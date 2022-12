WCLV Program Guide 02-07-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:58 Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 15:58

00:18:22 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

00:28:59 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

00:34:08 Gioacchino Rossini: Eduardo e Cristina: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 9:12

00:44:29 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 39:46

01:28:10 Johann Christoph Friedrich Bach: Trio in C Aulos Ensemble Centaur 3068 14:18

01:43:50 Carlos Salzedo: Scintillation Op 31 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 9:41

01:54:19 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Philippe Quint, violin Naxos 570703 6:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nicolo Paganini: Caprice No. 17 for violin solo, Op. 1 in E flat major from 24 Caprices Michael Barenboim, violin Album: Sciarrino, Tartini, Berio & Paganini - Michael Barenboim Accentus 30431 Music: 4:13

Ottorino Respighi: Piano Quintet In F Minor Bora Kim, Yoon Be Kim, violins; Jaiwai Yan, viola; Allan Hon, cello; Eloise Kim, piano Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 16:21

Maurizio Cazzati: Capriccio sopra dodici note Op. 22, No. 15 The I-90 Collective; Carrie Krause, conductor Baroque Music Montana, Beehler House, Bozeman, MT Music: 3:07

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-flat major, K. 207 Michael Barenboim, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 23:05

Maurice Ravel: Danse Generale from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor Album: Ballet Vol. 1: Greatest Hits Sony 45658 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 19 in A Major, from the Well-Tempered Clavier Book II, BWV 888 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Gustav Mahler: Symphony No. 7: Movement 2 Nachtmusik: Allegro moderato (select mvt only) New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 15:30

Szymon Laks: String Quartet No. 3 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 23:34

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:43 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 24:25

04:27:03 George Frideric Handel: Samson: Let the Bright Seraphim Lynne Dawson, soprano Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 6:18

04:36:04 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

04:41:26 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

04:49:53 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Evgeny Kissin, piano RCA 63884 34:08

05:27:46 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 9:12

05:38:38 Peter Warlock: Capriol Suite Christopher Parkening, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55052 10:50

05:50:13 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

05:56:56 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:07

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

06:13:51 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

06:27:59 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

06:40:10 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 5:51

06:46:20 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Chorus 'Wir setzen uns mit Tränen' Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 425498 6:25

06:54:12 Traditional: Appalachian Barn Dance Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:21

06:59:08 John Philip Sousa: March 'The Glory of the Yankee Navy' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:26

07:06:53 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

07:14:44 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

07:28:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio Ayako Uehara, piano EMI 17852 1:58

07:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 5:20

07:41:49 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

07:55:38 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 2:29

08:09:01 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:47

08:19:08 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

08:30:11 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

08:41:20 John Ireland: Epic March London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

08:52:38 Jean Roger-Ducasse: Suite française: Ouverture Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223641 4:49

08:58:44 Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:17

09:04:40 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 20:12

09:28:38 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

09:34:03 Scott Joplin: The Chrysanthemum Brian Dykstra, piano Centaur 3340 4:23

09:44:32 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

09:53:06 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

09:59:48 Gaspar Sanz: Canarios Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:57 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 3:01

10:08:21 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 10:54

10:20:52 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

10:32:51 Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 David Greilsammer, piano Sony 792969 2:44

10:39:25 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 52 Op 64 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 7:02

10:47:47 Jean Sibelius: Humoresque No. 5 Op 89 # 3 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 3:30

10:52:17 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

11:22:52 Carl Nielsen: Helios Overture Op 17 Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 10:07

11:35:04 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

11:45:50 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

12:06:42 Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 6:11

12:15:06 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

12:30:34 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

12:39:24 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

12:46:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:45

12:58:15 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

13:00:28 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 21 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:32

13:02:20 Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016 3:09

13:07:14 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:49

13:24:43 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:15

13:31:23 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

13:34:35 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:09

13:40 FIRST FRIDAYS - Mary Beth Ions, violinist with Cleveland Metro Health Hospital’s “Arts in Medicine” program.

