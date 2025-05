WCLV Program Guide 05-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Liszt, Franz Années de pèlerinage: 1st Year, Switzerland (1848-54) Muza Rubackyte, p Lyrinx LYR-2216 (3) N/A 5:52

0:06:00 Liszt, Franz Années de pèlerinage: 2nd Year, Italy (1837-49) Angela Hewitt, p Hyperion CDA-68067 Liszt: Piano Sonata & other works 18:15

0:26:00 Castelnuovo-Tedesco, Mario Twelfth Night, Op 73 West Australian Sym Orch/Andrew Penny Naxos 8.5725 CASTELNUOVO-TEDESCO, M.: Shakespeare Overtures, Vol 1 10:40

0:36:00 Mackenzie, Alexander Twelfth Night, Op 40 BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins Hyperion CDA-66764 N/A 19:02

0:55:00 Finzi, Gerald Let Us Garlands Bring, Op 18 (Five Shakespeare Songs) Nicolas Fleury, hn; Aurora Orch/Nicholas Collon Decca 4789357 Introit-The Music of Gerald Finzi 1:40

1:00:00 Debussy, Claude Waltz, "La plus que lente" Aldo Ciccolini, p EMI/Ang CDC7-54449-2 N/A 4:56

1:05:00 Ravel, Maurice Valses nobles et sentimentales Lyon National Orch/Leonard Slatkin Naxos 8.572888 RAVEL, M.: Orchestral Works, Vol. 2 - Valses nobles et sentimentales / Gaspard de la nuit (Lyon National Orchestra, Slatkin) 15:25

1:22:00 Schubert, Franz Viennese Dances Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8016 The Willi Boskovsky Collection Vol. 2, The Charm of Old Vienna 7:20

1:29:00 Dumanoir, Guillaume Suite du Ballet de Stockholm Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-9908 Suites d'Orchestre, 1650-1660 25:16:00

1:55:00 Dieupart, Charles Clavier Suite No. 4 in e Joseph Payne, hc Centaur CRC-2617 Dieupart: Harpsichord Suites 1:41

2:00:00 Fontana, Rafaello Sonata #5 Romanesca Harmonia Mundi HMU-907211 Phantasticus 5:43

2:06:00 Bononcini, Giovanni Battista Sinfonia Decima a 7 for 2 Trumpets and Strings Nick Norton, tr; Anthony Plog, tr; Ensemble Summit DCD-108 Colors Of The Baroque 8:20

2:14:00 Banchieri, Adriano Fantaisie (1603) New York Kammermusiker Dorian DOR-90133 Chamber Music (Renaissance) - PHILIDOR, P.D. / BUSNOYS, A. / LUZZASCHI, L. / MONTEVERDI, C. (A Renaissance Tour of Europe) (New York Kammermusiker) 1:35

2:16:00 Brahms, Johannes Symphony no.3 in F, Op.90 Giuseppe Verdi Sym Orch/John Axelrod Telarc TEL-34659-02 (2) Brahms Beloved 40:04:00

2:56:00 Jacquet de la Guerre, Elisabeth Clavier Suite No. 1 in d Sarah Cahill, p FHR FHR-132 The Future is Female, Vol 2, The Dance 1:20

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chopin, Frédéric Fantaisie-Impromptu in c-sharp minor, Op.66 Artur Rubinstein, p RCA 5617-2-RC The Chopin Collection: Impromptus, Barcarolle, Nouvelles Etudes, Bolero, Berceuse, Tarentelle, Andante Spianato And Grande Polonaise 5:12

3:05:00 Chopin, Frédéric Piano Concerto No.2 in f minor, Op.21 Benjamin Grosvenor, p; Royal Scottish National Orch/Elim Chan London 4850365-2 Chopin: Piano Concertos Nos. 1 & 2 31:56:00

3:37:00 Kendall, Hannah A Winged Spirit Hyeyoon Park, v; Benjamin Grosvenor, p NMC DL-3036 Many Voices 1:40

