WCLV Program Guide 03-20-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:01 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music London Philharmonic Vernon Handley Chandos 2419 10:39

00:12:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

00:21:12 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

00:27:42 Antonín Dvorák: The Wood Dove Op 110 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 21278 19:39

00:48:44 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

01:31:43 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

01:45:47 Gabriel Fauré: Messe Basse Ruth Holton, soprano John Rutter Collegium 109 10:11

01:56:51 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:09

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Henri Vieuxtemps: Souvenir D'amerique, On Yankee Doodle Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Album: Leila Josefowicz: Americana Philips 462948 Music: 4:20

George Enescu: Violin Sonata No. 3 in A Minor, Op. 25 Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 22:12

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Op. 56 "Scottish": Movement 4 The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:18

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J.S. Bach John Novacek, piano; Elizabeth Mann, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Bil Jackson, Clarinet; Michael Thornton, horn; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:52

Carlos Salzedo: Bolero and Rumba Yolanda Kondonassis, harp Album: Salzedo's Harp Telarc 80691 Music: 4:29

Antonin Dvorak: Slavonic Dances for Piano, Four Hands in C Major, Op. 46 Michael Brown, piano; Wu Han, piano UGA Performing Arts Center / CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 17:57

Enrique Crespo: Vals Peruano Canadian Brass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:32

Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp; Rochester Philharmonic Orchestra; Ward Stare, conductor Album: American Rapture Azica 71327 Music: 20:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:33 Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 17:51

04:20:27 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

04:30:40 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

04:36:29 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:19

04:47:00 Joseph Horowitz & Michael Beckerman: Hiawatha Melodrama [after Dvorák] Kevin Deas, narrator PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Naxos 559777 32:44

05:23:52 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 14:08

05:39:27 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

05:50:44 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

05:56:31 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:04 Claude Bolling: Invention Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

06:14:24 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

06:23:52 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

06:30:09 Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet Op 16 Andreas Ioannides, piano Naxos 500250 7:19

06:42:47 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

06:53:05 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

06:58:20 Samuel E. Morris: March 'The Kilties' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:47

07:04:42 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

07:13:11 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

07:26:55 George Frideric Handel: Israel in Egypt: He smote all the Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 2:17

07:30:21 Eugène d'Albert: Cinderella: Ball at the King's Palace MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 4:15

07:39:49 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

07:50:18 John Williams: Air and Simple Gifts Yo-Yo Ma, cello Sony 752307 4:28

07:55:29 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

08:08:51 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

08:17:28 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 9:59

08:29:14 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

08:32:58 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

08:43:12 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

08:54:53 Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:54

09:28:05 Alexandre Desplat: Girl with a Pearl Earring: Theme Alexandre Desplat, flute Traffic Quintet Mercury 481217 5:34

09:34:56 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 7:59

09:44:18 Zoltán Kodály: Dances of Galánta Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 15:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:49 Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119 2:44

10:05:00 Osmar Maderna: Lluvia de estrellas Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:12

10:08:54 Antonín Dvorák: Othello Overture Op 93 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436289 14:29

10:23:40 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

10:30:51 Andrea Luchesi: Rondo Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:00

10:38:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

10:47:25 Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 3:34

10:51:57 Georges Bizet: Symphony in C Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

11:21:10 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

11:33:05 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

11:47:38 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

12:07:08 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

12:17:54 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 6:19

12:24:53 Franz Schubert: Polonaise in B-Flat D 580 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

12:32:05 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Nimble Feet Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:30

12:38:16 William Grant Still: Folk Suite No. 2 Kim DiLibero, harp Sierra Winds Cambria 1083 7:08

12:46:21 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

12:59:48 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:35

13:01:38 Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 2:04

13:05:31 Chevalier de Saint-Georges: Violin Concerto in A Op 5 # 2 Rachel Barton Pine, viola Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 23:45

13:30:49 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 3:28

13:38:17 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

13:46:09 César Franck: Finale from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mikhail Glinka: A Greeting to My Native Land: I. Souvenir d'une mazurka Vyacheslav Gryaznov, piano Album: Anthology of Piano Music by Russian and Soviet Composers, Pt. 8 Melodiya Music: 4:31

Maurice Ravel: Bolero Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 15:42

Leos Janacek: String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata" Parker Quartet John Knowles Paine Hall, Harvard University, Cambridge, MA Music: 17:47

Mikhail Glinka, arr. Vyacheslav Gryaznov: Valse-Fantasie Vyacheslav Gryaznov, piano Grand Piano Series, Vanderbilt Presbyterian Church, Naples, FL Music: 8:51

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 Movement 3 Rondo - Allegro Frank Huang, violin; Rohan De Silva, piano Album: Live from the 2002 International Violin Competition of Indianapolis Arabesque Records Z6816 Music: 4:04

George Gershwin, arr. Jack Gale: Selections from Porgy and Bess Philadelphia Orchestra Brass Quintet Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 15:54

Kristina A. Bishoff: Escape From Selium Jenny Oaks Baker, violin; William Arnold, world flute; Utah Studio Orchestra; Dr. David Fullmer, conductor HUGE Studios, Salt Lake City, UT Music: 2:34

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Symphonic Suite, Op. 35 (excerpts) Frank Huang, violin; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 23:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:05 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

16:07:05 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

16:13:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 11:57

16:28:33 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39444 4:59

16:35:08 Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 03:46

16:40:33 Florence Price: Dances in the Canebrakes Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 9:26

16:52:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluia from 'Exsultate, jubilate' K 165 Barbara Schlick, soprano Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 2:39

16:56:32 Stanislaw Moniuszko: Jawnuta: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 4:06

17:05:03 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

17:14:22 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

17:25:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 K 551 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:47

17:39:28 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 69 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:11

17:46:19 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 417 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 3:38

17:51:55 Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 6:30

17:58:45 Richard Perlmutter: Hey Guitar Teacher Richard Perlmutter, vocal Beethoven's Wig Ensemble Rounder 8112 1:15

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:13 Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat Op 7 # 5 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 16:28

18:26:29 Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 5:13

18:33:05 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 3:43

18:38:32 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84a Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

18:53:04 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 5:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:54 Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air Op 25 François-Joël Thiollier, piano National Symphony of Ireland Antonio de Almeida Naxos 550754 26:07

19:30:54 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Suite Royal Philharmonic Rudolph Kempe EMI 68736 26:12

19:58:28 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:59

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:17 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 20:54

20:24:54 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

20:46:18 Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

21:03:48 Samuel Barber: Summer Music Op 31 Belgian Wind Quintet Discover 920322 11:26

21:17:46 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

21:27:19 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:19

21:37:13 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

21:52:00 Igor Stravinsky: The Rite of Spring New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 546915 34:39

22:28:17 Saverio Mercadante: Flute Concerto in e Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 20:02

22:50:18 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:00 QUIET HOUR

23:03:02 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

23:06:52 Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9309 5:50

23:12:42 Eriks Esenvalds: Stars Voces8 Decca 22601 4:00

23:17:41 Johann Sebastian Bach: Largo from Flute Sonata No. 1 BWV 1030 Joshua Smith, flute Delos 3402 3:48

23:21:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:14

23:27:44 Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata Op 18 Midori, violin Sony 46742 8:28

23:37:18 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 8:20

23:45:38 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 Xuefei Yang, guitar EMI 6322 6:58

23:52:37 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Air English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:29

23:56:16 Patrick Hawes: Reflexionem Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 4785703 3:25