WCLV Program Guide 02-10-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – Lessons in Love, in collaboration with Blue Heron (Scott Metcalfe, director)

I. I languish…

Anonymous Je languis d’amere mort

Anonymous Creature (instrumental)

Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) Je vivroie liement

Anonymous Quiconques veult d’amours joir

II. To be in love is a happy life…if you know how to live it

Machaut En amer a douce vie

Anonymous Esperance qui en mon cuer s’embat

anon. arr. Nagy Esperance qui en mon cuer (a la Faenza)

Johannes Galiot (fl. c.1380–95) En attendant d’amer la douce vie

III. Adrift on the seas of love

Machaut Doulz amis

Solage Corps feminin

anonymous Je voy mon cuer en un bactel nager

IV. one cannot live without Hope

Matteo da Perugia Andray soulet (instrumental)

Philipoctus de Caserta (fl. c.1370) En attendant souffrir m’estuet

Pierre de Molins De ce que foul pense (Faenza codex)

Machaut Rose, liz, printemps verdure

Martin Near, countertenor; Jason McStoots, tenor; Sumner Thompson, baritone; Mark Rimple, lute & voice; Debra Nagy, winds, harp & voice; Scott Metcalfe, vielle & harp

Machaut: Gais et jolie

Machaut: Toutes Fours

Anon: Rose sans per

Anon: Toute clerté

Anon: Je voy le bon tems

Cordier: Belle, bonne, sage

01:54:48 Nicolas Chédeville: Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013 5:05

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo: Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 98361

02:09:17 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado: Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz: Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina: Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:47 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Radu Lupu, piano London Symphony André Previn Decca 4785437 30:12

04:34:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 K 543 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 24:42

05:00:50 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Steven Staryk, violin Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 66998 45:34

05:48:36 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:13 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

06:12:15 Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 11:18

06:24:45 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

06:31:10 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437 5:05

06:41:11 Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 9:00

06:52:15 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 3:26

06:56:59 John Philip Sousa: March 'The National Game' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:12

07:04:30 Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 Z 850 Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 5:29

07:12:12 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

07:24:33 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

07:30:35 Peter Boyer: Celebration Overture London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 6:32

07:43:14 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 10:26

07:57:05 Randy Newman: Family Album: Carmen Miranda Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 1:44

08:07:50 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

08:15:05 Nikolai Tcherepnin: Prelude to 'The Distant Princess' Op 4 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 9:09

08:26:36 Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 5:00

08:31:58 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:27

08:40:50 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 11:37

08:55:06 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

09:04:23 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 19:12

09:27:12 Franz Waxman: Rebecca: Suite Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 8:26

09:38:39 Charles Tomlinson Griffes: Clouds Op 7 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 4:10

09:49:04 Joseph Haydn: Dona nobis pacem from Mass No. 12 Janice Watson, soprano Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 592 3:39

09:56:04 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 2:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:03 Francis Poulenc: Intermezzo No. 1 Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:32

10:01:56 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Sumaré Op 67/9 Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 1:41

10:04:44 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 15:15

10:21:40 Josef Suk: Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Czech Philharmonic Václav Neumann Supraphon 111964 6:49

10:30:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Concerto No. 4 K 495 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 3:35

10:38:06 Michael Flanders &Donald Swann: Ill Wind Richard Suart, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 3:00

10:43:09 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

10:51:20 Robert Schumann: Symphony in d Op 120 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 23:55

11:17:10 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

11:32:22 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

11:44:49 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

11:55:37 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

12:06:28 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

12:15:41 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

12:26:30 E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999606 6:01

12:36:57 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

12:46:08 Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elf-Hill' Op 100 Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 11:11

12:58:05 John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559029 1:54

13:00:25 Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 Op 6 # 3 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 1:34

13:02:19 Sergei Rachmaninoff: Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260 1:25

13:06:43 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 Op 23 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 23:24

13:31:41 Marin Marais: Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

13:38:45 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:00

13:46:32 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

13:56:31 Fritz Kreisler: Liebesfreud Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:03

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor Album: Debussy: Images; Prelude a l'apres-midi d'un faune; La Mer Sony 62599 Music: 4:30

Katherine Hoover: My Days Have Been So Wondrous Free from Dances and Variations Christina Smith, Flute; Elisabeth Remy Johnson, Harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:06

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Ray Chen, Violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 9:37

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op 96 "American" Jasper String Quartet Honest Brook Music Festival, WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:35

Joseph Haydn: Concerto in D Major for Cello and Orchestra Movement 3 Allegro Yo-Yo Ma, cello; English Chamber Orchestra; Jose Luis Garcia, conductor Album: NPR Milestones of the Millenium Sony 61700 Music: 4:23

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Stude Hall at Rice University, Houston, TX Music: 10:21

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 2:53

Joseph Haydn: Quartet No. 67 in F Major, Op. 77, No. 2 Jupiter String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 26:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:21 Peter Boyer: Festivities London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:48

16:07:29 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

16:14:36 Raimundo Penaforte: West Side Story Suite Eroica Trio EMI 7351 11:40

16:29:48 Jerry Goldsmith: L.A. Confidential: Main theme City of Prague Philharmonic James Fitzpatrick Silva 1183 4:44

16:37:12 Anton Stamitz: Rondeau from Concerto for 2 Flutes Jean-Pierre Rampal, flute Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Sony 45930 5:15

16:44:08 André Grétry: Le magnifique: Overture Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 7:56

16:54:01 John Lennon/Paul McCartney: Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:00

16:58:57 Thomas Tallis: Hymn 'Why fum'th in fight?' Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80676 0:54

17:04:56 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary Z 860 Zoë Brookshaw, soprano Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 6:47

17:14:33 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

17:27:57 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

17:40:46 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

17:46:48 Joseph Lamb: American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:32

17:52:53 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:10 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 17:45

18:28:46 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

18:36:40 George Frideric Handel: Allegro from Concerto No. 2 HWV 333 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 63073 3:34

18:42:02 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

18:55:15 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Joseph Haydn: Symphony No. 99 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:54

19:31:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 26:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:33 Muzio Clementi: Symphony No. 4 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 804 26:18

20:32:15 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

20:43:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

21:03:48 Howard Hanson: Merry Mount: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

21:21:57 George Frideric Handel: Semele: Where'er you walk Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras DeutGram 453480 4:33

21:27:34 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

21:37:05 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

21:49:30 Johannes Brahms: Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 31:08

22:44:20 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 11:01

22:57:06 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

23:00 QUIET HOUR

23:02:23 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

23:07:56 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

23:11:47 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song Inger Dam-Jensen, soprano Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:48

23:17:19 Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre Catherine Cantin, flute DeutGram 445947 4:16

23:21:36 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

23:36:17 Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 4:13

23:41:13 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:45:43 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 5:47

23:51:31 John Thomas: Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

23:56:31 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39