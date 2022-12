WCLV Program Guide 02-04-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:49

00:13:02 Johann Sebastian Bach: A Musical Offering: Ricercar a 6 BWV 1079 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 9:01

00:22:48 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

00:28:20 Domenico Scarlatti: Sonata in A Kk 208 Federico Colli, piano Chandos 40 6:01

00:36:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K 626 La Chapelle Royale Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 47:08

01:27:35 Sergei Liapunov: Solemn Overture on Russian Themes Op 7 USSR State Academy Orchestra Evgeny Svetlanov MCA 32105 15:35

01:44:30 Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35 Louise Dubin, cello Delos 3469 7:36

01:52:58 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe, Violin, Strings and Continuo in C Movement I Allegro Hilary Hahn, violin; Allan Vogel, oboe; Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Album: Hilary Hahn - Bach: Violin Concertos / Kahane, La Co DG 986 Music: 4:26

Johannes Sebastian Bach: Cello Suite No. 2 Jivan Ramesh, cello Studio A, Marketplace Studios, New York, NY Music: 10:11

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 19:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K 370-368b Jonathan Fischer, oboe; Jonathan Crow, violin; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 13:41

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo Album: The Art of Bach Steinway & Sons 30033 Music: 4:43

An-Lun Huang: Saibei Dance from Saibei Suite No. 2 Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 141 Music: 4:08

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Camille Saint-Saens (arr. Greg Anderson): Danse Macabre Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe, piano; Lydia Umlauf, violin; Richard Brown and John Kinzie, percussion Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 11:22

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:14 Arvo Pärt: Symphony No. 3 London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 55619 21:03

04:23:49 Hieronymus Praetorius: Tota pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 6:17

04:32:33 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 403 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 5:02

04:39:09 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

04:50:13 Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano Op 56 Dong-Suk Kang, violin Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 35:48

05:30:15 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

05:41:38 Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite Op 79 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 10:35

05:52:56 Adolphe Adam: Giselle: La chasse London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 2:57

05:56:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:09 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

06:13:50 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 11:01

06:26:07 Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture London Symphony Steuart Bedford Naxos 557197 5:04

06:31:45 Jacob Praetorius: Veni in hortum meum Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:30

06:39:33 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

06:50:16 Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:33

06:56:18 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 46709 2:25

07:04:03 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

07:10:58 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

07:19:14 John Williams: Superman: March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:20

07:24:58 Giacomo Puccini: La bohème: O Mimì tu pi• non torni Roberto Alagna, tenor Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Decca 466070 2:50

07:29:55 Kurt Weill: Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016 4:23

07:38:42 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 516 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

07:49:56 Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633 3:11

07:53:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

08:08:22 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

08:17:09 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

08:27:49 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 5:50

08:34:18 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

08:43:03 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 9:38

08:53:59 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

09:05:56 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

09:26:19 John Barry: Dances With Wolves: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 6:14

09:34:46 Astor Piazzolla: Milonga en re Anne Akiko Meyers, violin Koch Intl 7762 3:34

09:40:43 Carl Friedrich Abel: Symphony in F Op 7 # 4 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:45

09:53:04 Antonín Dvorák: Rusalka: Song to the Moon Anna Netrebko, soprano Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda DeutGram 4795448 4:59

09:59:34 Jean-Philippe Rameau: Naïs: Rigaudons Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 2:16

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:09 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

10:07:53 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

10:19:57 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

10:31:44 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

10:38:23 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:58

10:44:54 Camille Saint-Saëns: Tarantelle Op 6 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:18

10:52:15 Richard Strauss: Dance Suite after Couperin Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 27:45

11:22:36 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

11:35:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 K 184 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

11:46:03 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:58

11:56:59 Scott Joplin: The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:05

12:08:03 Michael Torke: Javelin Boston Pops John Williams Sony 62592 8:49

12:18:56 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

12:26:26 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

12:32:13 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 2:55

12:39:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

12:47:50 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

12:56:48 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 11 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 3:16

13:00:43 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

13:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

13:08:31 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 20:48

13:30:25 Lou Harrison: Three Waltzes Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465 3:45

13:37:51 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

13:46:05 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

13:56:17 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Prelude Book II No. 12 Feux d'artifice Jenny Chen, piano PT Young Artist, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:30

Johann Sebastian Bach: Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825 Jenny Chen, piano PT Young Artist, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 14:00

Lili Boulanger: Nocturne et Cortege Federico Agostini, violin; Chiao-Wen Cheng, piano Society for Chamber Music in Rochester, Hochstein School of Music, Rochester, NY Music: 4:04

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances, Op. 45 (select mvts 2-3) Detroit Symphony Orchestra; Matthias Pintscher, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 24:27

John Coprario: Fancie a 5 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan And Baroque Music Delos 3003

Giovanni Gabrieli: Canzon Per Sonare #4 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan And Baroque Music Delos 3003 Music: 1:57

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 10:32

Morley Calvert: Suite From The Monteregian Hills (Select mvts 1, 2,& 4) Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk & James Ross, trumpets; Jeffrey Lang, horn; Nitzan Haroz, trombone; Blair Bollinger, bass trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 6:17

Paul Wiancko: LIFT Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 25:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:01 Giuseppe Verdi: Requiem: Lacrimosa Birgit Nilsson, soprano Boston Symphony Erich Leinsdorf RCA 300350 5:30

16:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf Sony 86793 3:55

16:14:11 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

16:29:00 Franz Waxman: Rebecca: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1101 07:09

16:39:54 Frédéric Chopin: Etude No. 15 Op 25 # 3 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:51

16:43:10 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

16:54:03 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus Leipzig Radio Choir Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 2:28

16:58:28 Marc-André Hamelin: Etude No. 1 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:11

17:04:58 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 542 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

17:14:22 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 11:10

17:28:16 Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 7:39

17:40:56 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

17:45:11 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

17:53:29 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

18:30:05 Kirke Mechem: John Brown: Blow Ye the Trumpet Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 5:40

18:37:59 Traditional: Cindy Turtle Creek Chorale Chamber Ensemble Timothy Seelig Reference 61 3:45

18:43:51 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:54

18:55:59 Ernst Toch: Geographical Fugue Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 61 2:52

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:46 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

19:22:24 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:20 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

20:21:36 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 24:47

20:48:03 Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 9:55

21:03:48 Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan S 418 Greg Anderson, piano Steinway 30022 15:22

21:22:04 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

21:30:59 Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 Kenneth Sillito, violin Chandos 8771 6:15

21:39:14 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

21:49:08 Igor Stravinsky: Symphony in E-Flat Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 35:27

22:25:46 Saverio Mercadante: Flute Concerto in e Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 20:02

22:48:38 Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152 8:16

22:57:48 Antonín Dvorák: Cypress No. 5 Cypress String Quartet Avie 2275 2:48

23:00 QUIET HOUR

23:02:21 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

23:05:59 Jean Sibelius: Andante festivo Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

23:10:03 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 11:40

23:22:59 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:16

23:27:16 Gregorian Chant: Ex eius tumba Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 6:14

23:33:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:14

23:41:59 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria Myron Lutzke, cello Centaur 3068 4:13

23:46:13 Sergei Prokofiev: Divertimento: Nocturne Op 43 # 2 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195 5:16

23:51:28 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

23:55:43 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26