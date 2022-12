WCLV Program Guide 02-05-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:47 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 9:47

00:13:49 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 16:04

00:30:35 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

00:37:39 François Chauvon: Tibiades: Suite No. 6 Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:06

00:49:31 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 4 K 516 Pinchas Zukerman, violin CBC 5230 36:54

01:30:17 Lodewijk Mortelmans: Morning Mood Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 14:23

01:46:05 Scott Joplin: Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

01:53:35 Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 5:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Prelude Book II No. 12 Feux d'artifice Jenny Chen, piano PT Young Artist, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:30

Johann Sebastian Bach: Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825 Jenny Chen, piano PT Young Artist, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 14:00

Lili Boulanger: Nocturne et Cortege Federico Agostini, violin; Chiao-Wen Cheng, piano Society for Chamber Music in Rochester, Hochstein School of Music, Rochester, NY Music: 4:04

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances, Op. 45 (select mvts 2-3) Detroit Symphony Orchestra; Matthias Pintscher, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 24:27

John Coprario: Fancie a 5 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan And Baroque Music Delos 3003

Giovanni Gabrieli: Canzon Per Sonare #4 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan And Baroque Music Delos 3003 Music: 1:57

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 10:32

Morley Calvert: Suite From The Monteregian Hills (Select mvts 1, 2,& 4) Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk & James Ross, trumpets; Jeffrey Lang, horn; Nitzan Haroz, trombone; Blair Bollinger, bass trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 6:17

Paul Wiancko: LIFT Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 25:31

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:26 Michael Daugherty: The Gospel According to Sister Aimee Paul Jacobs, organ Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 20:15

04:24:26 William Byrd: Mass for Five Voices: Gloria Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 5:41

04:32:53 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

04:39:50 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:49

04:47:08 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto in D Op 61a Jenö Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 43:21

05:34:11 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

05:46:28 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

05:54:20 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Gil Shaham, violin DeutGram 447640 2:41

05:58:08 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 1:25

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:43 Orlande de Lassus: Salve Regina The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 3:57

06:15:02 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

06:23:01 Richard Wagner: Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 2:37

06:26:04 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 7:51

06:39:38 Franz Waxman: Prince Valiant: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 9:50

06:51:11 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

06:56:33 Henry Fillmore: March 'King Karl King' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:17

07:04:12 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

07:12:15 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

07:24:55 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

07:30:20 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

07:40:03 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18 # 1 Cypress String Quartet Avie 2348 10:10

07:53:55 Sir Edward Elgar: Empire March New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 4:13

07:59:26 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Gavotte Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 0:54

08:07:04 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

08:16:39 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

08:26:46 Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto in e for Recorder & Flute Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 2:53

08:30:12 Johann Strauss Jr: Nightingale Polka Op 222 Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:03

08:38:22 Franz Schubert: Rondo in A D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

08:52:32 Alfredo Catalani: Scherzo La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

08:58:33 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

09:03:53 Jacques Ibert: Divertissement Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 15:56

09:21:27 Frederick Delius: Air and Dance for Strings Bradley Creswick, violin Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 4:52

09:28:48 Paul Anka: The Longest Day: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

09:35:24 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 7:41

09:44:25 Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:49

09:55:48 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:02 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Galop Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 1:53

10:02:14 Jules Massenet: Impromptu 'Eau courante' Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 1:58

10:06:10 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

10:21:23 Carl Maria von Weber: Rondo brillante Op 52 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 6:12

10:29:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:26

10:38:17 Joseph Haydn: Finale from Sinfonia Concertante Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 6:16

10:46:20 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 3:50

10:51:19 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 23:45

11:17:16 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

11:30:22 Joseph Fiala: English horn Concerto in C Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

11:43:27 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 10:31

11:55:23 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

12:06:20 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

12:16:46 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

12:31:39 Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance English Serenata Meridian 84301 3:31

12:39:31 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

12:48:23 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 8:38

12:57:47 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

13:00:36 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

13:02:33 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

13:07:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

13:31:18 Percy Grainger: A Reel from Stanford's 'Four Irish Dances' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:10

13:39:10 Sir Hamilton Harty: The Fair Day from 'An Irish Symphony' Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 3:01

13:43:41 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun St. Cecilia Academy Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 11:36

13:56:48 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz No. 2, Op. 120 Seattle Symphony Orchestra; Gerard Schwarz, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Suites 1 and 2 / Seattle Symphony Delos 3050 Music: 4:27

