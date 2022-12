WCLV Program Guide 04-03-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:57 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Introduction Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 6:04

00:08:00 Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 7:07

00:15:49 John Williams: E.T.: Flying Theme Boston Pops John Williams Sony 68419 3:36

00:20:38 Ermanno Wolf-Ferrari: Serenade for String Orchestra I Solisti Italiani Denon 78838 23:09

00:45:35 Mario Castelnuovo-Tedesco: Piano Concerto No. 2 Op 92 Alessandro Marangoni, piano Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 31:03

01:19:50 Jan Koetsier: Children's Circus Op 79 London Brass Teldec 46069 13:33

01:34:34 Josef Rheinberger: Cantus Missae Op 109 St. Clement's Choir Peter Richard Conte Dorian 80137 20:24

01:56:20 Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: String Quartet in B Flat Major, Op. 71 No. 1: II. Adagio Maxwell Quartet Album: Haydn: String Quartets Op. 71 Linn Records Music: 4:35

Dimitri Shostakovich: String Quartet No. 9 in E-flat Major, Op. 117 movements 1-5 Maxwell Quartet Bay Chamber Concerts, Rockport Opera House, Rockport, ME Music: 25:03

Carl Maria von Weber (arr. Hector Berlioz): Invitation to the Dance, Op.65 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 8:21

Jessie Montgomery: Banner, for Solo String Quartet and Chamber Orchestra Catalyst Quartet; Saint Paul Chamber Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra (SPCO), Ordway Concert Hall, St. Paul, MN Music: 9:31

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 Music: 4:15

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 2:58

Jim Stephenson: ROCOmotive ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 15:50

Johann Sebastian Bach: Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010 (Mvts 1-5) Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 23:28

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:02 Philip Glass: Violin Concerto No. 1 Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi DeutGram 4795448 24:51

04:27:08 Moritz Moszkowski: Habanera Op 65 # 3 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 4:56

04:33:55 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:16

04:39:06 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

04:46:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 K 551 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 35:29

05:25:49 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

05:38:15 Mario Castelnuovo-Tedesco: Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 13:16

05:52:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

05:57:24 Pietro Lappi: Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:05

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:03 Frédéric Chopin: Waltz No.12 Op 70 # 2 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:39

06:13:23 Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 10:02

06:25:55 Carl Nielsen: Easter Bloom! Why Are You Here? Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 4:54

06:30:59 Constant Lambert: Horoscope: Dance for the Followers of Leo BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:27

06:41:14 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

06:57:31 Pascual Marquina: March 'España Cañí' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 4:05

07:06:28 Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:10

07:12:30 Peter Schickele: Unbegun Symphony Royal PDQ Bach Festival Orch Jorge Mester Vanguard 79223 10:34

07:24:13 Ludwig van Beethoven: Minuet in G WoO 10/2 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 3:07

07:29:18 Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:28

07:42:33 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos RV 531 René Schiffer, cello Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:41

07:55:03 Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: Jungle Utah Symphony Keith Lockhart Reference 105 4:19

08:08:09 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

08:16:27 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

08:30:49 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 9th tone à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:46

08:41:12 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

08:52:01 Alfred Newman: Street Scene Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

09:02:56 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 20:48

09:34:17 Gabriel Fauré: Romances without Words Op 17 Charles Owen, piano Avie 2240 6:39

09:40:58 Traditional: Waltzing Matilda Made in Berlin Decca 4833852 3:14

09:45:18 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

09:54:47 Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk! BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:41

09:57:38 Leroy Anderson: Jazz Legato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Carl Maria von Weber: Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 3:14

10:03:45 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Capriccio BWV 826 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 2:59

10:08:15 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

10:23:01 Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 5:40

10:29:57 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

10:36:24 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

10:40:42 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

10:45:21 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

10:51:48 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 Op 99 Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 20:04

11:13:11 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

11:24:21 Charles Gounod: Faust: Ballet Music Orch of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

11:41:20 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 15:15

11:58:49 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

12:06:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

12:12:27 Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes Op 28 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 11:29

12:25:14 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Oberlin Symphony Robert Spano Oberlin 8 6:11

12:35:32 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

12:44:05 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 11:10

12:57:02 Scott Joplin: Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 2:53

13:00:21 Alexander Scriabin: Etude in B Op 8 # 4 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 2:00

13:02:38 Frédéric Chopin: Mazurka No. 46 Op 67 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:22

