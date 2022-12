WCLV Program Guide 04-16-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 Anne-Sophie Mutter, violin New York Philharmonic Kurt Masur DeutGram 457075 9:20

00:11:32 Giles Farnaby: Suite of Six Dances Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51

00:20:08 Domenico Scarlatti: Sonata in b Kk 87 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:10

00:27:43 Darius Milhaud: La création du monde Op 81 New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 17:44

00:47:07 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Joela Jones, organ Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis MAA 2001 38:14

01:29:38 Samuel Barber: Capricorn Concerto Op 21 Jacob Berg, flute St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 14:36

01:45:56 Thomas Tallis: Dum transisset sabbatum Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury Argo 425199 7:49

01:54:35 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 Movement 4: Larghetto espressivo Emerson String Quartet Album: Beethoven: Complete String Quartets DG 453811 Music: 4:12

James MacMillan: Larghetto for Orchestra Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 9:59

Piano Puzzler: This week's contestant is Wiley Newbold calling from Morgantown, West Virginia Music: 9:37

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Op. 19b, No. 1 Andante con moto Itzhak Perlman, violin Samuel Sanders, piano Album: Bits and Pieces EMI 54882 Music: 2:43 (short excerpt)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in C Minor, Op. 1 No. 3 Inon Barnatan, piano; Geoff Nuttall, violin; Jay Campbell, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 24:31

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 in C Minor, K. 406: II. Andante Michael Tree, violin; Dover Quartet Album: Tribute Cedille Records Music: 4:27

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Texas Festival Orchestra; Christoph Campestrini, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 13:06

Viktor Ullmann: String Quartet No. 3 Dover Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:10

Paul Schoenfield: Cafe Music Jennifer Frautschi, violin; Ani Aznavoorian, cello; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:13

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:13 Ernö Dohnányi: String Quartet No. 3 Op 33 Nash Ensemble Hyperion 68215 25:19

04:28:37 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:46

04:35:34 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:54

04:40:27 Felix Mendelssohn: Variations Concertantes Op 17 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 9:25

04:52:41 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 30:57

05:27:29 George Frideric Handel: Concerto in F English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

05:39:35 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Jeffrey Khaner, flute Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 10:05

05:50:29 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

05:57:25 Ambroise Thomas: Mignon: Gavotte BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 2:02

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386 6:08

06:16:49 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

06:28:52 Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market Chorus Royal Philharmonic Eric Rogers Decca 444786 5:34

06:41:25 George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 8:17

06:52:47 Felix Mendelssohn: Song without Words Op 109 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 5:08

06:59:25 Henry Mancini: Drummer's Delight Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:07:54 Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 5:36

07:16:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 K 543 CIM Orchestra Alan Gilbert CIM 2003 5:43

07:23:28 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24

07:28:27 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:11

07:39:44 Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 11:19

07:54:08 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

08:08:04 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012 7:25

08:18:16 Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:36

08:23:04 Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:36

08:29:10 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 6:31

08:43:11 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Joshua Smith, flute Chamber Ensemble Telarc 80361 11:06

08:55:53 Ola Gjeilo: The Ground BW Men's Chorus Frank Bianchi Soundwaves 2014153 4:06

09:04:18 Maurice Ravel: Piano Concerto in G Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 22:12

09:29:04 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:36:48 Fritz Kreisler: Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin Telarc 80744 5:13

09:43:09 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:48

09:49:49 Scott Joplin: Bethena Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:57

09:56:47 Claude Debussy: Preludes Book 2: 'General Lavine' - eccentric Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 2:36

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:18 George Enescu: Wedding Dance Daniel Hope, violin DeutGram 4795305 1:42

10:02:19 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 2:28

10:06:35 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

10:19:36 Johannes Brahms: Finale from Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 4:45

10:25:30 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 3:36

10:30:36 Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:45

10:39:01 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 2:52

10:43:38 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

10:52:03 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 26:41

11:20:39 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 9:27

11:31:38 Mary Ann Griebling: Wild Wood - Quiet Wood Richard Stoltzman, clarinet Warsaw Philharmonic George Manahan MMC 2094 8:43

11:42:05 William Bolcom: The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:45

