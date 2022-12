WCLV Program Guide 04-07-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:52 Georg Matthias Monn: Adagio from Cello Concerto Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 7:54

00:09:27 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

00:15:39 Scott Joplin: Elite Syncopations William Appling, piano Albany 1163 4:46

00:21:30 Joseph Joachim: Henry IV Overture Op 7 London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:55

00:39:03 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 Op 55 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 52:48

01:37:03 Olivier Messiaen: Theme & Variations Janine Jansen, violin Decca 15249 10:20

01:48:08 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:40

01:54:05 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Prutsman: Moonstone Stephen Prutsman, piano Album: Passengers Studio Ajea Records Music: 4:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat Major, K. 271 Kristian Bezuidenhout, piano; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 29:36

John McAlester: Concerto for Strings Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 06:36

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 9 in E Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 878 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 06:31

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:10

Jean Sibelius: Valse Triste, Op. 44, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:10

Astor Piazzolla, arr. Alessio Bax and Lucille Chung: Libertango (encore) Alessio Bax, piano; Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:03

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello, and Piano in C major, Op. 56 (Triple Concerto) Martin Chalifour, violin; Robert deMaine, cello; Joanne Pearce Martin, piano Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:58

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:43 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 BWV 1066 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 20:35

04:23:46 Giovanni Gabrieli: In ecclesiis Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 8:11

04:33:42 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

04:40:23 Leos Janácek: Jealousy Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 5:38

04:48:28 Franz Liszt: Fantasy & Fugue on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 33:20

05:26:22 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

05:38:00 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music Norma Burrowes, soprano London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 13:10

05:52:01 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

05:58:08 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:55

06:14:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

06:27:23 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 # 2 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 6:27

06:38:38 Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 61128 7:06

06:46:22 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

06:56:42 Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' Cleveland Orch Youth Chorus Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:09

07:04:01 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

07:12:02 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

07:19:34 Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 3:34

07:24:43 Jean-Baptiste Barrière: Finale from Cello Sonata Book 1/4 Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 2:29

07:28:22 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 4 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 5:42

07:39:07 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

07:53:17 Clarence Woods: Slippery Elm Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:24

07:56:49 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Jonathan Gunn, clarinet Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:46

08:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 K 456 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 57803 7:38

08:17:47 Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

08:28:46 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 5:20

08:38:25 Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 12:17

08:52:16 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

08:56:14 John Barry: Out of Africa: Love Theme Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:23

09:04:00 Leonard Bernstein 'How a Great Symphony Was Written' New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60692 14:20

09:20:09 George Martin: Overture 'Under Milk Wood' Berlin Music Ensemble Craig Leon Atlas Realizations 8 6:11

09:32:04 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

09:44:43 Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 8:05

09:53:17 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:02 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

09:59:54 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 S 696 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 3:02

10:04:08 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

10:18:57 Ludwig van Beethoven: Andante favori WoO 57 Peter Takács, piano Cambria 1175 8:07

10:28:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 3:46

10:36:13 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G H 648 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

10:46:11 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:33

10:52:09 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 26:30

11:19:58 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 7:16

11:28:34 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

11:44:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 K 48 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 14:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

12:17:52 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 6:36

12:28:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Leif Ove Andsnes, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 29:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:07 Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008 2:17

13:02:45 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 Cleveland Brass Ensemble Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 2:49

13:07:16 Sir Arnold Bax: Russian Suite London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 18:44

13:26:51 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

13:35:41 Giuseppe Martucci: Giga Op 61 # 3 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 3:41

13:41:27 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

13:56:33 Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:40

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Bis 1286 Music: 4:31

Tessa Lark: Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:26

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Samuel Barber: Symphony No. 1, Op. 9 Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 20:59

Maurice Ravel: Miroirs select mvts 4-5 Beatrice Rana, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 13:28

Samuel Barber: Horizon San Diego Chamber Orchestra; Donald Barra, conductor Album: Samuel Barber Horizon Koch 7206 Music: 4:30

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (excerpts) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:40

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Augustin Hadelich, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 23:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:01 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

16:04:45 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 H 18:4 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 3:28

16:11:13 Ludwig van Beethoven: Funeral March from Symphony No. 3 Op 55 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 14:17

16:29:56 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

16:37:31 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

16:43:18 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

16:54:05 Alfonso Ferrabosco Jr: Ego dixi Domine Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 2:36

16:57:14 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

17:04:51 Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2369 7:40

17:15:44 Michael Torke: Bright Blue Music Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

17:28:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

17:42:08 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 4:56

17:48:36 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 3 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:25

17:53:02 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:08 Carl Maria von Weber: Konzertstück in f Op 79 Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 15:34

18:26:04 Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:55

18:31:48 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:26

18:37:19 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 13:15

18:51:57 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Luigi Boccherini: Symphony No. 3 Op 12 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 21:27

19:25:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 K 491 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 31:44

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Sir Michael Tippett: Fantasia Concertante on a Theme by Corelli Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4756117 20:56

20:24:52 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 20:45

20:48:36 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 9:42

21:03:04 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 BWV 1067 Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

21:23:30 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 7:53

21:32:23 Ludwig van Beethoven: Finale from Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 Ib Hausmann, clarinet Xyrion Trio Naxos 500250 6:24

21:40:27 Jean Sibelius: Menuetto Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

21:48:18 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 41:14

22:31:30 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

22:43:38 Anton Diabelli: Guitar Sonata Op 57 # 2 Eduardo Fernández, guitar Decca 414160 13:00

22:57:01 Anthony Holborne: The Farewell Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238 2:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Emmanuelle Boisvert, violin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:50

23:07:37 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:14:07 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:19:00 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 9:53

23:28:53 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:37:50 Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse Op 109 Stokowski Symphony Leopold Stokowski Cala 542 4:57

23:42:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Clarinet Quintet K 581 David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet DeutGram 459641 6:39

23:49:28 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:24

23:52:33 Sergei Liapunov: Etude No. 1 Op 11 # 1 Stephen Hough, piano MusicMasters 60108 3:29

23:56:17 Thomas Tomkins: A Sad Pavan for these distracted times Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:48