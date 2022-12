WCLV Program Guide 03-24-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:48

00:10:50 Max Reger: Flute Serenade in G Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 15:27

00:27:34 Scott Joplin: The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

00:34:35 Reena Esmail: Charukeshi Bandish & #metoo Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 16:02

00:53:00 Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 34:40

01:31:47 Sulkhan Tsintsadze: Miniatures Lisa Batiashvili, violin Georgian Chamber Orchestra Lisa Batiashvili Sony 733400 12:33

01:45:15 Giovanni Palestrina: Ego sum panis vivus King's Singers Naxos 572987 3:18

01:49:22 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

01:56:39 Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:22

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs Peter Schmidl, clarinet; Vienna Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Best of All Possible Worlds DG 11878 Music: 4:30

William Bolcom: Three Rags for String Quartet Harlem Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:27

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:02

Marin Marais: Pieces de viole, Book 2 (selections) Paul Holmes Morton, theorbo; Doug Balliett, viola da gamba Chamber Music from Spoleto Festival USA 2019; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:07

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Joseph Haydn: String Quartet in C major, Op. 20, No. 2 Simone Porter, violin; Karen Gomyo, violin; David Harding, viola; Saeunn Thorsteinsdottir, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:32

Iva Bittova: Divna Slecinka James Austin Smith, oboe; Matthew Lipman, viola Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL Music: 4:53

Gabriel Faure: Suite from Pelléas and Mélisande The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:40

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:01 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 4 Op 7 HJ Lim, piano EMI 64952 24:17

04:26:44 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 5:12

04:34:07 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

04:42:48 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

05:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:31:37 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

05:42:24 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

05:47:45 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Anthony Roth Costanzo, countertenor Les Violons du Roy Jonathan Cohen Decca Gold 28648 3:14

05:52:01 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 7:06

06:18:18 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 8:59

06:27:40 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Singverein Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 3:47

06:33:08 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

06:45:01 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

06:53:37 Thomas Morley: Oh Mistress Mine Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:42

06:58:14 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

07:07:25 Hans Gál: Rondo from Symphony No. 1 Op 30 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 6:07

07:16:51 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

07:29:02 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

07:33:07 Coldplay: Viva la Vida Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:36

07:43:10 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 654 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

07:56:17 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More Anonymous 4 Harm Mundi 807549 4:13

08:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:32

08:17:04 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

08:31:48 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:30

08:40:11 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

08:56:18 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

09:04:43 Joseph Haydn: Symphony No. 67 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 20:33

09:28:24 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 2:36

09:33:02 Johannes Brahms: Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 5:23

09:38:54 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

09:46:34 Scott Joplin: Treemonisha: Overture Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 7:26

09:54:38 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:22 Frédéric Chopin: Etude No. 20 Op 25 # 8 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:09

10:01:48 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Frühlingsnacht' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 2:35

10:05:09 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

10:18:04 George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-Flat Op 3 # 1 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:29

10:28:28 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

10:35:10 Jean Françaix: L'Heure du berger Pascal Rogé, piano Decca 425861 7:21

10:44:52 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

10:50:22 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 HJ Lim, piano EMI 64952 23:36

11:14:53 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

11:24:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

11:39:09 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

11:55:32 Camille Saint-Saëns: La jota aragonese Op 64 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:45

12:06:51 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

12:16:17 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

12:27:09 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

12:38:27 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

12:44:34 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

12:57:18 Jean Sibelius: Humoresque No. 5 Op 89 # 3 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 3:30

13:01:21 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2: Polka Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 2:13

13:04:15 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

13:07:08 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:23

13:27:48 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

13:38:29 Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:36

13:42:59 Franz Liszt: Hungarian Fantasy S 123 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 15:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giovanni Sollima: The Shooting Weiss-Requiro Duo: Meta Weiss, cello; David Requiro, cello Album: A Due Celli Weiss-Requiro Duo 1 Music: 4:06

Giovanni Sollima: Lamentatio for Cello Solo Alexander Hersh, cello and voice Guarneri Hall, Guarneri Hall, Chicago, IL Concert Record Date: 6/3/2019 Music: 5:42

Joaquin Turina: Danzas fantasticas Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:37

Fanny Mendelssohn: String Quartet in E-flat major Tessa Lark, violin; Erin Keefe, violin; Cynthia Phelps, viola; Yegor Dyachkov, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:53

Josef Suk: Summer Impressions: At Noon Margaret Fingerhut, piano Album: Suk: Piano Works Chandos 9026 Music: 4:22

Georg Philipp Telemann: Divertimento in B flat, TWV 50, 23 Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Philadelphia, PA Music: 10:36

Joseph Suk: Elegy Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, Conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD Music: 26:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:47 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 5:41

16:06:24 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Cygnets Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 3:48

16:12:37 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

16:29:58 Jerry Goldsmith: L.A. Confidential: Main theme City of Prague Philharmonic James Fitzpatrick Silva 1183 4:44

16:34:50 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 4:29

16:42:26 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

16:52:08 Richard Heuberger: Der Opernball: Im chambre séparée Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 4:00

16:58:52 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:10

17:05:26 Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' Nelson Rocha, trumpet Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 6:50

17:15:13 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 Op 111 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 11:12

17:28:27 Georg Muffat: Concerto Grosso in F Combattimento Consort Olympia 342 7:20

17:40:31 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

17:45:14 Erik Satie: Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

17:53:24 Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 6:25

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:07 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:17

18:29:57 Marc-André Hamelin: Etude No. 3 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:56

18:36:11 Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:33

18:41:53 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

18:53:37 Marc-André Hamelin: Etude No. 7 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 K 450 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:49

19:28:15 Franz Krommer: Symphony No. 2 Op 40 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 27:57

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:33 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 21:33

20:24:46 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81a Peter Takács, piano Cambria 1175 16:50

20:42:55 Franz Schubert: Rondo in A D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

20:56:17 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

21:03:17 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 13:18

21:17:35 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

21:30:45 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

21:39:17 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

21:49:31 Randall Thompson: Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 27:46

22:18:52 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

22:32:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 K 202 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 22:35

22:55:26 Erik Satie: Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:24

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:52

23:07:32 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:11:24 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:16:50 Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina Op 100 Zhou Qian, violin Naxos 559777 4:28

23:21:19 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 8:12

23:30:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harm Mundi 907516 7:49

23:38:56 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 4:55

23:43:51 Rebecca Clarke: Andante from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 5:50

23:49:42 Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' S 561/1 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:04

23:54:22 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Voces8 Decca 22601 3:01

23:57:41 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:13