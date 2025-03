WCLV Program Guide 03-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Debussy, Claude Nocturne in D-Flat Werner Haas, p

Debussy, Claude Rêverie (1890) Hollywood Bowl Sym Orch/Carmen Dragon

Debussy, Claude Deux arabesques Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Bruch, Max Eight Pieces, Op. 83 Loren Kitt, cl; Miles Hoffman, vi; Lambert Orkis, p

Strauss II, Johann Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron) Vienna Volksoper Orch/Anton Paulik

Guastavino, Carlos Tres romances argentinos Duo Turgeon

Ginastera, Alberto Harp Concerto, Op 25 (1968) Gianetta Baril, h; Edmonton Sym Orch/Uri Mayer

Cherubini, Luigi Les Abencérages, ou L'Étendard de Grenade St Martin's Academy/Neville Marriner

Beethoven, Ludwig van Six Bagatelles, Op. 126 Denis Matthews, p

Roman, Johann Helmich The Golovin Music Drottningholm Baroque Ensemble

Catalani, Alfredo Serenata Pietro Spada, Giorgio Cozzolino, p's

Martucci, Giuseppe Notturno, Op 70/1 La Scala Phil/Riccardo Muti

Malipiero, Gian Francesco String Quartet #1, "Rispetti e Strambotti" (1920) Venetian String Quartet

Respighi, Ottorino Six Little Pieces Mary Ann Lenti, p; Tony Lenti, p

Tchaikovsky, Peter Variations on a Rococo Theme, Op. 33 Mischa Maisky, vc; Philharmonia/Giuseppe Sinopoli

Poulenc, Francis Song, "La reine de coeur" Mischa Maisky, vc; Daria Hovora, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Judas Maccabaeus Heather Harper, s; English Chamber Orch/Johannes Somary

Handel, George Frideric Judas Maccabaeus Dallas Sym Trumpets, Paul Riedo, o

Beethoven, Ludwig van Variations on "See the Conquering Hero Comes," WoO.45 Anner Bylsma, vc; Stanley Hoogland, fortepiano

Handel, George Frideric Judas Maccabaeus Amor Artis Chorale; English Chamber Orch/Johannes Somary

Liszt, Franz Totentanz (1849) Grigory Ginzburg, p; All Union Radio Sym/Nikolai Anosov

Finzi, Gerald Eclogue, Op 10 Martin Jones, p; English String Orch/William Boughton

Purcell, Henry The Gordian Knot Untied Richard Giangiulio, tr; Paul Riedo, o

ANON 14th c, French Danse Loindhana Ancient Instrument Ensemble

Debussy, Claude Danses sacrée et profane Marisa Robles, h; Chamber Orch of Europe/James Galway

Sainte-Colombe Suite in F Jordi Savall, viga

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 11 in F, K. 413 Jos van Immerseel, forte-p; Anima Eterna

Dowland, John If floods of tears Golden Age Singers/Margaret Field-Hyde

Alwyn, William In Search of the Castaways (1962) BBC Phil/Rumon Gamba

Walton, William As You Like It (Film score, 1936) London Phil Cho, Orch/Carl Davis

German, Edward Romeo and Juliet Incidental Music BBC Concert Orch/John Wilson

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 5 in G, Op. 55 Kun Woo Paik, p; Polish National Radio Sym Orch/Antoni Wit

Prokofiev, Serge Romeo and Juliet, Op. 64 San Francisco Sym Orch/Michael Tilson Thomas

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring (1970)

Francesco Salieri: Symphony in B-Flat 'La tempesta di mare' (1770)

Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' (1865)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

George Gershwin: The Man I Love (1924)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Gerald Finzi: Rondo from Clarinet Concerto (1949)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

Avner Dorman: Memory Games (2012)

Kurt Weill: The Threepenny Opera: Ballad of Mack the Knife (1928)

Cécile Chaminade: Les Sylvains (1892)

Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado (1983)

William Lloyd Webber: Serenade for Strings (1980)

Jean-Baptiste Barrière: Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos (c.1740)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Air for the Followers of Saturn (1683)

John Lunn: Downton Abbey: Theme (2010)

Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 (1908)

César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

Thomas Tallis: O nata lux de lumine (1575)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 in D (1765)

Philippe Gaubert: Tarantelle (1903)

Johann Sebastian Bach: Fantasia & Fugue in a (1714)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Joseph Haydn: String Quartet No. 1 in B-Flat 'Hunt' (1764)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)

Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo (1917)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

Camille Saint-Saëns: Piano Quartet in B-Flat (1875)

Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953)

Amy Beach: Siciliana from 'Gaelic' Symphony (1896)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Fromental Halévy: La Juive: Sérénade (1835)

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)

Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

George Martin: Overture 'Under Milk Wood' (1988)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)

Francesco Landini: Ecco la primavera (1360)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Yin Chengzong: Prelude from 'Yellow River' Concerto (1970)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C 'Waldstein' (1804)

Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale (1852)

Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' (1834)

Bernard Herrmann: Jason and the Argonauts: Prelude (1963)

Florence Price: Adoration (1951)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat (1912)

Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 1] (1780)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 6 in B-Flat (1776)

John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars (2002)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds (1888)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Antonín Dvorák: Symphony No. 2 in B-Flat (1865)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Pedro Sáenz: Aquel Buenos Aires (1970)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires (1970)

Carlos Guastavino: Cantos Populares (1975)

Rebecca Clarke: Piano Trio (1921)

Clara Schumann: Die stille Lotosblume (1844)

Robert Schumann: Die Lotosblume (1840)

Peggy Stuart Coolidge: Pioneer Dances (1970)

Carl Nielsen: Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Anton Arensky: Piano Quintet in D (1900)

Eriks Esenvalds: Stars (2011)

23:00 QUIET HOUR

TBA