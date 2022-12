WCLV Program Guide 03-26-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:43 Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

00:12:50 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

00:20:21 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295 4:38

00:26:20 Sergei Prokofiev: Scythian Suite Op 20 Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 21:05

00:49:19 Igor Stravinsky: Pulcinella - Ballet with Song after Roxana Constantinescu, mezzo Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 38:51

01:32:15 Gabriel Fauré: Ballade Op 19 Kathryn Stott, piano BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9416 13:58

01:46:59 Michael Torke: Blue Pacific Hana Chu, piano Ecstatic 92209 7:22

01:55:04 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Tower: Fanfares For The Uncommon Woman, Etc / Alsop, Et Al KOCH 7469 Music: 4:25

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op 30 (select mvts 2-3) Yefim Brofman, piano; GTMF Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:21

Piano Puzzler: Joe Sorenson calling from Albuquerque, NM Music: 6:48

Franz Schubert: Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3 D 899 Andante Alexei Lubimov, fortepiano Album: Schubert Impromptus D 899 & 935 Erato 45630 Music: 7:19 (short excerpt as needed)

Joan Tower: Copperwave for Brass Quintet Tim McCarthy, trumpet I; Chris Boulais, trumpet II; Cort Roberts, horn; Jacob Musquiz, trombone; Justin Bain, bass trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:35

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy Decca 21290 Music: 4:36

Gordon Goodwin: Four Views Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:32

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:49

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:32

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:43 Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 22:24

04:26:35 Ole Bull: Memories of Havana Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 7:10

04:35:30 Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:54

04:41:49 Igor Stravinsky: King of the Stars Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 471197 5:26

04:50:03 César Franck: Violin Sonata Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437 27:25

05:21:47 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

05:31:51 Igor Stravinsky: The Song of the Nightingale Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 471197 20:28

05:53:14 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

05:58:23 Francis Hopkinson: My Days Have Been So Wondrous Free Thomas Hampson, baritone THM 5432 1:23

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:16

06:15:38 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

06:28:24 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

06:40:09 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

06:52:02 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner DeutGram 4795448 2:04

06:55:36 Carl Teike: March 'Old Comrades' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 4:52

07:05:20 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

07:14:01 Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 8:01

07:24:11 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

07:40:29 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

07:48:54 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61 Sandrine Piau, soprano Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 4:43

07:54:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 5:07

08:07:14 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:13

08:16:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 9:15

08:28:31 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

08:40:39 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

08:54:25 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

09:06:11 Johann Christoph Pez: Concerto Pastorale Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 17:42

09:27:42 Alan Silvestri: Contact: End credits Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 3:58

09:32:20 Claude Debussy: Première rapsodie Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 8:34

09:42:55 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:56

09:51:23 Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua Fischpredigt Christian Gerhaher, baritone Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 3:27

09:57:13 Aram Khachaturian: Masquerade: Mazurka Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:35

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:20 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 79 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:06

10:02:40 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

10:06:05 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

10:18:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 8:14

10:27:59 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

10:36:30 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

10:45:53 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275 4:41

10:52:33 Rebecca Clarke: Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 22:04

11:16:09 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 471197 11:23

11:28:50 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 14:36

11:45:17 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

12:06:24 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

12:15:05 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 Ensemble Explorations Harm Mundi 901847 11:53

12:28:00 Francis Poulenc: Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:39

12:36:45 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

12:46:25 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 # 3 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 8:45

12:56:46 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

13:00:38 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock London Symphony István Kertész Decca 4785437 2:10

13:03:08 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

13:06:40 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 18:32

13:26:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

13:36:22 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 52 Op 64 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 7:02

13:44:24 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

13:57:04 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Adams: Two Fanfares for Orchestra, No. 1 Tromba Lontana San Francisco Symphony; Edo de Waart, conductor Album: The John Adams Earbox Nonesuch 79453 Music: 4:14

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata K. 303 in C Major Geneva Lewis, violin; Dina Vainshtein, piano PT Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 9:38

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor Opus 44 Movement 2 Adagio ma non troppo Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 11:29

Georg Phillip Telemann: Fantasia No. 10 in D Major Geneva Lewis, violin; Dina Vainshtein, piano PT Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 5:45

Paul Schoenfield: Four Souvenirs Movements 1 & 2 (Tango and Tin Pan Alley) Geneva Lewis, violin; Dina Vainshtein, piano PT Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 4:50

Johann Sebastian Bach: Triple Concerto in a minor, BWV 1044: Adagio Alison Mitchell, flute; Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Australian Chamber Orchestra; Richard Tognetti, conductor Album: Bach: The Keyboard Concertos, Vol. 1 Hyperion 67307 Music: 4:36

William Grant Still: Lyric Quartette, Musical Portraits of Three Friends Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH) | Houston, TX Music: 14:23

Johannes Brahms: Symphony No. 2: Movements 2-4 Sydney Symphony Orchestra; Christoph von Dohnányi, conductor Sydney Opera House, Sydney, Australia Music: 24:52

Johann Sebastian Bach, arr. Red Priest: Preludio, from Partita for Solo Violin in E Major, BWV 1006: Movement 1 Red Priest Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA Music: 3:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:21 Oskar Nedbal: Chaste Barbara: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 6:31

16:04:38 Oskar Nedbal: Valse triste Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 59285 5:20

16:11:57 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in F H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

16:27:47 Alan Silvestri: The Abyss: End Titles Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 3015 5:11

16:32:45 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 7:19

16:41:45 Claude Debussy: Images: Gigues Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:19

16:50:36 Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen Verstandes Magdalena Kozená, mezzo-soprano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 2:31

16:53:47 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 D 89 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:41

17:04:50 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:25

17:12:51 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

17:24:22 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

17:40:27 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:13

17:47:43 Igor Stravinsky: Fireworks Op 4 Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 437850 3:47

17:52:26 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:21 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

18:26:46 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 4:42

18:33:11 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 4:13

18:38:26 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 12:23

18:51:29 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:51 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 6:38

19:10:35 Igor Stravinsky: The Firebird Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 437850 46:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:12 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

20:24:35 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

20:44:00 Frederick Delius: A Song of Summer Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 11:15

20:55:31 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Nimble Feet Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:30

21:03:10 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80344 15:55

21:20:22 Claude Debussy: Preludes Book 2: Feux d'artifice Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 4:38

21:33:29 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

21:50:01 Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 34:40

22:26:05 Franz Schubert: Symphony No. 3 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 21:27

22:48:32 Samuel Barber: Agnus Dei Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

22:56:31 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 Op 59 # 2 John Salmon, piano Naxos 570532 2:41

23:00 QUIET HOUR

23:00:55 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:52

23:06:47 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 Op 23 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 5:33

23:12:20 Sir John Tavener: Song of the Angel Chen Reiss, soprano Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 4:04

23:17:47 Traditional: Hector the Hero Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:07

23:21:55 Howard Shore: A "Lord of the Rings' Suite Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:45

23:28:38 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24

23:33:10 Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 11:53

23:45:03 Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Träume Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 4:27

23:49:31 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:54:31 Anonymous: Spiritual 'We Shall Walk Through the Valley in Peace' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:55

23:57:41 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 1:34