WCLV Program Guide 01-21-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:42 Henri Duparc: Chanson triste Mischa Maisky, cello DeutGram 457657 4:17

00:07:17 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 16:02

00:24:16 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:40

00:30:24 Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard David Greilsammer, piano Sony 792969 6:27

00:38:18 Luigi Cherubini: Requiem No. 1 Ambrosian Opera Chorus Philharmonia Orchestra Riccardo Muti EMI 68613 49:02

01:30:42 Alan Hovhaness: Tzaikerk 'Evening Song' Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 10:41

01:42:23 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

01:52:13 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 4:48

01:58:00 Johann Sebastian Bach: Aria from Pastorale BWV 590 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 2:36

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Thomas Dorsey: Precious Lord, Take My Hand Mahalia Jackson, vocals; Mildred Falls, piano; Ralph Jones, organ The Fall-Jones Ensemble w/Mahalia Jackson Album: Bless This House Music: 4:12

Adolphus Hailstork: Epitaph for a Man Who Dreamed: In Memoriam: Dr. Martin Luther King, Jr. Chicago Sinfonietta Paul Freeman, conductor Album: African Heritage Symphonic Series, Vol. 2 Music: 07:37

Marcelo Zarvos: String Quartet Nepomuk's Dances Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH) Music: 16:50

Duke Ellington: Three Black Kings – Ballet Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Album: Duke Ellington: Black, Brown, and Beige Music: 18:10

Carl Boberg and Stuart K. Hine (arr. Kenneth Thompkins): How Great Thou Art Kenneth Thompkins, trombone; Velda Kelly and Laura Roelofs, violins; Romona Merritt, viola; Nadine Deleury, cello Album: Sonatas, Songs and Spirituals Kenneth Thompkins Music: 4:39

Charles Albert Tindley: We Shall Overcome Mark O'Connor, violin; Rieko Aizawa, piano Album: American Classics Music: 3:03

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Los Angeles Philharmonic Lionel Bringuier, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 15:55

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53 "Waldstein" Olga Kern, piano Virginia Arts Festival, TCC Roper Performing Arts Center, Norfolk, VA Music: 23:34

03:58:53 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:42 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 22:36

04:25:48 Tony Banks: Six Pieces for Orchestra: Wild Pilgrimage City of Prague Philharmonic Paul Englishby Naxos 572986 8:12

04:35:48 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

04:39:32 Federico Mompou: Scenes from Childhood Anita Pontremoli, piano Centaur 2545 10:23

04:51:29 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Yuja Wang, piano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 15338 33:05

05:27:44 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:38:31 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 8:39

05:47:55 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

05:55:06 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 4:10

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Lang Lang, piano Sony 771901 4:47

06:14:14 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 9:28

06:24:33 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 BWV 1033 Joshua Smith, flute Delos 3408 7:46

06:32:48 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:39

06:42:32 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

06:55:38 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:20

06:58:18 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

07:04:40 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

07:14:18 Ludwig van Beethoven: Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 11:01

07:27:21 Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' Op 40 Anthony Roden, tenor London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 2:49

07:31:58 Max von Schillings: Dance of the Flowers WDR Symphony Cologne Jan Stulen CPO 999233 5:04

07:41:38 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

07:57:32 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

08:08:20 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

08:16:02 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 4:31

08:23:42 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

08:33:04 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

08:38:23 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

08:51:49 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 8:21

09:05:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

09:26:27 Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 8:30

09:35:32 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

09:41:13 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:42

09:54:15 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

09:59:26 Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen D 774 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 2:58

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:49 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Minuet Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 1:51

10:06:47 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

10:20:12 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

10:30:16 Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 3:03

10:37:03 Arthur Foote: Suite for Strings: Praeludium Op 63 dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 3:36

10:42:30 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

10:54:44 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 25:24

11:22:39 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

11:36:03 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3 BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 15:17