Johann Sebastian Bach: Jesu, Joy of Man’s Desiring

George Gershwin: Someone to Watch Over Me; Our Love is Here to Stay (medley)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g (excerpt)

Harold Arlen: Over the Rainbow

Patty and Mildred Hill: Happy Birthday

Duke Ellington: Don’t Get Around Much Anymore

Traditional: Baby Shark

Franz Schubert: Ave Maria

Simon and Garfunkel: Scarborough Fair

Meredith Willson: Till There Was You

Charlie Daniels: The Devil Went Down to Georgia

Jay Ungar: Ashokan Farewell

Jean Gabriel-Marie: La Cinquintaine

Ludwig van Beethoven: Für Elise; Symphony No. 9 (excerpt); Symphony No. 5 (excerpt)

14:10 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ethel Smyth: Trio for Piano, Violin and Cello in D Minor: III. Scherzo. Presto con brio Chagall Trio: Lorenzo Nguyen, piano; Edoard Grieco, violin; Francesco Massimo, cello Album: The Impressions That Remain Meridian Music: 4:27

Antonin Dvorak: Serenade in E for String Orchestra, Opus 22 Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 26:38

Ethel Smyth: Piano Piece in E Major Liana Serbescu, piano Album: Smyth: Complete Piano Works CPO 3272 Music: 4:03

Max Bruch: (from) Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83: Movements 1, 2, 7 Prima Trio: Boris Allakhverdyan, clarinet; Gulia Gurevich, violin; Anastasia Dedik, piano Henry Morrison Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 10:23

Johannes Brahms: Seven Fantasies Op. 116 No. 4 Intermezzo Adagio Emanuel Ax, piano Album: Brahms Fantasies Op. 116 Piano Pieces Op. 119 Piano Sonata No. 2 Op. 2 Sony 69284 Music: 4:35

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61: Movement 3 Augustin Hadelich, violin; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 9:12

Franz Liszt: Tre Sonetti di Petrarca Emanuel Ax, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 16:28

Leonora Duarte: Sinfonias, Nos. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, artistic director Album: Leonora Duarte: The Complete Works Centaur CEN 3685 Music: ~15:32 total

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:52 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 6:40

16:07:13 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

16:13:13 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 10:25

16:28:47 Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene Paul Bateman, piano Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:48

16:37:08 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 4:38

16:42:54 Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade in F Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 8:05

16:52:56 BJ Ward: Plot of Korngold's 'Die tote Stadt' BJ Ward Dorchester 1005 3:36

16:58:12 Bedrich Smetana: March of the Student's Legion Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 2:12

17:05:27 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

17:14:24 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 S 244/12 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:35

17:25:52 Stanislaw Moniuszko: Paria: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 9:40

17:40:31 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

17:50:01 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

17:54:35 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:41 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

18:30:04 Gabriel Fauré: Mazurka in B-Flat Op 32 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 5:54

18:38:31 Gabriel Fauré: Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:44

18:43:14 Gregorio Allegri: Miserere Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 10:10

18:54:44 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 13 Op 116 Charles Owen, piano Avie 2240 3:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 18:24

19:22:38 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

19:58:45 Alexander Scriabin: Prelude Op 13 # 6 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 1:15

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:53 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 G 480 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 17:25

20:20:15 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 5:44

20:26:55 Franz Liszt: Piano Sonata in b S 178 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 29:40

20:56:55 Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:08

21:02:30 Joseph Haydn: Symphony No. 46 English Concert Trevor Pinnock Archiv 429756 17:31

21:21:24 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

21:29:46 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

21:43:28 Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 41:57

22:26:46 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:23

22:48:47 Gregorio Allegri: Miserere Voces8 Decca 22601 7:00

22:56:22 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:50 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 4:26

23:06:18 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:10:41 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 21 Op 32 # 10 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 7:02

23:18:39 George Frideric Handel: Berenice: Minuet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47027 3:48

23:22:27 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich François Leleux, oboe d'amore Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 6:44

23:29:12 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:34:39 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in g Op 10 # 2 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 9:47

23:44:27 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

23:50:01 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 8:22