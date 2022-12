WCLV Program Guide 02-03-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin College Conservatory of Music

Sir Edward Elgar: Piano Quintet in A minor

Leos Janacek: Violin Sonata (1914)

Elizabeth Ogonek: The Water Cantos

Pierre Jalbert: Music of Air and Fire

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome

01:38:30 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 José A Morales Puebilito Viejo (Little Village) Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:03:22 José A Morales Bucarelia Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:06:50 Adolfo Mejía Bambuco in e Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:11:20 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in E-Flat for 2 Pianos & Orchestra, K. 365 José Iturbi, piano; Amparo Iturbi, piano Rochester Philharmonic Orchestra José Iturbi Ivory Classics 70908

02:37:28 Frederic Mompou Suite Compostelana Andrés Segovia, guitar Deutsche Grammophon 471 430

03:01:00 Gabriel Fauré Dolly Suite, Op. 56 Lausanne Chamber Orchestra Jesus López-Cobos Denon CO-78764

03:18:38 Joaquín Rodrigo Evocaciones for Piano (Tarde en el parque, Noche en el Guadalquivir, Mañana en Triana) Gregory Allen, piano Bridge 9027

03:33:43 Francesco Molino Guitar Concerto in e, Op. 56 Pepe Romero, guitar Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown Philips 426263

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:47 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 34:37

04:37:02 Giovanni Palestrina: Missa 'Viri Galilaei' La Chapelle Royale Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 25:56

05:04:27 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:55

05:08:23 Carlos Guastavino: Cantos Populares Mirian Conti, piano Steinway 30010 20:29

05:32:17 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 26:19

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:47 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

06:13:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:19

06:26:21 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 4:28

06:31:49 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 # 5 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:38

06:40:02 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 11:52

06:53:11 Amy Beach: Autumn Song Op 56 # 1 Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:40

06:55:36 W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:22

07:03:44 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30

07:11:14 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

07:20:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

07:31:27 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

07:40:11 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

07:55:05 Claude Debussy: Petite Suite: Menuet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 2:52

08:08:33 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

08:17:42 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute S&W 1 9:45

08:28:55 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:06

08:33:24 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo BWV 988 Peter Serkin, piano RCA 68188 2:18

08:41:11 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

08:52:42 Fritz Kreisler: Liebesfreud Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:03

08:56:41 Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 4:12

09:05:10 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 15:56

09:25:32 Dennis Wilson: Fawlty Towers: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 4:24

09:33:06 Hoagy Carmichael: Stardust Katy Jones, trombone Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 4:17

09:38:20 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

09:47:17 Manuel Ponce: Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:03

09:54:05 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:35 Frédéric Chopin: Prelude No. 3 Op 28 # 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 0:48

10:01:55 Frédéric Chopin: Etude No. 24 Op 25 # 12 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 2:43

10:06:23 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat Op 29 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

10:19:53 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

10:31:04 Samuel Barber: Commando March United States Marine Band Gerard Schwarz Naxos 573121 3:34

10:38:27 Richard Rodgers: Victory at Sea: The Song of the High Seas Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 5:06

10:44:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

10:53:11 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 28:59

11:24:15 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 7:19

11:33:33 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

11:47:58 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

12:06:30 Miklós Rózsa: Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14 Budapest Symphony Orchestra Mariusz Smolij Naxos 572285 8:11

12:17:10 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

12:29:55 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

12:39:01 Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Nuremberg Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Colosseum 9007 6:52

12:47:49 Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 London Symphony André Previn EMI 66934 10:38

13:00:19 Johann Sebastian Bach: Duet No. 3 BWV 804 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:15

13:02:50 Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 15 BWV 801 Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:11

13:05:50 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

13:31:49 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 3:32

13:39:14 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

13:48:04 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

13:56:43 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:14

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe, Violin, Strings and Continuo in C Movement I Allegro Hilary Hahn, violin; Allan Vogel, oboe; Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Album: Hilary Hahn - Bach: Violin Concertos / Kahane, La Co DG 986 Music: 4:26

Johannes Sebastian Bach: Cello Suite No. 2 Jivan Ramesh, cello Studio A, Marketplace Studios, New York, NY Music: 10:11

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 19:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K 370-368b Jonathan Fischer, oboe; Jonathan Crow, violin; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 13:41

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo Album: The Art of Bach Steinway & Sons 30033 Music: 4:43

An-Lun Huang: Saibei Dance from Saibei Suite No. 2 Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 141 Music: 4:08

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Camille Saint-Saens (arr. Greg Anderson): Danse Macabre Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe, piano; Lydia Umlauf, violin; Richard Brown and John Kinzie, percussion Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 11:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:18 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 5:16

16:04:41 Felix Mendelssohn: Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 4:03

16:10:43 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

16:27:36 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

16:31:26 Louis Théodore Gouvy: Finale from Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 5:37

16:38:26 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 7:49

16:49:39 Henry Fillmore: March 'Americans We' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7501 2:46

16:52:50 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

17:04:15 Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435 6:44

17:12:55 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

17:25:30 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

17:36:39 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:07

17:40:49 Felix Mendelssohn: Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 5:16

17:48:05 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

17:55:18 Ola Gjeilo: The Ground Tenebrae Chamber Orchestra of London Decca 24646 3:35

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

18:28:50 Giovanni Palestrina: Nunc dimittis Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 6:15

18:36:47 Giovanni Palestrina: Ad te levavi animam meam Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 2:55

18:40:52 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

18:51:52 Amy Beach: Finale from Piano Concerto Op 45 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 7:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:52 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 16:45

19:23:00 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 35:04

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:16 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 18:29

20:22:47 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 Op 109 Igor Levit, piano Sony 370387 18:22

20:43:32 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 15:15

21:03:02 Robert Schumann: Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67120 14:23

21:19:35 Giovanni Palestrina: Tu es Petrus Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 6:26

21:28:23 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

21:36:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 K 16 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

21:51:13 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Judi Dench, narrator Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 439897 43:41

22:37:26 Aaron Copland: Prairie Journal Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 10:48

22:50:39 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

23:00 QUIET HOUR

23:01:57 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

23:07:37 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:49

23:14:27 Giovanni Palestrina: Sicut cervus Quire Cleveland Jameson Marvin WCLV 2013 2:42

23:18:30 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:23:24 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:51

23:29:16 Lyun Joon Kim: Elegy Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:05

23:35:00 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

23:42:08 Felix Mendelssohn: Adagio from String Quartet No. 6 Op 80 Miró Quartet Oxingale 2006 9:02

23:51:11 Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:08

23:55:54 Erik Satie: Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:24