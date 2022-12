WCLV Program Guide 01-07-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:25 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

00:07:59 George Enescu: Dixtuor for Winds Op 14 Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 21:39

00:31:10 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

00:39:20 Federico Ibarra: Sinfonia No. 2 'The Anterooms of Dreams' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:35

00:50:30 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 33:57

01:29:02 Franz Liszt: Rapsodie espagnole S 254 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 13:17

01:43:16 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

01:53:39 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Samuel Barber: Horizon San Diego Chamber Orchestra; Donald Barra, conductor Album: Samuel Barber Horizon Koch 7206 Music: 4:30

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (excerpts) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:40

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Augustin Hadelich, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 23:52

Stephen Prutsman: Moonstone Stephen Prutsman, piano Album: Passengers Studio Ajea Records Music: 4:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat Major, K. 271 Kristian Bezuidenhout, piano; Zurich Chamber Orchestra: Samuel Nemec, oboe; Xiaodi Liu, oboe; Brice Andrus, horn; Susan Welty, horn; Daniel Hope, violin Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 29:36

John McAlester: Concerto for Strings Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 6:36

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 9 in E Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 878 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:31

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

04:25:14 Francis Poulenc: Suite in C Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

04:33:12 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

04:38:49 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

04:48:32 Camille Saint-Saëns: Christmas Oratorio Op 12 Ute Selbig, soprano Dresden Philharmonic Martin Flämig LaserLight 15273 35:26

05:27:43 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:46

05:38:21 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

05:49:22 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

05:56:13 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 2:51

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:24 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Made in Berlin Decca 4833852 4:31

06:13:21 Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 Op 10 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 10:56

06:25:27 Richard Allison: Batchelar's Delight Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:33

06:29:34 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:18

06:31:58 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

06:41:25 Michael Torke: Bright Blue Music Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

06:53:01 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

06:57:17 Gustav Holst: First Suite for Military Band: March Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 2:49

07:04:56 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

07:11:00 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

07:19:29 Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:09

07:24:53 Wilfred Josephs: I, Claudius: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 1:51

07:28:30 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

07:41:13 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

07:57:04 Chilly Gonzalez: Wintermezzo Daniel Hope, violin DeutGram 4796922 2:55

08:07:35 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia Philippe Racine, flute English Chamber Orchestra Simon Preston Novalis 150088 5:49

08:16:08 Peter Warlock: Capriol Suite Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

08:26:36 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

08:29:59 Francis Poulenc: Un soir de neige Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80408 6:39

08:41:57 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

08:55:31 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops John Williams Philips 420178 5:26

09:05:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 K 297 London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

09:26:19 Cy Coleman: Witchcraft Boston Pops John Williams Sony 47235 3:06

09:36:33 Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments Jenny Lin, piano Steinway 30028 5:16

09:42:13 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

09:56:25 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

09:59:45 Francis Poulenc: Humoresque Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:54

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:40 Francis Poulenc: Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

10:06:12 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

10:22:18 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

10:29:20 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

10:33:46 Robert Schumann: Romance Op 94 # 2 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

10:42:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 K 202 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 22:35

11:06:15 Francis Poulenc: Trio for Oboe, Bassoon & Piano Maurice Bourgue, oboe Decca 421581 12:52

11:21:05 Max Bruch: Swedish Dances Op 63 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 9:49

11:33:20 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

11:45:09 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 BWV 1007 Andrés Díaz, cello Azica 71252 14:24

12:06:19 Josef Strauss: Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 8:55

12:16:34 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

12:26:49 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 6:56

12:37:49 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

12:48:39 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 9:53

13:00:29 Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 2:04

13:03:06 Carlos Gardel: Por una cabeza Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 2:32

13:07:23 Francis Poulenc: Gloria Sylvia McNair, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80105 24:17

13:32:36 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

13:42:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

13:50:16 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59 # 2 American String Project MSR 1386 6:02

13:57:44 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd movement Anthony McGill, clarinet; Pacifica String Quartet Kip Winger: Conversations with Nijinsky Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:53

Cesar Franck: Piano Quintet in F Minor, FWV 7: Movement 1 Drew Petersen, piano; Pacifica Quartet American Pianists Awards, Christ Church Cathedral, Indianapolis, IN Music: 15:13

Gioacchino Rossini: Overture to La cambiale di matrimonio (The Marriage Contract) Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 5:19

Aaron Copland: The City: The New City Eos Orchestra; Jonathan Sheffer, conductor Album: Celluloid Copland Telarc 80583 Music: 4:12

Manuel Ponce: Theme, Variations and Fugue on Folia de España Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 21:56

Jean Sibelius: Six Little Pieces Op. 79 Movements 1, 5, 6 Yoojin Jang, violin; Renana Gutman, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 9:29

Aaron Copland: El Salon Mexico Aspen Philharmonic Orchestra; Ludovic Morlot, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 10:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:31 Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 5:39

16:03:29 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

16:09:06 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:44

16:27:47 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 Op 33 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 3:19

16:33:56 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:48

16:40:42 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

16:52:20 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 3:08

17:03:25 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 6:56

17:12:59 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

17:24:31 Franz Schubert: Impromptu No. 10 D 946/2 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 9:32

17:39:11 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 4:43

17:46:24 Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 2:50

17:52:12 Jan Antonín Kozeluch: Rondo from Oboe Concerto Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 7:26

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 Francis Poulenc: Concerto for 2 Pianos François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:19

18:31:14 Francis Poulenc: Salve Regina Cambridge Singers John Rutter Collegium 108 4:28

18:37:11 Francis Poulenc: Intermezzo No. 2 Pascal Rogé, piano Decca 425862 2:46

18:41:29 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

18:53:27 Francis Poulenc: Suite in C Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Charles Gounod: Symphony No. 1 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 25:40

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 London Mozart Players Jane Glover ASV 717 19:21

20:22:49 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 9:59

20:33:46 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 20:22

20:54:29 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

21:02:36 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Cynthia Roberts, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 15:21

21:19:17 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847 11:48

21:32:31 Francis Poulenc: Les chemins de l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:25

21:39:02 Franz Schubert: Rondo for Piano 4 hands D 608 Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 7:22

21:49:12 Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 7805 30:43

22:22:32 Maurice Ravel: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 17:53

22:42:24 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 S 139/9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 11:07

22:54:45 Franz Liszt: Schubert Song 'Lebe Wohl!' S 561/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 4:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata Midori, violin Sony 89699 6:18

23:08:07 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:14:48 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

23:19:34 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

23:24:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 10:12

23:35:11 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:39:54 Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 7:04

23:46:59 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:50:24 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:56:37 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31