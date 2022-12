WCLV Program Guide 01-30-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:15 Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 4:36

00:07:16 Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano Allan Vogel, oboe Delos 3136 24:18

00:33:02 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:38:38 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:19

00:48:36 Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 2 Op 48 Danish National Radio Sym Thomas Dausgaard DaCapo 224042 37:42

01:31:10 Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 12:39

01:44:50 Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

01:50:55 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nikolai Rimsky-Korsakov: Serenade, Op. 37 Steven Isserlis, cello; The Chamber Orchestra of Europe Album: Tchaikovsky, Cui, Glazunov, Rimsky-Korsakov Virgin 91134 Music: 4:25

Joachim Stutschewsky: Hassidic Fantasy for Clarinet, Cello and Piano Goldstein-Peled-Fiterstein Trio: Alon Goldstein, piano; Amit Peled, cello; Alex Fiterstein, clarinet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 13:42

Piano Puzzler: This week's contestant is Shawn Weil from Melrose, MA Music: 12:28

Franz Schubert: Du bist die Ruh (You are repose), Op. 59 No. 3 Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano Album: Bryn Terfel: A Song In My Heart DG 4776686 Music: 4:36 (excerpt as needed)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Texas Festival Orchestra; Linus Lerner, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:46

Clara Schumann: Two Lieder from Liebesfruhling Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano; Helene Grimaud, piano Album: Reflection DG 690402 Music: 4:27

Scott Lindroth: Passage United States Marine Band; Maj. Michelle A. Rakers, conductor United States Marine Band, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:07

Clara Schumann: Piano Trio in G minor, Op. 17 Helen Hwaya Kim, violin; Ranier Eudeikis, cello; Elizabeth Pridgen, piano Peachtree Road United Methodist Church & Atlanta Chamber Players, Peachtree Road United Methodist Church Atlanta, GA Music: 24:37

Richard Strauss: Dance of the Seven Veils from "Salome" National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:18 Giovanni Palestrina: Mass 'Descendit angelus Domini' Gloriae Dei Cantores Elizabeth C. Patterson GloriaDei 106 25:50

04:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

04:44:15 Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:56

04:49:12 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

04:55:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 28:13

05:28:42 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

05:39:35 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

05:51:30 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

05:57:26 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:41

06:14:50 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 9:37

06:26:15 Emeli Sandé: Where I Sleep Voces8 Decca 4785703 4:07

06:30:43 Eric Coates: London Suite: Covent Garden Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

06:40:48 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

06:52:51 Anonymous: Spiritual 'Deep River' Brian L. Steele, baritone Dale Warland Gothic 49243 3:11

06:58:24 Robert Crawford: The U.S. Air Force March Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:43

07:04:05 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:57

07:11:37 Alexander Glazunov: Solemn Overture Op 73 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 10:42

07:22:38 Traditional: Old Joe Clark Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:23

07:26:52 John Philip Sousa: Humoresque 'Listen to My Tale of Woe' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:32

07:31:43 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:25

07:39:25 Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G TWV 51:G2 Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

07:51:43 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum Martti Talvela, bass Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 5:23

07:57:51 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 2:27

08:07:53 Paul Gilson: Sailors' Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 5:53

08:16:37 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

08:26:12 John W. Bratton: The Teddy Bears' Picnic New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:06

08:30:04 Henri Vieuxtemps: Souvenir d'Amérique 'Yankee Doodle Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:52

08:41:34 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

08:54:00 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

09:07:11 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

09:31:33 Frédéric Chopin: Nocturne No. 11 Op 37 # 1 Nelson Freire, piano Decca 14053 6:15

09:40:53 William L. Dawson: Spiritual 'Hail Mary' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 3:56

09:53:30 John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates London Voices London Symphony John Williams Sony 51333 4:12

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:02 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

10:02:16 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

10:09:05 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 Rachel Brown, flute Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66927 11:58

10:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

10:32:02 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:45

10:39:09 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 8:06

10:48:18 Johann Strauss: Cachucha Galop Op 97 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 1:50

10:51:45 Joseph Haydn: Symphony No. 83 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 24:09

