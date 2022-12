WCLV Program Guide 01-10-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:08 Joseph Haydn: Adagio from Violin Concerto No. 1 Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 435781 6:04

00:09:11 Isaac Albéniz: Azulejos Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 9:05

00:19:10 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 5:28

00:25:42 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations WoO 80 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 12:13

00:39:25 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 London Symphony Pierre Monteux Decca 4785437 43:53

01:27:23 Charles Koechlin: Sonatine Op 59 # 5 Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 14:47

01:42:57 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

01:50:01 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

01:57:42 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Sonatine, M. 40: I. Modere Julien Brocal, piano

Jean Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 Movement 1 Allegro; Moderato Annelle K. Gregory, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor

The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Jan Dismas Zelenka: Sinfonia in A Minor for Orchestra, ZWV 189

The Saint Paul Chamber Orchestra; Jonathan Cohen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Federico Mompou: Paisajes: Movement 1 La fuente y la campana (The Fountain and the Bells) Julien Brocal, piano Tippet Rise Arts Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Robert Schumann (arr. Eric Ruske): Fantasiestucke, Op. 73 Rasch und mit Feuer Eric Ruske, horn; Pedja Muzijevic, piano

Philip Glass: Partita for Solo Violin: Movement 1 Tim Fain, violin Performance Today in-studio performance, Atrium Studio, Minnesota Public Radio, St. Paul, MN

Kevin Puts: Arches Tim Fain, violin

Felix Mendelssohn: Piano Trio no. 2 in C Minor, op. 66 Pedja Muzijevic, piano; Geoff Nuttall, violin; Christopher Costanza, cello The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Sally Beamish: Concerto for Piano No. 3, City Stanzas (excerpt) Jonathan Biss, Piano; Saint Paul Chamber Orchestra; Mischa Santora, conductor

SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:06 Johannes Brahms: Four Ballades Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309 23:29

04:27:29 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

04:38:57 Agustín Lara: Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:04

04:43:06 Francis Pott: Laudate Dominum Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 5:52

04:50:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 Op 32 St Petersburg State Symphony André Anichanov Naxos 550812 34:02

05:28:27 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

05:38:28 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

05:50:20 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

05:57:25 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 2:09

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:15 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

06:17:36 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

06:30:28 Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' Op 180 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:55

06:44:52 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

06:59:14 Earl McCoy: March 'Lights Out' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:53

07:05:44 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 4795448 3:51

07:13:00 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

07:24:01 Domenico Cimarosa: Sanctus from Requiem Montreux Festival Chorus Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Philips 4788977 2:08

07:29:13 Percy Grainger: Handel in the Strand Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:43

07:33:18 Leos Janácek: Lachian Dances: Smoke Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 2:19

07:40:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 11:34

07:54:30 George Gershwin: Of Thee I Sing: Overture Orchestra of St Luke's Michael Tilson Thomas CBS 44798 4:29

08:08:06 Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat Op 7 # 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:18

08:18:12 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

08:26:03 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:11

08:33:25 Emilio Pujol: Tristango en Vos Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 2:57

08:41:15 Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 8:34

08:51:27 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

08:57:27 Irving Berlin: Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:04

09:04:40 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

09:26:51 Francis Lai: Love Story: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:34

09:33:13 Franz Schubert: Thirteen Ländler Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:47

09:43:13 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 2 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

09:55:37 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:38 Leroy Anderson: Bugler's Holiday Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

10:03:25 David Rose: Holiday for Strings New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:12

10:08:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

10:19:07 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

10:30:38 Franz Schubert: Impromptu No. 2 D 899/2 Ingrid Haebler, piano Philips 4788977 4:35

10:39:38 Robert Schumann: Novelette No. 1 Op 21 # 1 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 5:11

10:46:41 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 3:32

10:52:18 Joseph Eybler: Symphony No. 1 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 23:19

11:17:14 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 12:45

11:33:10 Frederick Delius: A Song of Summer Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 11:15

11:45:41 Richard Wagner: Lohengrin: Act I Prelude Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4797577 09:17

11:55:56 Scott Joplin: Sunflower Slow Drag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:37

12:06:26 Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 6:53

12:15:41 Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:21

12:27:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances K 605 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 5:54

12:37:28 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 D 89 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:41

12:44:45 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

12:58:22 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

13:00:22 Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 1:36

13:02:19 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

13:06:23 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

13:30:17 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

13:37:42 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

13:46:19 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

13:57:14 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Zhao Jiping: Summer in the high Grassland Yo-Yo Ma, cello; Members of the Silk Road Ensemble

Claude Debussy: Trois Chansons

Center City Brass Quintet; Anthony DiLorenzo, trumpet; Geoffrey Hardcastle, trumpet; Richard King, horn; Ko-Ichiro Yamamoto, trombone; Craig Knox, tuba University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Henry Purcell: Six Keyboard Lessons Fabio Zanon, guitar Americas Society, Salon Simon Bolivar, New York, NY

Osvaldo Golijov: Azul Yo-Yo Ma, cello; Michael Ward-Bergeman, hyper-accordion; Jamey Haddad, percussion; Cyro Baptista, percussion; The Knights; Eric Jacobsen, conductor

Ernst von Dohnanyi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jeno Jando, piano

Ottorino Respighi: Pines of Rome: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra Sydney Opera House, Sydney, Australia

Franz Schubert: Sonata No. 18 in G major, Op. 78, D. 894 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Ernst von Dohnanyi: Piano Quintet No. 2 in E-flat minor: Movement 1 Chloe Kiffer, violin; Ji-Won Song, violin; Katharina Kang, viola; Allegra Whiting, cello; Andrew Rosenblum, piano

Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:40 Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218 Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 67465 5:11

16:03:26 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

16:11:10 Harold Arlen: Concert Suite 'Free and Easy' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 12:44

16:29:26 John Barry: From Russia With Love: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80251 2:40

16:35:33 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:31

16:44:55 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

16:54:43 Edward White: Puffin' Billy New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:38

17:04:13 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 5:59

17:14:16 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 13:03

17:30:53 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 6:00

17:41:56 Jack Gallagher: Berceuse London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:16

17:48:35 Ernö Dohnányi: Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Eldar Nebolsin, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 3:05

17:53:00 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:44 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 G 479 Mischa Maisky, cello Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447022 16:56

18:27:42 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 5:55

18:35:12 Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:10

18:39:21 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 12:49

18:53:33 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 26:51

19:31:02 Camille Saint-Saëns: Symphony in A Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

19:59:57 Joseph Haydn: Symphony No. 73 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779 21:40

20:23:29 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 20:09

20:45:23 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

21:01:55 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

21:17:56 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

21:26:38 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

21:35:17 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

21:47:33 Johannes Brahms: Violin Concerto Op 77 Hilary Hahn, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Sony 89649 40:27

22:29:40 Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 20:14

22:52:03 Claude Debussy: La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

22:56:42 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 2:30

23:00 QUIET HOUR

23:00:56 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:04:37 Arvo Pärt: For Lennart in Memoriam Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 7:03

23:11:41 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 5:01

23:17:34 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:21:19 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis DeutGram 3026 16:11

23:37:57 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:44:04 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36

23:49:40 Mario Castelnuovo-Tedesco: Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin DeutGram 4792954 2:14

23:52:29 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 5 # 3 Evgeny Kissin, piano Sony 52567 2:30

23:56:13 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00