3:39:00 Bon, Anna Flute Sonata in g, Op 1/5 Sabine Dreier, f; Irene Hegen, p CPO 999181-2 Flute Sonatas Op.1 7:46

3:47:00 Guerre, Elisabeth Jacquet de la Clavier Suite in G Carole Cerasi, hc Metronome 1026 English Suites BWV 806- 811 8:13

3:55:00 Francoeur Zélindor, Roi des Sylphes Opera Lafayette/Ryan Brown Naxos 8.660224 Zelindor, Roi des Sylphes 1:28

4:00:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 53 in D, "L'impériale" Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London STS-15316/17 (2) N/A 5:40

4:06:00 Haydn, Franz Joseph Piano Sonata No. 29 in E-Flat, H XVI:45 Zoltán Kocsis, p Hungaroton HCD-11618/19 (2) N/A 16:08

4:23:00 Miaskovsky, Nikolai Cello Concerto in c, Op 66 Julian Lloyd Webber, vc; London Sym Orch/Maxim Shostakovich Philips 434106-2 Cello Works 32:01:00

4:55:00 Shostakovich, Dmitri Preludes, Op. 34 Folke Gräsbeck, p Bluebell ABCD-039 Piano Concerto No. 1 / 24 Preludes Op. 34 / Chamber Symphony Op. 110bis 1:25

5:00:00 Wieniawski, Henryk Polonaise de concert (Polonaise brillante #1 in D), Op 4 Maxim Vengerov, v; Ian Brown, p EMI/Ang CDC5-57916-2 Kreisler, Paganini, Sarasate, Wieniawski 5:54

5:06:00 Sarasate, Pablo de Carmen Fantasy, Op 25 Leila Josefowicz, v; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Philips 454440-2 Bohemian Rhapsodies 13:53

5:21:00 Wolf-Ferrari, Ermanno Six Bagatelles, Op posth Horst Göbel, p Thorofon CTH-2091 N/A 16:13

5:38:00 Dvorák, Antonín Bagatelles, Op 47 Domus Piano Quartet Virgin 59245-2 Domus 17:15

5:55:00 Ligeti, György Six Bagatelles for Winds Westwood Wind Quintet Crystal CD-750 Barber, Ligeti, Mathias, Carlson 1:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:08 Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 5:17

06:13:30 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G RV 532 (1720) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

06:27:11 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

06:31:11 William Boyce: Symphony No. 6 in F Op 2 # 6 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 6:43

06:38:03 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme (1997) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

06:43:27 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

06:53:02 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp Op 64 # 2 (1838) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

06:58:21 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:04:43 Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:15

07:13:46 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967) Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:54

07:24:05 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 9 (1615) Empire Brass Telarc 80204 2:48

07:30:59 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses (1870) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

07:33:38 Don Gillis: Paul Bunyan (1964) Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

07:45:55 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings (1945) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 9:56

07:57:00 John Barry: The Scarlet Letter: Love Theme (1995) City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1055 3:00

08:07:22 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936) Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 4778778 5:13

08:13:51 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 (1913) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

08:28:37 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 (1917) Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

08:31:46 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 (1928) Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

08:44:02 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 14:14

09:04:48 George Gershwin: An American in Paris (1928) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:37

09:24:30 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

09:28:05 Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958) Boston Pops John Williams Decca 4851590 8:54

09:41:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 16 in C K 329 (1779) Genevieve Soly, organ I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8745 4:15

09:47:16 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 (1878) Gil Shaham, violin Orchestra of Castile & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

09:56:10 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:17 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Women's Dance (1893) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:09

10:07:02 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

10:15:19 George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 19:29

10:35:30 Horatio Parker: Scherzo for Strings (1883) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 5:11

10:41:46 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G Op 3 # 3 'L'estro armonico' (1711) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

10:51:08 Joseph Marx: Piano Concerto in E 'Romantic' (1920) Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä Hyperion 66990 36:36

