WCLV Program Guide 01-24-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 K 285 Emmanuel Pahud, flute EMI 56829 11:37

00:14:20 Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:06

00:22:09 Gabriel Fauré: Fantaisie Op 79 Demarre McGill, flute Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:21

00:29:16 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425942 25:00

00:56:35 Sir William Walton: Viola Concerto Yuri Bashmet, viola London Symphony André Previn RCA 63292 25:43

01:26:44 Charles-Marie Widor: Soirs d'Alsace Op 52 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 15:08

01:42:40 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

01:50:49 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:58

01:58:37 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 1:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

George Gershwin (arr. Irwin Kostal): Two Waltzes Katia & Marielle Labeque, pianos Album: Second Rhapsody: Music for two pianos by George Gershwin EMI 49752 Music: 4:30

Guido Lopez-Gavilan: Cuarteto en Guaguanco Harlem Quartet Interlochen Presents Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 5:26

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049 Yura Lee, Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, violins; Tara Helen O'Connor, Adam Walker, flutes; Daniel Phillips, viola; Inbal Segev, cello; Anthony Manzo, double bass; Paolo Bordignon, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 14:39

Bryce Dessner: Concerto for Two Pianos Katia Labeque, piano; Marielle Labeque, piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 22:30

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's Symposium Anne Akiko Meyers, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 28:21

Antonin Dvorak: Cypresses Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526 Movement 3 Presto Benjamin Beilman, violin; Orion Weiss, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:47

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:26 Enrique Granados: Goyescas: El amor y la muerte Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 12:01

04:14:35 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

04:22:46 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

04:29:59 Edvard Grieg: Pictures of Country Life Op 19 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726 14:30

04:46:35 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

05:30:35 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

05:40:33 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

05:50:05 Claude Debussy: L'isle joyeuse Stephen Hough, piano Hyperion 68139 6:28

05:57:26 John Dowland: Sleep, wayward thoughts Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:34

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437 3:45

06:14:34 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

06:25:05 Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto Yuri Bashmet, viola London Symphony André Previn RCA 63292 4:12

06:30:12 Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat Op 17 # 1 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

06:45:02 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

06:58:00 John Philip Sousa: March 'The Gladiator' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:02

07:05:24 Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:13

07:07:39 Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:37

07:12:59 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

07:22:01 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 3:21

07:26:00 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar King's Singers RCA 61885 2:46

07:29:59 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 4:31

07:40:52 Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 9:56

07:54:05 Anonymous: Spiritual 'My soul's been anchored in the Lord' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2396 3:56

07:58:41 François Schubert: The Bee Op 13 # 9 Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 0:59

08:08:07 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

08:17:56 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

08:31:01 Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 5:28

08:43:35 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

08:57:19 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

09:05:32 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 15:36

09:23:36 Dimitri Tiomkin: High Noon: Do Not Forsake Me Frankie Laine, vocalist Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 2:29

09:29:56 Charles Ives: Country Band March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Kosei 3562 4:21

09:36:15 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 5:50

09:51:08 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:45

09:57:10 André Grétry: Céphale et Procris: Air Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 0:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:47 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:03:38 Igor Stravinsky: Valse Jenny Lin, piano Steinway 30028 1:58

10:07:29 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901 9:03

10:17:36 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

10:29:50 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

10:37:24 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

10:45:14 Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 5 Op 35 # 5 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 6:33

10:53:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos K 448 Greg Anderson, piano Steinway 30022 22:02

11:18:10 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 Op 4 # 2 Paul Nicholson, organ Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 67291 9:20

11:30:10 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:05

11:45:30 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 CIM Orchestra Steven Smith CIM 2003 12:02

11:58:48 Getty H. Huffine: March "Them Basses" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:15

12:06:14 Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 6:52

12:15:04 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

12:29:17 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

12:37:13 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

12:45:55 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

12:56:10 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 3:11

13:00:43 Giuseppe Torelli: Allegro from Trumpet Concerto Paramount Brass Centaur 2355 1:38

13:02:45 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

13:07:15 Dmitri Shostakovich: Moscow-Cheryomushki: Suite Op 105 Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 19:52

13:29:42 William Boyce: Symphony No. 8 Op 2 # 8 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 10:50

13:30:03 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

13:39:10 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp, 1915 Movement 3 Finale Ransom Wilson, flute; Paul Neubauer, viola; Nancy Allen, harp Album: Debussy: Complete Chamber Music Delos 3167 Music: 4:33

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10, No. 1 Jonathan Biss, piano University of Georgia Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 16:26

Belinda Reynolds: Play for piano and two marimbas Susan Grace, piano; John Kinzie, marimba; Brendan Betyn, marimba Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 07:02

Claude Debussy: Iberia Suite from Images The Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 18:44

Jake Heggie: Soliloquy Carol Wincenc, flute; Jake Heggie, piano Album: Here/After Pentatone 186515 Music: 4:25

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 16:37

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Lake George, NY, Tannery Pond Community Center Music: 06:48

Jake Heggie (arr. Cristian Macelaru): Suite from Moby Dick Aspen Festival Orchestra Cristian Macelaru, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 18:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:21 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 5:28

16:08:02 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 4:14

16:14:39 Sir Malcolm Arnold: Beethoven's Leonora Overture No. 4 Philharmonia Orchestra Michael Massey Decca 444921 11:14

16:29:15 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

16:34:16 Joseph Eybler: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 7:25

16:43:25 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

16:52:15 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

16:57:42 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Navajo War Dance Op 20 # 1 Dario Müller, piano MarcoPolo 223715 1:50

17:05:14 E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999606 6:01

17:14:33 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

17:27:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harm Mundi 907516 8:30

17:40:59 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

17:47:50 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240 2:57

17:52:58 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Ouverture BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 7:18

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:38 Felix Mendelssohn: Allegro from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 19:19

18:30:58 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

18:38:11 Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:26

18:43:53 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 9:17

18:54:28 Sir Edward Elgar: Empire March New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 4:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 19:37

19:24:14 Carl Nielsen: Symphony No. 5 Op 50 Stanley Drucker, clarinet New York Philharmonic Leonard Bernstein CBS 44708 33:14

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:01 Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 9:55

20:12:33 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

20:39:14 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:39

20:57:11 Clarice Assad: A Tale of Living Water Lara Downes, piano Portrait 592079 1:47

21:02:15 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 Op 110 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 17:32

21:20:50 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

21:29:52 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

21:35:58 Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture Op 8 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:32

21:46:31 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

22:27:23 Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 1 Op 43 Royal Scottish National Orchestra Stéphane Denève Naxos 570245 17:48

22:47:43 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

22:56:47 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:37

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Yuri Bashmet, viola London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 9:53

23:11:30 Tomás Luis de Victoria: O vos omnes Stile Antico Harm Mundi 807555 4:07

23:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:01

23:25:46 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 9:58

23:36:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 4:45

23:41:35 Franz Strauss: Nocturno Op 7 Peter Landgren, horn Elan 82260 6:50

23:48:26 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 4:54

23:53:54 Charles S. Brown: A Song without Words Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09

23:57:19 Johann Sebastian Bach: Aria from Pastorale BWV 590 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 2:36