Emily Pinkerton and Patrick Burke: Three Forks of Hell (movement 4 from Rounder Songs) Emily Pinkerton, banjo; fivebyfive: Laura Lentz, flute; Marcy Bacon, clarinet; Sungmin Shin, electric guitar; Eric J. Polenik, bass; Haeyeun Jeun, piano WXXI Classical 91.5FM, Hochstein Performance Hall, Rochester, NY Music: 5:51

Piano Puzzler: This week's contestant is William White from Portland, OR Length: 8:40

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 4:08 (shorter excerpt)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26 Konstantin Emelyanov, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 28:04

Richard Strauss: Divertimento after Couperin: Le Tic-Toc-Choc and La LutineLe Tic-Toc-Choc and La Lu New York Chamber Symphony; Gerard Schwarz, conductor Album: Schoenberg: Concerto for String Quartet and Orchestra (after Handel); R. Strauss: Divertimento, Op. 86 (after Couperin) Nonesuch 79145 Music: 4:29

Anton Bruckner: Symphony No. 4 'Romantic' Movement 4 (Excerpt) Orchestra Now; Gerard Schwarz, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 17:52

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Stewart Rose, horn; Ran Dank, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Brideghampton, NY Music: 13:07

Antonin Dvorak: Romance in F minor for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 11:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:03 Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 5:35

16:07:21 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:25

16:14:03 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

16:29:50 Craig Armstrong: Love Actually: Glasgow Love Theme Paul Bateman, piano Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 2:09

16:34:09 George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' Boston Pops John Williams Philips 426404 5:46

16:41:39 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

16:52:06 Eubie Blake: The Baltimore Todolo Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:00

16:56:56 George Frideric Handel: Queen Anne Birthday Ode: United nations shall combine Meg Bragle, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 3:06

17:04:55 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

17:13:28 Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 Op 97 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

17:26:47 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 8:34

17:40:56 Federico García Lorca: Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 4:19

17:46:49 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16

17:51:48 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

18:08:45 Karl Goldmark: Wedding March from 'Rustic Wedding' National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 15:46

18:27:06 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 5:57

18:35:03 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 S 244/3 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 4:09

18:40:58 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

18:57:23 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Karl Goldmark: Wedding March from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 (1853)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:55 Franz Schubert: Symphony No. 3 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 21:27

19:25:42 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto in E-Flat WoO 4 Martin Galling, piano Berlin Symphony Orchestra Carl-August Bünte Naxos 500250 31:04

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – Lessons in Love, in collaboration with Blue Heron (Scott Metcalfe, director)

I. I languish…

Anonymous Je languis d’amere mort

Anonymous Creature (instrumental)

Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) Je vivroie liement

Anonymous Quiconques veult d’amours joir

II. To be in love is a happy life…if you know how to live it

Machaut En amer a douce vie

Anonymous Esperance qui en mon cuer s’embat

anon. arr. Nagy Esperance qui en mon cuer (a la Faenza)

Johannes Galiot (fl. c.1380–95) En attendant d’amer la douce vie

III. Adrift on the seas of love

Machaut Doulz amis

Solage Corps feminin

anonymous Je voy mon cuer en un bactel nager

IV. one cannot live without Hope

Matteo da Perugia Andray soulet (instrumental)

Philipoctus de Caserta (fl. c.1370) En attendant souffrir m’estuet

Pierre de Molins De ce que foul pense (Faenza codex)

Machaut Rose, liz, printemps verdure

Martin Near, countertenor; Jason McStoots, tenor; Sumner Thompson, baritone; Mark Rimple, lute & voice; Debra Nagy, winds, harp & voice; Scott Metcalfe, vielle & harp

Machaut: Gais et jolie

Machaut: Toutes Fours

Anon: Rose sans per

Anon: Toute clerté

Anon: Je voy le bon tems

Cordier: Belle, bonne, sage

21:53:54 Nicolas Chédeville: Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013 5:05

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:11 Margaret Bonds: Three Dream Portraits Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 6:55

22:09:51 Terrance McKnight: 'Write It!' - Reflections on 'Sanctuary Road' Laquita Mitchell, soprano Oratorio Society of New York Orchestra Kent Tritle Naxos 559884 20:30

22:32:53 Paul Moravec: Sanctuary Road Laquita Mitchell, soprano Oratorio Society of New York Orchestra Kent Tritle Naxos 559884 49:51

23:24:36 Margaret Bonds: To a Brown Girl Dead Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 2:00

23:26:37 Margaret Bonds: Winter Moon Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 1:11

23:30 QUIET HOUR with Rob Grier

23:30:21 Francisco Tárrega: Lagrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00

23:32:22 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 Lang Lang, piano DeutGram 4795448 3:14

23:35:37 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:42:26 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

23:44:50 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 7:31

23:52:20 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

23:54:57 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21