11:18:39 Victor Herbert: Five Pieces for Cello & Strings Lynn Harrell, cello Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 417672 15:29

11:36:56 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

11:48:40 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

12:06:46 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

12:17:12 Earl Wild: Reminiscences of 'Snow White' Earl Wild, piano Sony 62036 7:47

12:26:26 Peter Tchaikovsky: Allegretto from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:36

12:35:40 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31 St Petersburg State Symphony André Anichanov Naxos 550812 6:34

12:46:59 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

12:59:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

13:02:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 3:15

13:06:57 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 19:34

13:29:04 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 9:47

13:42:32 Antonín Dvorák: Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 6:15

13:51:01 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 6:17

13:58:07 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Salut Salon Warner 554295 1:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Traditional (arr. James Erb): Shenandoah Chanticleer Album: Out Of This World Teldec 96515 Music: 4:34

Johann Rosenmuller: Sonata No.7 a4 in D minor from "Sonatae a 2, 3, 4 e 5 stromenti sa arco et altri" Acronym Ensemble Hamilton College Performing Arts, Wellin Hall, Schambach Center for Music and Performing Arts, Hamilton College, Clinton, NY Music: 5:45

Clement Janequin: La Guerre Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:11

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Opus 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 29:11

Antonin Dvorak: Piano Quintet: Scherzo Jonathan Biss, piano; Elias String Quartet Album: Schumann & Dvorak: Piano Quintets Onyx 4092 Music: 4:16

Traditional (arr. Elias String Quartet): Two Scottish tunes: The Day Dawn and Callum's Road (encore) Elias String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op. 33 Anastasia Kobekina, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia, St. Petersburg, Russia Music: 19:36

Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E-flat minor, Op. 87 Pedja Muzijevic, piano; Owen Dalby, violin; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Doug Balliett, double bass Chamber Music from Spoleto Festival USA 2019; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater Charleston, SC Music: 16:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:42 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:11

16:08:48 Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 Op 59 # 1 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 4:01

16:15:18 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 Rachel Brown, flute Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66927 11:58

16:32:02 Alfred Newman: Street Scene Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

16:39:51 Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:00

16:44:14 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:36

16:53:24 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

16:58:33 Federico Mompou: Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 2:20

17:05:03 Silvestre Revueltas: Sensemayá Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 6:33

17:21:24 Gustav Holst: Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 1:41

17:25:21 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a Jenö Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

17:40:03 Tomás Luis de Victoria: Ave Maria Rodolfus Choir Ralph Allwood BBC 326 4:39

17:46:23 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Brian Thornton, cello Steinway 30117 4:42

17:53:29 Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Greg Banaszak, saxophone Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:30

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:48 Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 23:40

18:35:05 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 4:57

18:42:32 François Couperin: Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:26

18:45:58 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

18:54:14 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 144 András Schiff, piano Decca 421422 4:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D H 472 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 22:04

19:26:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 K 201 Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 30:34

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:47 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

20:26:13 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

20:45:16 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

20:57:31 Francis López: L'amour est un bouquet de violettes Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:21

21:02:40 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

21:21:13 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:03

21:31:32 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 8:38

21:42:05 Morton Gould: Folk Suite: Overture London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 3:30

21:46:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 44:30

22:33:11 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

22:44:28 William Alwyn: Autumn Legend Rachael Pankhurst, Eng. horn Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 10:50

22:56:22 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

23:00 QUIET HOUR

23:01:51 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

23:04:38 Richard Strauss: Morgen! Op 27 # 4 Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:06

23:08:45 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 Op 9 # 3 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:40

23:16:08 Frederic Hand: Prayer Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:11

23:20:19 Carl Reinecke: Cavatina from Serenade for Strings Op 242 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 6:55

23:27:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:21

23:37:54 Anton Arensky: Andante from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Luminus 92143 5:15

23:43:09 Paul Creston: Choreografic Suite: Cantilena Judith Mendenhall, flute New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 7:11

23:52:59 Vladimir Odoyevsky: Lullaby Lera Auerbach, piano Bis 1502 3:25

23:57:27 Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 # 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 2:42