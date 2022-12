WCLV Program Guide 01-13-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Music Faculty Recital; Sean Gabriel, flute Andrew Pongracz, percussion

Recorded 2 November, 2019

Astor Piazzolla: Café 1930

Niel DePonte: Thoughts for Flute and Marimba

Jack H. McKenzie: Pastorale

Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata in a for Flute Solo

Howard J. Buss: Stella Visions

00:59:23 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 25:05

01:27:07 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 28:06

01:55:50 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 1 in e Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:02:30 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 2 in A Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:04:08 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 4 in G Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:08:33 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 9 in f# Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:13:31 Roberto Sierra: Flower Pieces for flute & harp Laurel Zucker, flute; Susan Jolles, harp Cantilena Records 66035

02:25:01 Marin Marais: Muzettes I - II Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:28:00 Traditional: Diferencias sobra la Guaracha Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:31:41 Tarquinio Merula: Sentirete una canzonetta Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:37:18 Carlos Chavez: String Quartet No. 3 Lorenz Gamma, Mitchell Newman, violins; Jan Karlin, viola; Peter Jacobson, cello Southwest Chamber Music Cambria 8853

03:00:45 Pablo Casals: "Eucaristica" Mark Kruczek, organ Voices of Ascension Dennis Keene Delos 3138

03:05:21 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 (i. Prelude) Carlos Nunez, Galician pipes; Pancho Alverez, bazouki; Xurxo Nunez, organ Sony 8869196051

03:09:17 Isaac Albeniz: Rapsodia espanola, Op. 70 (orch. by Cristobal Halffter) Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Orchestra Rafael Fruhbeck de Burgos Decca 410289

03:29:33 Antonio Martin: Huerto ameno de varias flores de musica (Pleasant Garden of Musical Flowers) Laura Puerto, harpsichord La Folia Columna Musica 0181

03:37:23 Johann Sebastian Bach: Capriccio on the Departure of His Most Beloved Brother, BWV 992 Ignacio Prego, harpsichord Verso 2125

03:49:19 Frederic Chopin: Barcarolle in F#, Op. 60 Ingrid Fliter, piano EMI Classics 14899

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:30 Vasily Kalinnikov: Symphony No. 2 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 39:49

04:42:39 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 21:33

05:05:41 Robert Schumann: Carnaval Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 32:42

05:40:30 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 15:41

05:56:34 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:43

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:05 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:08

06:13:45 Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 9:06

06:24:24 Brian Dykstra: Spring Beauties Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 3:32

06:28:05 Arvo Pärt: Psalm 95 'Cantate Domino' Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 2:46

06:32:08 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

06:38:26 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

06:50:21 Jorge Gomez: General O'Reilly Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 2:07

06:53:13 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 2:40

06:56:13 Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:03:55 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:49

07:12:15 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

07:26:06 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Spring 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 2:36

07:31:33 Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time Lara Downes, piano Sony 84284011251 3:25

07:39:17 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

07:53:03 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

07:55:28 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 2:44

08:07:20 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

08:16:55 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

08:30:50 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013 5:17

08:40:55 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

08:53:21 Cole Porter: The Snake in the Grass Ballet London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:34

09:04:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 K 211 Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 19:27

09:27:27 Max Steiner: The Big Sleep: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81270 7:03

09:36:12 Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' Op 103 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 7:19

09:45:29 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

09:57:37 Henry Purcell: Abdelazer: Rondeau Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 1:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:02 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

10:03:46 Peter Tchaikovsky: The Seasons: April Op 37 # 4 Lang Lang, piano Sony 511758 3:18

10:09:37 Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 7093 12:29

10:23:36 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

10:32:17 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

10:38:40 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

10:47:46 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

10:52:39 Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 23:09

11:17:21 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 8:34

11:28:00 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

11:45:58 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

11:58:06 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

12:06:43 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 8:33

12:17:08 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

12:28:19 Franz Schubert: Scherzo No. 1 D 593/1 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:13

12:37:04 Franz Schubert: Overture in e D 648 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:07

12:44:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 K 128 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80242 11:19

12:57:15 Percy Grainger: The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:17

12:59:58 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:03

13:02:19 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

13:06:00 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203 26:41

13:34:11 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

13:40:22 Louise Farrenc: Overture No. 2 Op 24 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

13:48:22 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

13:53:54 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edward Joseph Collins: Canons Anna Polonsky, piano Album: Music of Edward Collins, Vol. X Troy 1230 Music: 4:24

Sergei Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34, No. 14 Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 4:23

Edward MacDowell: To a Wild Rose (Encore) Anna Polonsky, piano Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 1:29

Francis Poulenc: Les Chemins de l'Amour Antonio Pompa-Baldi, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 3:23

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Grand Teton Music Festival Orchestra; Rafael Payare, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 32:58

Johann Sebastian Bach (arr. Yo-Yo Ma, Chris Thile, Edgar Meyer): Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Album: Bach Trios Nonesuch 5589332 Music: 4:40

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 16:52

Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 2 in A Major, Op. 68: Movements 3-4 Pacifica Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 16:26

Claude Debussy (arr. Gustave Samazeuilh): Prelude to the Afternoon of a Faun Mimi Stillman, flute; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 9:00

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:43 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 5:42

16:06:41 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 2 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 4:19

16:13:47 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

16:30:04 George Gershwin: Love is Here to Stay Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:44

16:35:45 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

16:42:03 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

16:52:14 Brian Dykstra: Caffeinated Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 3:16

16:57:16 Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 2:50

17:05:08 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

17:13:59 Alexandre Luigini: Ballet égyptien: Part 1 Op 12 London Symphony Richard Bonynge Decca 433864 11:09

17:27:51 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 7 Op 131 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 7:55

17:41:12 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23

17:48:46 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:22

17:53:43 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:40 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 17:22

18:28:14 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Juan Diego Flórez, tenor Orch of Valencian Community Daniel Oren Decca 4780135 5:11

18:35:42 Gioacchino Rossini: Petite Messe Solennelle: Domine Deus Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 5:23

18:42:49 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Riccardo Muti EMI 54873 10:31

18:54:28 Johann Joseph Fux: Alleluia from 'Plaudite, sonat tuba' Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:02

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Joseph Haydn: Symphony No. 53 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 22:04

19:26:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat K 364 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 30:26

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:45 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 16:45

20:21:07 Paul Dukas: Variations, Interlude & Finale on a Theme by Rameau Margaret Fingerhut, piano Chandos 8765 19:10

20:43:10 Joseph Haydn: Piano Trio No. 45 H 15:29 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 16:32

21:02:58 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 16:13

21:21:08 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

21:31:11 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:39:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 485 Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

21:50:44 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 Op 100 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 43:24

22:36:47 Joseph Fiala: English horn Concerto in C Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

22:51:42 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

22:56:06 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 19 # 4 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

23:00 QUIET HOUR

23:02:05 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 2:38

23:04:43 Duke Ellington: Sophisticated Lady Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:48

23:10:32 William Byrd: Miserere mei, Deus Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 3:45

23:15:47 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

23:21:00 John Bull: Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

23:27:12 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 10:08

23:38:08 Mikhail Glinka: Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:16

23:41:24 Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:24

23:50:46 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby Boston Pops John Williams Philips 426247 5:16

23:56:32 Giovanni Palestrina: Sicut cervus Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 2:42