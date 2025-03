WCLV Program Guide 03-13-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wagner, Richard Die Walküre St Louis Sym Orch/Jerzy Semkow

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 4 in D, K. 218 English Chamber Orch/Dmitri Sitkovetsky, v

Tailleferre, Germaine Harp Sonata (1957) Maria Graf, h

Saint-Saens, Camille Clarinet Sonata in E-Flat, Op. 167 Eduard Brunner, cl; Margarita Höhenrieder, p

Délibes, Léo Sylvia Paris Opéra Orch/Jean-Baptiste Mari

Chaminade, Cecile Scarf Dance Daniell Revenaugh, p

Weber, Carl Maria von Invitation to the Dance, Op. 65 Vienna Volksoper Orch/Franz Bauer-Theussl

Lortzing, Albert Zar und Zimmermann Munich Radio Orch/Heinz Fricke

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in d Sidney Weiss, v; Jeanne Weiss, p; Orch/Sidney Weiss

Beethoven, Ludwig van Seven Bagatelles, Op 33 Melvyn Tan, forte-p

British Trad Folksong, "Shallow Brown" Shirley-Quirk, br; Ambrosian Singers, English Chamber Orch/Britten

Gershwin, George George Gershwin's Song Book (1932) Royal Phil/Andrew Litton

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046 English Chamber Orch/Benjamin Britten

Grainger, Percy Lisbon (Dublin Bay) English Chamber Orch/Benjamin Britten

Britten, Benjamin Gloriana: Symphonic Suite, Op. 53a Bournemouth Sym Orch/Uri Segal

Britten, Benjamin Gloriana, Op. 53 Lakeside Singers/Robert Bowker Lakeside Singers 2004



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Salieri, Antonio Semiramide Philharmonia Orch/Pietro Spada

Rossini, Gioachino Semiramide Plovdiv Phil/Russlan Raytchev

Portugal, Marcos La morte di Semiramide Porto Classical Orch/Meir Minsky

Gershwin, George Piano Concerto in F Earl Wild, p; Des Moines Sym Orch/Joseph Giunta

Gershwin, George George Gershwin's Song Book (1932) Peter Donohoe, p

Moszkowski, Moritz Habanera, Op 65 San Francisco Ballet Orch/Martin West

Wagner, Richard Tristan und Isolde Earl Wild, p

Draeseke, Felix Symphony in G, Op 12 Wuppertal Sym Orch/George Hanson

Isaac, Heinrich Ich stund an einem Morgen Convivium Musicum; Ensemble Villanella; Sven Berger

Boccherini, Luigi Introduction and Fandango Maya Obradovic, Christophe, g's

Boccherini, Luigi Guitar Quintet no.4 in D, "Fandango," Op.50 (G 448) Le Concert des Nations/Jordi Savall Alia

Anonymous 13th century, Spanish Cantigas de amigo Newberry Consort

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 London Brass

Mendelssohn, Felix Six Songs, Op 99 Sophie Daneman, s; Eugene Asti, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leonard Bernstein: Mass: Alleluia (1971)

Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D (1735)

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)

Emeli Sandé: Where I Sleep (2011)

Frederic Hand: Cantiga de Santa Maria (1983)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)

Michel Blavet: Flute Concerto in a (1750)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance (1888)

Henry Fillmore: March 'The Footlifter' (1935)

George Gershwin: Finale from Piano Concerto (1925)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)

John Gardner: All's Well that Ends Well: Waltz (1959)

Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing (1980)

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in a (1720)

Florence Price: Out of the South Blew a Wind (1946)

Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943)

Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A (1765)

Paul Creston: Celebration Overture (1955)

Joseph Hellmesberger Jr: Bell Polka and Galop (1900)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Emile Waldteufel: High Speed Galop (1876)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard (1612)

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse (1886)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus (1841)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Zdenek Fibich: Symphony No. 2 in E-Flat (1893)

Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)

Mary Howe: Ballade Fantasque (1927)

Franz Anton Hoffmeister: Rondo Allegro from Viola Concerto (1785)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Schubert: Moment Musical No. 1 in C (1828)

Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade (1814)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Luigi Cherubini: Medea: Overture (1797)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 15 (1880)

Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1911)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Hans Gál: Scherzo from Symphony No. 4 (1974)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 19 in e (1827)

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)

Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)

Alberto Nepomuceno: Scherzo from Symphony in g (1893)

Karl Pilss: Serenade for Wind Quintet (1942)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 (1717)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Manuel de Falla: El amor brujo: Suite (1915)

Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from String Symphony (1773)

Carlos Salzedo: Variations on a Theme in Ancient Style (1911)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e (1844)

Ruth Gipps: Symphony No. 4 (1972)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' (1934)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 (1843)

Cécile Chaminade: La Lisonjera (1902)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670)

George Enescu: Symphony No. 1 in E-Flat (1905)

Alexander Borodin: Piano Quintet in c (1862)

Franz Schubert: Adagio from String Quintet (1828)



23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Gordon Jenkins: Goodbye 'In memory of Benny' (1935)

Maurice Duruflé: Notre Père (1967)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)

Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches (1890)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 (1772)