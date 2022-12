WCLV Program Guide 01-06-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland – Carols for Quire X with Quire Cleveland, Jay White, Artistic Director

Gregorian Chant: O Sapientia

Anonymous (16th Century French): O Sapientia

Traditional English (arr Ralph Vaughan Williams): The Truth from Abov

Gregoian Chant: O Adonai

Pierre Certon: O Adonai

Anonymous (15th Century French arr David Willcocks): O Come, O Come, Emmanuel

Gregorian Chant: O Radix Jesse

Jean Barra: O Radix Jesse

Herbert Howells: A Spotless Rose

Gregorian Chant: O Clavis David

Antoine de Mornable: O Clavis Davis

Peter Wishart: Alleluya, a New Work

Communal Carol: John F. Wade (arr David Willcocks: O Come, All Ye Faithful

Gregorian Chant: O Oriens

Guillaume Lefor: O Oriens

Michael Praetorius: Lo, How a Rose E’er Blooming

Gregorian Chant: O Rex Gentium

Jean Barra: O Rex Gentium

Boris Ord: Adam Lay Ybounden

Gregorian Chant: O Emmanual

Pierre de Manchicourt: O Emmanuel

Anonymous (16th Century German): In Dulci Jubilo

Traditional English (arr David Willcocks)a: The First Nowell

Felix Mendelssohn (arr David Willcocks): Hark! The Herald Angels Sing

01:37:51 Elisabeth Jacquet de la Guerre: Cantata 'Le Sommeil d'Ulisse' Clara Rottsolk, soprano Les Délices Délices 2012 21:46

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 José de Jesus Martinez: Magdelena Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano; Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:07:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 in g, K. 478 (finale) Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin, Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony Classical 93071

02:16:58 Joaquín Rodrigo: Soleriana, suite Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdés Naxos 555844

03:00:50 Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D "Fandango", G.448 Oscar Caceres, guitar Arpeggione Ensemble ADDA 581038

03:20:48 Ricardo Castro: Waltz Caprice Eva Suk, piano; Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 893

03:32:39 Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini, Op. 32 Symphonic Fantasy after Dante Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4778022

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:37 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 54:30

04:58:02 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

05:19:04 Franz Schubert: Symphony No. 8 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 24:32

05:46:17 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

05:58:53 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette Aulos Ensemble Centaur 3068 1:04

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:13 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin Naxos 570703 4:09

06:13:16 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 7:41

06:22:34 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 Peter Takács, piano Cambria 1175 7:49

06:31:22 Traditional: Black is the Color of my True Love's Ross Hauck, tenor Apollo's Fire Avie 2329 4:33

06:40:00 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

06:52:43 Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture Denitsa Laffchieva, clarinet Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 5:26

06:58:44 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:05:05 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 6:56

07:13:39 Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 9:15

07:26:04 Orlando Gibbons: Hosanna to the Son of David Stile Antico Harm Mundi 807555 2:46

07:30:16 Alexander Scriabin: Etude in c-Sharp Op 2 # 1 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 3:12

07:38:33 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cypress String Quartet Avie 2348 11:10

07:51:55 Giuseppe Sammartini: Pastorale from Christmas Concerto Op 5 # 6 Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 3:51

07:57:56 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

08:07:28 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

08:14:20 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

08:23:37 Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse Op 109 Stokowski Symphony Leopold Stokowski Cala 542 4:57

08:29:44 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

08:39:06 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 654 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

08:53:17 Frederick Loewe: Gigi: Suite Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

09:04:19 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 BWV 1067 Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

09:26:55 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

09:33:23 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:33

09:39:13 Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 7:56

09:50:32 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:14

09:54:54 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

09:59:35 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 12 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:19 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

10:05:50 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

10:20:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

10:28:53 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

10:36:06 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano Steinway 30006 6:41

10:45:22 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

10:51:03 Francis Poulenc: Piano Concerto François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:38

11:12:10 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

11:25:47 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

11:36:11 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

11:50:42 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63052 4:04

11:55:22 John Philip Sousa: Presidential Polonaise Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:56

12:06:20 Friedrich von Flotow: Martha: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:21

12:16:16 Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro Op 134 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 12:27

12:30:47 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

12:39:08 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

12:47:41 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

12:56:18 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

13:01:32 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 4 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 0:54

13:02:54 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 2:01

13:07:01 Ludwig van Beethoven: Fifteen Variations & Fugue Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834 22:00

13:31:04 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Women's Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:09

13:39:24 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

13:48:33 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Samuel Barber: Horizon San Diego Chamber Orchestra; Donald Barra, conductor Album: Samuel Barber Horizon Koch 7206 Music: 4:30

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (excerpts) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:40

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Augustin Hadelich, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 23:52

Stephen Prutsman: Moonstone Stephen Prutsman, piano Album: Passengers Studio Ajea Records Music: 4:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat Major, K. 271 Kristian Bezuidenhout, piano; Zurich Chamber Orchestra: Samuel Nemec, oboe; Xiaodi Liu, oboe; Brice Andrus, horn; Susan Welty, horn; Daniel Hope, violin Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 29:36

John McAlester: Concerto for Strings Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 6:36

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 9 in E Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 878 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:56 Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat Op 38 Sean Chen, piano Steinway 30029 6:24

16:04:07 Alexander Scriabin: Etude in A-Flat Op 8 # 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 3:43

16:09:37 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 13:03

16:28:46 Gabriel Yared: The English Patient: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:40

16:33:57 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 3:52

16:38:54 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

16:49:05 Giuseppe Martucci: Giga Op 61 # 3 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 3:41

16:53:40 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini Westhuizen Duo Westhuizen 2007 5:39

17:04:51 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

17:13:42 John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' Op 28 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 10:12

17:25:55 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

17:38:24 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

17:39:13 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

17:44:10 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

17:49:56 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

17:57:58 Agustín Barrios: Las Abejas Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:01

18:00 DINNER CLASSICS

18:07:56 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

18:26:17 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

18:32:26 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Liza' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:05

18:37:38 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

18:50:51 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:03

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:11 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

19:18:46 Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 37:30

19:57:46 Ottorino Respighi: The Fair Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 1:52

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:37 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

20:25:06 Richard Strauss: Duet Concertino Larry Combs, clarinet Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 19:49

20:46:17 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 12:39

21:03:10 Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat Op 6 # 2 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 17:48

21:22:15 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

21:31:37 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

21:39:08 Silvestre Revueltas: Janitzio Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

21:49:19 Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 Op 32 Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Michael Stern Hyperion 67508 27:58

22:19:13 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 Op 95 Cleveland Quartet Telarc 80351 20:36

22:42:24 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 16:19

23:00 QUIET HOUR

23:01:27 Emil Darzins: Valse mélancolique Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:12

23:06:40 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:07

23:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 8:14

23:18:56 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

23:35:27 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:39:38 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 62 Op 76 # 3 Takács Quartet Decca 421360 7:42

23:47:22 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

23:54:10 Francis Poulenc: 'C' Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:46

23:57:33 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02