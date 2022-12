WCLV Program Guide 02-12-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:30 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

00:10:08 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

00:28:29 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

00:35:46 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

00:44:08 Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Sony 63325 44:41

01:32:53 Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in C RV 447 Alex Klein, oboe New Brandenburg Collegium Anthony Newman Cedille 7003 14:00

01:47:44 Hildegard von Bingen: Ave Maria Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:42

01:53:53 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Adams: China Gates Nicolas Hodges, piano Album: John Adams: Road Movies Nonesuch 79699 Music: 4:31

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:42

John Adams: Gnarly Buttons for Clarinet and Small Orchestra Michael Collins, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:59

Dmitri Shostakovich: Adagio (Elegy) for string quartet Emerson String Quartet Album: Shostakovich String Quartets DG 463284 Music: 4:32

Auguste Franchomme, arr. Caitlin Sullivan: Douze Caprices No. 11 and No. 7 Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 7:16

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F major, op. 102 Denis Kozhukhin, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 19:16

Samuel Barber: Violin Concerto Op. 14 Movement 2 Andante Dylana Jenson, violin; London Symphony Orchestra; David Lockington, conductor Album: Dylana Jenson and the London Symphony Orchestra Sell produced Music: 9:23

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Felix Mendelssohn: Psalm 42 'Wie der Hirsch schreit' Op 42 Dame Janet Baker, mezzo-soprano City of London Sinfonia Richard Hickox Virgin 61469 23:02

04:25:18 Adolphe Adam: If I Were King: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 7:13

04:34:45 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 4:27

04:40:33 Toru Takemitsu: Air Joshua Smith, flute Telarc 80694 5:51

04:49:36 Alexander Glazunov: Symphony No. 5 Op 55 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 32:38

05:26:50 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 15:13

05:42:37 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

05:50:49 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:19 Jean Sibelius: Processional Op 113 # 6 Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:13

06:15:17 Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 10:14

06:26:42 Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme Michael Chertock, piano Telarc 80357 3:39

06:30:35 Marc-Antoine Charpentier: Te Deum: Prélude H 146 Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 2908304 1:52

06:32:51 Anonymous: Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853 1:50

06:40:14 Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:40

06:49:28 Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:59

06:56:36 John Philip Sousa: Welch Fusilier March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:43

07:04:47 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 4:33

07:11:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

07:25:05 Euday L. Bowman: Twelfth Street Rag William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:42

07:29:10 Eugène d'Albert: The Improviser: Overture Barcelona Symphony Ronald Zollman PanClas 510083 4:51

07:39:09 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:06

07:53:54 Alexander Scriabin: Two Poèmes Op 69 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 3:15

07:57:49 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:23

08:08:11 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

08:15:43 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

08:27:09 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 3:47

08:31:32 Johann Sebastian Bach: Fugue from Violin Sonata No. 1 BWV 1001 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 4:09

08:42:19 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50

09:07:13 John Williams: Lincoln: Suite Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony John Williams Sony 544685 13:49

09:30:00 John Philip Sousa: The American Maid: Overture Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 5:42

09:34:38 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

09:36:10 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

09:54:42 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

09:59:31 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:23 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

10:06:48 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 14:31

10:23:05 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

10:30:51 Marcel Poot: Cheerful Overture Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 4:19

10:39:22 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921 6:33

10:47:35 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

10:52:31 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:02

11:19:16 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

11:31:04 Zdenek Fibich: The Tempest Op 46 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 11:37

11:44:10 Leopold Mozart: Symphony in C London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

11:58:51 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:45

12:06:30 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

12:14:55 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

12:24:07 Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 4:15

12:30:12 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

12:40:56 Franz Schubert: Allegretto in c D 915 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 5:41

12:48:10 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

13:03:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

13:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Les petits riens: Gavotte K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 1:21

13:10:18 Roy Harris: Symphony No. 3 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 17:10

13:29:16 Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 Z 850 Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 5:29

13:39:33 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

13:48:33 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor Album: Paper Music Sony 64600 Music: 04:13

Claude Debussy: Petite suite for Piano, Four Hands Gilbert Kalish, piano; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 13:27

Piano Puzzler: This week's contestant is Kristen Zoetewey from Grand Rapids, Michigan Music: 10:25

Johannes Brahms: Intermezzo Op. 116 No. 2 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Piano Pieces, Op. 116-119 Erato 14350 Music: 4:01

Charles Gounod: Petite symphonie for Wind Instruments Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:44

Ludwig van Beethoven: 12 Contretanzes Nos. 1, 2, 3, 4, 11, 12 Swedish Chamber Orchestra; Thomas Dausgaard, conductor Album: Beethoven: Complete Orchestral Works Simax PSC1281 Music: 4:36

Giacomo Puccini: Scherzo for String Quartet Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series / CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 03:57

Ludwig van Beethoven: Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2 James Ehnes, violin; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:03

Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet; New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Copland: Symphony No. 3, Quiet City DG 419170 Music: 10:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:02 Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 6:45

16:09:02 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

16:13:23 George Gershwin: Rhapsody in Blue George Gershwin, piano Columbia Jazz Band Michael Tilson Thomas CBS 42240 13:41

16:30:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 5:38

16:38:20 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:00

16:43:27 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

16:53:47 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary: March Z 860 Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 1:55

16:58:18 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 1:52

17:05:04 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47

17:18:28 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

17:24:17 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:14

17:40:07 John Sheppard: Responsory 'In pace in idipsum' Stile Antico Harm Mundi 907419 5:25

17:47:35 Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail Stile Antico Harm Mundi 807544 2:32

17:52:38 Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 7:25

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:08 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

18:28:33 Gioacchino Rossini: Mosé in Egitto: Prayer Chorus Pauline Tinsley, soprano Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli EMI 64356 5:04

18:36:20 Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 4:16

18:42:18 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

18:55:53 Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:46 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:07

19:12:42 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto in D Op 61a Jenö Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 43:21

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Cleveland Institute of Music Orchestra, Timothy Muffitt, guest conductor; Jiarui Cheng, piano, student artist – live from Kulas Hall at CIM

Keith Fitch: Totem (1993)

Igor Stravinsky: Symphony in C

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30

21:56:48 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary: March Z 860 Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 1:55

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:01 Adolphus Hailstork: An American Port of Call Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 8:32

22:11:10 Chevalier de Saint-Georges: Violin Concerto in A Op 5 # 2 Rachel Barton Pine, viola Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 23:45

22:37:33 Duke Ellington: Day Dream Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:32

22:43:05 Duke Ellington: Prelude to a Kiss Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:01

22:48:06 Roque Cordero: Eight Miniatures for Small Orchestra Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 11:47

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 John Field: Nocturne No. 8 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

23:06:03 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 # 3 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 6:06

23:12:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

23:23:49 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 5:30

23:29:20 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:35:36 Richard Strauss: Andante for Horn & Piano AV 86 Richard King, horn Panorßmico 2009 3:50

23:39:55 Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin Gil Shaham, violin DeutGram 4795448 4:26

23:44:22 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 6:02

23:50:24 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 3:25

23:55:48 Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11 Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414 3:20