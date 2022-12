WCLV Program Guide 03-27-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 9:50

00:10:41 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:36

00:16:09 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:35

00:21:10 Carl Reine: Oratorio 'Oedipus Tex' Pt. 1 S 150 Peter Schickele, vocal Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80239 11:53

16:28:42 Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 04:34

16:35:59 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 4:48

16:43:34 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

16:54:41 W.C. Handy: Beale Street Blues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:23

17:04:37 Richard Hayman: March Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80122 6:09

17:14:20 Louise Farrenc: Finale from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 7:59

17:25:11 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

17:41:30 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Osian Ellis, harp English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:58

17:48:05 Sir Edward Elgar: Agnus Dei St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:03

17:52:10 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:51 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

18:27:56 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Gavotte Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:47

18:32:39 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:34

18:37:41 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207 14:56

18:53:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 5:59

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:07 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

19:11:04 Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 1 Op 13 Royal Philharmonic Andrew Litton Virgin 90830 45:53

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Vincent d'Indy: Fantasy on Popular French Themes Op 31 Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 14:49

20:17:44 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

20:43:11 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

21:02:41 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

21:20:23 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

21:29:07 Frank Bridge: The Sea: Seascape BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 7:12

21:38:03 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:19

21:46:14 George Gershwin: Catfish Row - Suite from 'Porgy & Bess' Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 41:24

22:28:50 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

22:46:54 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 15:58

23:17:42 Traditional: The Water is Wide Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:49

23:22:29 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:02

23:26:32 Poul Schierbeck: Prelude for Strings Op 43 Odense Symphony Ole Schmidt DaCapo 226047 7:36

23:34:04 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:39:34 Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra Op 85 Janine Jansen, viola Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 8:27

23:48:02 Gerald Finzi: Prelude Op 25 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 4:54

23:53:22 John Dowland: Come, heavy Sleep Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:58

23:56:40 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21