11:48:00 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 9:13

11:57:45 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 2:01

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:59 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100403 23:18

12:07:03 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100403 23:18

12:33:28 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

12:39:53 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 8:52

12:50:52 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Dove sono Dorothea Röschmann, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 4:34

12:55:46 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:17 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 32 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 2:27

13:03:09 Antonio Vivaldi: Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3 # 11 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4777463 2:41

13:07:54 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 14:56

13:23:55 George Frideric Handel: Berenice: Minuet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47027 3:48

13:29:16 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

13:37:51 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203 5:26

13:45:00 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

13:52:40 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 5:44

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Prelude on an Old Folk Tune Joanne Polk, piano Album: Under The Stars Arabesque 6704 Music: 4:38

Carlo Gesualdo, arr. Ari Streisfeld: Three Madrigals for Five Voices from Madrigali libro sesto Joshua Roman, cello; JACK Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 7:46

Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 7:45

Amy Beach: Piano Quintet in F sharp minor, Op. 67 Wei-Yi Yang, piano; Steven Copes, violin; Maureen nelson, violin; Hyobi Sim, viola; Sarah Lewis, cello SPCO, St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 26:10

Marcel Tournier: Suite for Flute, Violin, Viola, Cello, and Harp, Op. 34: IV. Fete Kristin Lee, violin; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello; Bridget Kibbey, harp; Tara Helen O'Connor, flute Album: Music@Menlo From Bach, Vol. 6 Music@Menlo Live Music: 4:42

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E, Op. 27: Movement 1 Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 17:44

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo for Violin and Viola in G major, K. 423 Kristin Lee, violin; Richard O'Neill, viola Camerata Pacifica, Hahn Hall, Santa Barbara, CA Music: 16:28

Leonard Bernstein: Anniversaries (selected movements) Michael Brown, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 7:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 6:01

16:05:31 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:06

16:13:49 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 CIM Orchestra Steven Smith CIM 2003 12:02

16:30:08 Henry Mancini: Victor/Victoria: Finale Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 4:50

16:38:39 Henry Mancini: March with Mancini Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 5:03

16:46:44 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

16:56:32 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot Burning River Brass BurnRiver 2013 3:54

17:06:16 Clint Needham: Movements from Brass Quintet No. 1 American Brass Quintet Summit 484 5:16

17:15:47 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

17:31:48 Jorge Martínez Zárate: Tres Danzas del Ballet 'Estancia' Duo Amaral DuoAmaral 501592 6:32

17:42:55 William Byrd: Ave verum corpus Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 4:06

17:49:08 Hieronymus Praetorius: Cantate Domino Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 4:00

17:53:29 Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 'La Felicite' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:56

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:10 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 Op 10 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 17:46

18:29:02 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

18:35:21 Sergei Prokofiev: Finale from Piano Sonata No. 7 Op 83 Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 3:29

18:40:05 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

18:53:05 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:26 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

19:21:33 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

19:58:23 Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 1:38

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:57 Joseph Haydn: Symphony No. 26 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 16:01

20:20:14 Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments Op 4 Members of Minnesota Orchestra Edo de Waart Virgin 61460 24:28

20:46:39 Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants Mary Kay Robinson, flute Panorámicos Panorßmico 2009 12:40

21:02:56 Samuel Barber: Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 9:34

21:13:53 Federico Mompou: Scenes from Childhood Anita Pontremoli, piano Centaur 2545 10:23

21:26:35 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

21:36:54 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

21:51:33 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

22:31:56 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

22:53:15 Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 6:23

23:00 QUIET HOUR

23:02:26 Peteris Vasks: Silent Songs: Sleep sleep Latvian Radio Choir Sigvards Klava DeutGram 21327 1:30

23:03:57 Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80457 6:21

23:10:19 Edvard Grieg: Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45 Joshua Bell, violin Sony 52716 6:41

23:18:43 Stephen Paulus: The Road Home Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

23:22:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 9:04

23:31:08 Charles Koechlin: Evening Peace from 'The Persian Hours' Op 65 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223504 6:04

23:38:17 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:46:15 Astor Piazzolla: Melodía in a 'Canto de Octubre' Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 4:24

23:50:40 Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:45

23:56:01 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:52