13:05:18 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 19:53

13:30 FIRST FRIDAYS with John Simna– Ekklesia Reed Quintet: Thomas Lempner, saxophone; Willow Digiacomo, clarinet; Travis Hogue-Smith, bass clarinet; Susan Kesselrich, oboe and English horn; Philip Kish, bassoon

Marian Mores (arr Silvia Coricelli): QuinteTango – movement 3 ‘El Firulete’

J. Fred Coots- Sam M. Lewis (arr Jelte Althuis): For All We Know

George Gershwin (arr Ryan Reynolds): Prelude No. 3

Buck McDaniel: Two Parts – Part 2

Jack Ballard: The Quiet

Gordon Goodwin: Hunting Wabbits

13:59:09 Edward MacDowell: To a Hummingbird Op 7 # 2 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 0:41

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

William Grant Still: Summerland Jean DeMart, flute; Ann Hobson Pilot, harp; Lydia Forbes, violin; George Taylor, viola; Mark Churchill, cello Album: Works by William Grant Still New World Records 80399 Music: 4:19

Benjamin Britten: Three Divertimenti for String Quartet Telegraph Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 10:06

Antonio Vivaldi: Concerto in G minor for Two Cellos, Strings, and Continuo, RV 531 Dmitri Atapine, cello; Brook Speltz, cello; Adam Barnett-Hart, Soovin Kim, violins; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello; Peter Lloyd, bass; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 9:40

Alberto Ginastera: Harp Concerto, Op. 25 Ann Hobson Pilot, harp; English Chamber Orchestra; Isaiah Jackson, conductor Album: Mathias: Harp Concerto - Ginastera: Harp Concerto Koch Music: 22:19

Ludwig van Beethoven: Sonatina in c minor, WoO 43 No. 1 Lajos Mayer, mandolin; Imre Rohmann, piano Album: Beethoven Rarities Hungaroton 12303 Music: 4:36

Richard Galliano: New York Tango Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 7:07

Ludwig van Beethoven: Sonata in C Major for Cello and Piano, Op. 102, No. 1 Joshua Roman, cello; Gilles Vonsattel, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, New York, NY Music: 13:40

Igor Stravinsky: The Firebird Suite (1919) The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 22:06

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:59 Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:05

16:04:47 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:30

16:12:49 Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement Op 16 Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 13:22

16:31:52 Alexander Courage: Star Trek: Main Theme Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

16:36:53 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

16:43:54 Antonín Dvorák: Prague Waltzes Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

16:55:49 Grigoras Dinicu: Hora staccato Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

17:04:30 Mario Castelnuovo-Tedesco: Paraphrase on 'Largo al factotum' Sol Gabetta, cello RCA 735962 6:12

17:13:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

17:28:31 Louise Farrenc: Finale from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 7:59

17:42:04 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

17:47:45 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 9 Op 101 Charles Owen, piano Avie 2240 4:04

17:54:17 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 6:35

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:13 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 15:57

18:26:09 Scott Joplin: Heliotrope Bouquet Alexander Peskanov, piano Naxos 559114 4:30

18:31:22 Scott Joplin: Sunflower Slow Drag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:37

18:35:57 Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto Heinz Holliger, oboe d'amore I Musici Philips 420189 14:42

18:51:25 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 8:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:02 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 17:30

19:22:21 Jean Sibelius: Symphony No. 4 Op 63 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 34:30

19:58:06 Jean-Philippe Rameau: Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

20:14:35 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 H 16:44 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

20:28:04 Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 31:16

21:03:23 Lodewijk Mortelmans: Morning Mood Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 14:23

21:19:49 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in D RV 95 Paula Robison, flute MusicMasters 60152 8:56

21:29:40 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

21:40:53 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

21:49:21 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

22:29:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

22:49:29 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

23:00 QUIET HOUR

23:02:23 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 6:02

23:08:25 Peter Tchaikovsky: The Seasons: May Op 37 # 5 Lang Lang, piano Sony 511758 5:19

23:13:45 Somei Satoh: Bifu Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:50

23:20:25 Robert Moran: Trinity Requiem: In Paradisum Trinity Youth Chorus Chamber Ensemble Robert Ridgell Innova 244 4:38

23:25:04 Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings Marcia Butler, oboe Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 9:47

23:34:52 Eric Whitacre: Water Night London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:59

23:42:06 Frédéric Chopin: Nocturne No. 9 Op 32 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:36

23:46:42 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 6:44

23:53:27 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 3:09

23:57:11 Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 3:05