

17:49:45 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F Op 7 # 9 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

17:57:44 Anthony Holborne: The Farewell Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238 2:03

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:30 Claude Debussy: Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

18:28:02 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

18:33:38 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

18:41:13 Alberto Ginastera: Ollantay Op 17 BBC National Orch of Wales Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 12:21

18:54:28 Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

19:18:39 Zdenek Fibich: Symphony No. 3 Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9328 37:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:17 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

20:13:18 Jean Sibelius: Kullervo: Introduction Op 7 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 52563 12:37

20:28:22 Robert Schumann: Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 29:59

21:03:08 Leopold Kozeluch: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9703 18:01

21:22:50 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

21:32:10 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:57

21:39:53 George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings Bibi Black, trumpet Philharmonia Orchestra Claudio Scimone EMI 54620 8:16

21:52:10 Michael Daugherty: Mount Rushmore Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 31:39

22:26:42 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

22:48:51 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

22:55:24 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

23:00 QUIET HOUR

23:01:26 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41

23:03:51 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:09:13 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

23:13:40 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 7:57

23:21:37 Sir John Tavener: Song for Athene Voces8 Decca 29601 6:29

23:29:08 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Igor Levit, piano Sony 370387 17:03

23:46:11 Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 Op 5 # 2 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:21

23:52:56 Erik Satie: Gnossienne No. 5 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:49

23:57:42 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02