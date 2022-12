WCLV Program Guide 03-30-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Amit Peled, conductor; John Clayton, string bass; Orlando Watson, narrator; Derich Burgess, vocal – concert of March 11, 2020 recorded at St. Jerome Catholic Church, Cleveland

John Clayton: ‘Home’

Antonin Dvořák: Symphony No. 9 ‘From the New World’

01:30:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 K 219 Kyung Sun Lee, violin CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 28:48

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Leo Brouwer: Berceuse (Cancion de Cuna) from Dos temas populares Cubanos Lily Afshar, guitar Archer 1919

02:04:44 Jorge Morel: Homage to Latin Music (Salsa) Ricardo Iznaola, guitar Luthier 64749/2

02:14:18 Eduardo Toldra: Six Sonnets for Violin and Piano Alejandro Bustamante, violin; Enrique Bagaría, piano Columna Musica 0255

02:40:33 Carlos Guastavino: Tres romances argentines: Las ninas, Muchacho jujena, Baile en cuyo Duo Moreno-Capelli Marco Polo 223462

03:00:40 Luis de Milan: Fantasia No. 31, Pavana No. 1 in a, Fantasia No. 12 Jacob Heringman, lute Avie 0011

03:09:43 Francisco Jose de Castro: Sonata Settima (Sonata No. 7) Chatham Baroque Sono Luminus 90284

03:16:00 Theodoro Valcarcel: Concierto Indi Nora Chastain, violin Wurttemberg Philharmonie Reutlingen Gabriel Castagna Chandos 10675

03:37:01 Heitor Villa-Lobos: Harmonica Concerto (finale) Jose Staneck, harmonica Sao Paulo Symphony Orchestra Giancarlo Guerrero Naxos 8574018

03:42:34 Antonio Estevez: Noon on the Plain (Mediodia en el Llano) Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

03:50:25 Jose María Vitier: Sobre el sieglo de las luces Sobre el sieglo de las luces Camerata Romeu Zenaida Romeu BIS 0356

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:26 Walter Piston: Symphony No. 4 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559162 24:22

04:28:12 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Bernd Glemser, piano Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Naxos 550819 37:36

05:07:39 Hans Gál: Symphony No. 1 Op 30 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 29:39

05:38:16 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 17:17

05:55:56 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:23

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:21 Jean Sibelius: Valse lyrique Op 96a Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:09

06:14:43 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 9:53

06:26:43 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 24 Op 78 Peter Takács, piano Cambria 1175 9:34

06:41:09 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

06:53:25 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

06:57:03 Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 2:55

07:04:30 Louis Moreau Gottschalk: The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:23

07:15:14 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

07:28:41 Adolph von Henselt: If I Were a Bird Op 2 # 6 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 1:56

07:32:20 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 5:13

07:42:19 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80145 14:03

07:58:28 Paul Dukas: La Péri: Fanfare Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

08:07:33 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

08:17:10 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 11:01

08:28:51 Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:27

08:33:32 Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:04

08:43:20 Virgil Thomson: Acadian Songs and Dances Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 10:47

08:56:41 Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:38

09:04:21 Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 Sabine Meyer, clarinet Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55155 17:21

09:26:13 Percy Fletcher: Bal masqué New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 6:32

09:34:57 Traditional: The Travel Set Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 6:55

09:42:44 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

09:48:11 Joseph Haydn: Symphony No. 1 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77309 11:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:36 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

10:03:40 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

10:08:38 Robert Schumann: Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67120 14:23

10:23:42 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 6:32

10:31:14 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 3:46

10:38:16 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 7:38

10:46:49 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers BBC Philharmonic Vassily Sinaisky BBC 248 4:36

10:52:18 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

11:16:40 Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9225 15:00

11:32:33 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

11:45:41 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

11:58:56 George Gershwin: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:06

12:06:17 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:32

12:16:11 Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 14:53

12:32:52 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God Christa Ludwig, mezzo-soprano Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 4:01

12:40:01 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

12:45:27 Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 12:17

13:00:20 Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:28

13:03:14 George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound The Sixteen Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 1:53

13:06:43 Rebecca Clarke: Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 22:04

13:30:06 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

13:38:25 Carl Nielsen: Maskarade: Overture San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:15

13:43:38 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

13:55:36 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl Ayako Uehara, piano EMI 17852 3:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Violin Sonata Movement 2 Scherzo Tasmin Little, violin; Jonathan Lenehan, piano Album: Beach et al.: Works for Violin and Piano Chandos 20030 Music: 4:17

Pablo de Sarasate: Navarra (Spanish Dance) for Two Violins and Piano, Op. 33 Danbi Um, violin; Paul Huang, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 6:20

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 18:41

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68 (excerpt Mvt 4 only) The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:43

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 6 in A Major, Op. 82 Movement 2: Allegretto Alexander Gavrylyuk, piano Album: Alexander Gavrylyuk: Live in Recital VAI 1256 Music: 4:33

Paquito D'Rivera: Kites, Wind Chimes Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 9:31

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C, D 589 ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 28:10

Felix Mendelssohn arr. Liszt, Horowitz, Volodos: Wedding March Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:52:58 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

16:01:41 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:15

16:07:50 Georg Philipp Telemann: Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins, Strings & continuo TWV 53:F1 Reinhard Goebel, violin Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 427619 13:40

16:28:55 John Kander: New York, New York Boston Pops John Williams Sony 47235 3:15

16:29:37 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80268 5:20

16:36:22 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

16:44:44 Giovanni Gabrieli: Buccinate in neomenia tuba National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:47

16:48:56 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

17:05:13 George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 6:19

17:13:47 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

17:24:45 Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 8:43

17:37:26 Peter Tchaikovsky: Berceuse Op 72 # 2 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:42

17:43:09 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:30

17:48:12 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

17:55:21 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:05 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 17:47

18:28:16 François Joseph Gossec: Christmas Suite Academy of Ancient Music Choir Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 410179 5:49

18:34:58 Samuel Barber: Dance from Serenade for Strings Op 1 dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 3:35

18:39:34 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

18:51:43 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 13:59

19:18:47 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 25:36

20:28:51 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420485 20:36

20:50:40 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

21:03:08 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80551 19:16

21:25:16 He Zhanhao & Chen Gang: Falling in Love from 'The Butterfly Lovers' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:36

21:36:13 Yin Chengzong: Prelude from 'Yellow River' Concerto Lang Lang, piano China Philharmonic Long Yu DeutGram 8233 3:21

21:41:35 Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat Op 17 # 1 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

21:51:55 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:33:36 E. J. Moeran: Third Rhapsody Margaret Fingerhut, piano Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 17:37

22:52:49 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:00 QUIET HOUR

23:03:13 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

23:08:09 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:12:32 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 5:11

23:18:56 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

23:23:32 Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:53

23:31:26 Arvo Pärt: Summa Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:22

23:38:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 7:20

23:45:43 Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 John Mark Ainsley, tenor City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 5:56

23:51:39 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

23:55:48 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:27