11:52:13 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 6:36

12:07:44 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

12:23:10 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

12:31:26 Frederick Delius: Air and Dance for Strings Bradley Creswick, violin Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 4:52

12:39:45 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 6:13

12:48:23 Georg Philipp Telemann: Concerto for 3 Oboes & 3 Violins TWV 44:43 Combattimento Consort Olympia 342 9:45

13:00:17 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

13:01:59 Emmanuel Chabrier: Habanera Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:09

13:08:01 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 19:12

13:29:42 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

13:38:26 Robert Schumann: Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 6:31

13:46:41 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

13:57:25 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Maxwell Davies (arr Scott Tennant): Farewell to Stromness Los Angeles Guitar Quartet Album: L.A.G.Q. (Los Angeles Guitar Quartet) Sony 60274 Music: 4:16

Komitas: Two Armenian Folk Songs (Kela-kela, Etchmiadzin) sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:41

Dave Brubeck (arr. Cohen/Sybarite5) : Blue Rondo a la Turk sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:47

Gioacchino Rossini (arr. John Dearman): Overture from the Barber of Seville Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 7:43

Louis Spohr: Double String Quartet no. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 24:53

John Jenkins: Pavan in A Minor, VdGS 45 Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Album: Leonora Duarte (1610-1678): The Complete Works Centaur Music: 4:09

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Bernadene Blaha, piano; Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 24:01

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Gregory Ewer, violin; Ling Ling Huang, violin; Chiara Kingsley Dieguez, viola; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:58

Anonymous: Pavane du Mariage du Roy Louis XIII Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 2:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:23 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

16:07:13 Vincenzo Bellini: Norma: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

16:16:19 Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 10:06

16:30:47 Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine Brian Home, tenor Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80551 3:21

16:35:45 Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Suite Concertino Op 16 Giuseppe Giabocchi, bassoon Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 6:01

16:43:52 Gioacchino Rossini: Grand Overture Haydn Orchestra Alun Francis CPO 999063 7:27

16:52:55 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

16:58:07 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Soaring Op 12 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 3:11

17:06:06 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1025 6:22

17:15:57 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

17:28:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 7 K 250 Oldrich Vlcek, violin Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80161 8:36

17:40:53 Ottorino Respighi: Notturno Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 5:05

17:46:57 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:38

17:53:23 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G Op 3 # 3 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:35 Felix Mendelssohn: Allegro from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 19:19

18:30:55 Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne Op 56 Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704 5:50

18:39:01 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:10

18:45:32 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

18:56:29 Claude Debussy: Beau soir Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:35 Claude Debussy: Images: Ibéria San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 20:37

19:25:18 George Gershwin: Piano Concerto Werner Haas, piano Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Philips 4788977 31:00

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:58 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

20:22:26 Franz Schubert: Symphony No. 8 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:50

20:45:43 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

20:57:56 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

21:02:36 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 19:27

21:23:53 Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 11:02

21:36:21 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:45

21:42:27 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Tango Caroline Goulding, violin Telarc 80744 3:35

21:49:17 Ernest Chausson: Concerto for Violin, Piano & Strings Op 21 Lorin Maazel, violin Cleveland Orch String Quartet Telarc 80046 40:11

22:31:06 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

22:43:52 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

22:58:53 George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 1:38

23:00 QUIET HOUR

23:02:13 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:04:23 Arvo Pärt: Da pacem Domine Estonian Philharmonic Chamber Choir Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 4:53

23:09:16 Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:43

23:15:56 Sir Edward Elgar: Chanson de nuit Op 15 # 1 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:36

23:19:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from 'Lambach' Symphony K 45 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:43

23:26:16 Samuel Barber: Andante from Cello Concerto Op 22 Steven Isserlis, cello St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 7:06

23:33:59 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

23:40:59 Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 10:10

23:51:10 Henry Purcell: O solitude, my sweetest choice Z 406 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano DeutGram 4795448 4:58

23:56:40 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:55