11:28:50 David Amram: American Dance Suite: Cajun (1986) Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85546 5:28

11:36:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 'Posthorn' (1779) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

11:44:19 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G Op 79 (1809) Peter Takács, piano Cambria 1175 8:54

11:53:41 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 (1932) Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:56 Igor Stravinsky: Pulcinella (1920) Mary Simmons, soprano Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Sony 63325 37:13

12:45:51 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 4 Op 64 (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:39

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:36 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 (1922) London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

13:04:37 Gustav Holst: Capriccio (1932) London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 5:44

13:12:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 17 for Piano & Violin K 296 (1778) Rafael Druian, violin Sony 86793 16:42

13:29:37 Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' WoO 69 (1795) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 6:23

13:36:51 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 (1885) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

13:45:46 Felix Draeseke: Symphony No. 1 in G Op 12 (1872) NDR Symphony Orchestra Jörg-Peter Weigle CPO 999746 35:07

14:21:39 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 (1963) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

14:32:12 Ernest Bloch: Baal Shem (1923) Gil Shaham, violin Canary 10 12:59

14:46:29 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 (1734) Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 6:14

14:53:20 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 (1877) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 5:41

14:59:29 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 (1867) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

15:00:33 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 # 6 (1895) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 2:45

15:04:44 Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:39

15:20:10 Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:11

15:26:15 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838) Lang Lang, piano Deutsche Gram 5827 21:20

15:48:48 John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:44

15:54:01 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:22 Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 Op 34 (1877) Melos Quartet Harmonia Mundi 901510 6:20

16:11:45 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c BWV 582 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 12:34

16:28:55 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929) Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

16:38:22 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Preludietto (1891) St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471566 3:38

16:43:05 John Ireland: A London Overture (1936) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

16:57:57 Maurice Duruflé: Tota pulchra est from 'Motets on Gregorian Chants' (1960) The Sixteen Women Harry Christophers Decca 10836 2:24

17:05:30 Hieronymus Praetorius: Tota pulchra es (1618) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 6:17

17:13:10 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 (1944) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0006 8:25

17:23:04 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

17:39:42 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

17:45:57 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way (1924) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 5:15

17:52:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 (1775) Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:05 Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings (1950) London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 16:51

18:26:44 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Helmut Walcha, organ Deutsche Gram 4796018 9:23

18:37:47 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

18:42:27 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106 'Hammerklavier' (1818) Igor Levit, piano Sony 370387 10:13

18:53:33 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:41 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 (1868) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 8:47

19:11:03 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 435390 46:45

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:59:54 Adolph von Henselt: Introduction & Variations on a Theme by Donizetti Op 1 (1838) Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023 11:44

20:12:56 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G Op 61 'Mozartiana' (1887) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

20:38:59 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 4793449 17:30

20:59:37 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 (1877) Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harmonia Mundi 905197 17:57

21:18:55 Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 4:16

21:24:32 Traditional: Glorious Things of Thee are Spoken Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:54

21:29:24 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony for Strings in F F 67 'Dissonant' (1740) Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90239 13:53

21:44:23 Reinhold Glière: Symphony No. 2 in c Op 25 (1908) New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 45:45

22:32:05 William Grant Still: Suite 'From the Black Belt' (1926) Music for Westchester Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:14

22:44:39 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

22:53:15 Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth (1888) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:02

23:00 QUIET HOUR

22:59:04 Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 (1922) John Mark Ainsley, tenor City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 5:56

23:05:00 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 (1891) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

23:12:21 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 (1848) Charlotte Hu, piano PentaTone 259 4:17

23:16:46 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 (1816) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15

23:19:01 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

23:30:49 Jean Sibelius: Andante festivo (1924) Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

23:35:02 Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:22

23:39:26 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34 # 1 (1881) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:24

23:41:50 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 (1795) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 11:01

23:53:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 (1791) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 2:52

23:56:03 John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:33