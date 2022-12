WCLV Program Guide 01-17-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 K 515 Pinchas Zukerman, viola Tokyo String Quartet RCA 60940 9:55

00:12:03 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:29

00:17:22 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 3:10

00:22:12 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:34

00:46:28 John Adams: Harmonium Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80365 35:09

01:25:49 Frederic Hand: Odyssey Frederic Hand, guitar Willow 1036 12:37

01:40:03 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

01:48:52 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eric Byers: Pop Rocks sybarite5 Album: Outliers Bright Shiny Things LLC Music: 4:07

Jeff Scott: Startin' Sumthin' Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 5:02

Igor Stravinsky: Petrouchka; Tableau 1-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 32:04

Brandon Ridenour: NuPac Kanon & Gigue sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:36

Frederic Chopin: Sonata for Piano and Cello in G minor Movement 2 Scherzo David Finckel, cello; Wu Han, piano Album: Grieg, Schumann, Chopin ArtistLed 19701 Music: 4:34

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major, Op. 6 No. 5 Owen Dalby, Geoff Nuttall, Luri Lee, Jeffrey Dyrda, and Livia Sohn, violins; Lesley Robertson and Hezekiah Leung, viola; Christopher Costanza and Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:58

David Biedenbender: Red Vesper GVSU New Music Ensemble: Hannah Donnelly, flute; Amy Zuidema, clarinet; Karsten Wimbush, alto saxophone; Krista Visnovsky, violin; Kevin Flynn, cello; Reese Rehkopf, piano; Wade Selkirk, vibraphone Note: Recording not commercially available/not live. Provided by music director Bill Ryan Music: 6:57

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1 for Two Pianos, Op. 5, Fantaisie-tableaux Wu Han, piano; Gilles Vonsattel, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA Music: 22:48

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:08 Carlos Chávez: Horse-Power: Suite Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90211 25:13

04:27:45 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

04:36:06 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

04:43:32 Bohuslav Martinu: Variations on a Slovak Folksong Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 9:06

04:54:46 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 28:06

05:27:26 James Hewitt: New Federal Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 10:55

05:39:40 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

05:50:08 John Bull: In Nomine IX Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:21

05:56:54 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:51

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Percy Grainger: Spoon River Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:06

06:15:43 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

06:20:15 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in F H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

06:31:44 Henry Purcell: King Arthur: What power art thou & Chorus of Cold People Monteverdi Choir Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 88056 6:18

06:43:54 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:03

06:57:32 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:40

07:05:15 David Raksin: Laura: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:05

07:12:20 César Franck: Finale from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

07:25:22 Traditional: Estonian Folk Dance 'Labajalg in Minor' Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 2:50

07:29:54 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:53

07:39:38 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

07:52:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf Sony 86793 3:55

07:57:39 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

08:07:54 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

08:15:30 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

08:28:37 Giuseppe Verdi: Rigoletto: Conspirators' Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:52

08:31:06 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 9 Op 101 Charles Owen, piano Avie 2240 4:04

08:41:50 Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 11:06

08:54:27 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

08:58:59 Max Steiner: Jezebel: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 2:07

09:05:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 Op 10 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 17:46

09:25:46 Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:36

09:32:30 Duke Ellington: Brown from 'Black, Brown & Beige' Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 5:26

09:39:18 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

09:44:23 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 15 D 887 Takács Quartet Decca 452854 6:55

09:53:33 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:07 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

10:03:16 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

10:08:07 François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat Op 5 # 2 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9661 12:58

10:22:56 Antonio Salieri: The Landlady: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 7:23

10:32:33 Fritz Kreisler: La Précieuse James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

10:40:30 Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 6:50

10:50:19 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 23:32

11:14:38 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

11:28:24 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:19

11:38:49 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 13:56

11:54:36 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 3:33

12:06:13 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

12:15:43 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 10:12

12:28:10 Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 4:41

12:37:31 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

12:48:16 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 8:52

12:58:42 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

13:01:32 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 2:40

13:04:40 Johann Sebastian Bach: Sonatina from Cantata No. 106 'Actus Tragicus' Greg Anderson, piano Steinway 30033 2:25

13:09:20 Béla Bartók: Violin Concerto No. 1 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 21:58

13:33:33 Sergei Rachmaninoff: Prelude in d Lara Downes, piano Steinway 30016 3:00

13:40:52 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 6:56

13:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Divertimento No. 17 K 334 Rafael Druian, violin Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 9:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: String Quartet in F major Movement 4 Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Maurice Ravel: Alborada del gracioso for two marimbas Joe Petrasek & Michael Stubbart, marimbas Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 6:54

Ulysses S. Kay: Suite from The Quiet One Metropolitan Philharmonic Orchestra; Kevin Scott, conductor Album: Kay: Works for Chamber Orchestra Albany Records Music: 21:25

John Mackey: The Frozen Cathedral United States Marine Band; Maj. Michelle A. Rakers, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 13:39

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds Album: Umoja Imani 6227 Music: 4:36

Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge in B-flat for Two Violins, Viola and Cello, Op. 133 Kyu-Young Kim, violin; Ruggero Allifranchini, violin; Hyobi Sim, viola; Julie Albers, cello SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 15:50

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 16:14

Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall at the Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 10:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:15 Xavier Montsalvatge: Madrigal sobre un tema popular Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 5:05

16:06:11 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

16:13:58 Hector Berlioz: Requiem: Lacrimosa Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:32

16:28:55 Morton Gould: American Salute National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 4:24

16:35:06 "PDQ Bach": Schleptet I Virtuosi di Hoople Peter Schickele Vanguard 72015 7:46

16:44:19 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

16:53:49 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

16:58:14 Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:07

17:04:56 John Williams: Summon the Heroes Boston Pops John Williams Sony 62592 6:16

17:14:08 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

17:28:49 Jorge Martínez Zárate: Tres Danzas del Ballet 'Estancia' Duo Amaral DuoAmaral 501592 6:32

17:40:32 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

17:48:11 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

17:52:36 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 7:16

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

18:32:58 Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Serenade for Strings I Solisti Italiani Denon 78838 5:44

18:41:05 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Decca 4785437 2:51

18:45:55 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

18:55:19 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Serenata BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:47 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

19:17:22 Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 Op 56 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 39:29

19:58:07 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 # 7 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:54

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:46

20:18:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 20:40

20:40:41 György Ligeti: Concerto Românesc CityMusic Cleveland Ryan McAdams CityMusic 2011 16:21

20:57:40 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll Simon Trpceski, piano EMI 272 2:19

21:02:44 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 21:08

21:24:47 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

21:33:09 Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 3:57

21:40:39 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

21:49:34 Max Bruch: Symphony No. 2 Op 36 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 33:59

22:25:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 20:00

22:47:16 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

22:55:34 George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:50 Erik Satie: Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano Virgin 90754 9:12

23:11:03 Eric Whitacre: Water Night Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:30

23:16:36 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 5:09

23:21:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 8:04

23:29:50 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:33

23:38:39 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 5:42

23:44:22 Percy Grainger: Dreamery BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:50:51 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

23:55:11 Traditional: I Know Where I'm Going Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 3:04

23:58:37 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27