WCLV Program Guide 01-02-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:09 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

00:08:37 Eric Whitacre: Lux aurumque Capella SF Ragnar Bohlin Delos 3485 4:04

00:13:24 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 6:03

00:20:57 Mily Balakirev: Tamara Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

00:45:02 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 Op 25 Emil Gilels, piano Amadeus Quartet DeutGram 4796018 39:22

01:28:42 William Alwyn: Concerto Grosso No. 3 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 14:53

01:44:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

01:52:26 Scott Joplin: The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Strauss Jr.: The Diplomat's Polka Slovak State Philharmonic Orchestra; Alfred Walter, conductor Album: J. Strauss II: Edition: Vol. 36 Marco Polo 223236 Music: 4:18

Johann Neruda: Trumpet Concerto in E-flat Major Michael Sachs, trumpet; Strings Festival Orchestra; John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 15:25

Igor Stravinsky (arr. WindSync): Suite from Pulcinella WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 14:01

Johann Strauss Jr.: Waltz, Op. 437, "Emperor" Geoff Nuttall and Owen Dalby, violin; Hezekiah Leung, viola; Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:38

Johann Strauss Jr.: Champagne Polka Vienna Philharmonic; Riccardo Muti, conductor Album: New Year's Concert 2004 DG 1849 Music: 2:01

Johannes Brahms: Sonata No. 1 for Clarinet & Piano Movement 3 Allegretto grazioso Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Album: Brahms: Clarinet Sonatas Harmonia Mundi 907430 Music: 4:32

Amilcare Ponchielli (arr. Carlo Morino & Simon Katz): Dance of the Hours from La Gioconda United States Marine Band; Colonel Timothy W. Foley, conductor Album: Marine Band Retrospective USMB 18 Music: 9:14

Johann Christian Bach: Quintet in D major: Allegro Parnassus Ensemble: Barthold Kuijken, transverse flute; Janneke van der Meer, violin; Paul Dombrecht, baroque oboe; Richte van der Meer, baroque cello; Johan Huys, harpsichord Album: Parnassus Ensemble Accent 47806 Music: 15:45

Johannes Brahms: Violin Concerto in D, Op. 77: Movements 2-3 Julia Fischer, violin; Netherlands Philharmonic Orchestra Amsterdam; Yakov Kreizberg, conductor Album: Brahms - Fischer - Muller-Schott – Kreizberg Pentatone 66 Music: 17:22

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:06 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10 Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207 21:29

04:23:52 Sir Michael Tippett: Fantasia Concertante on a Theme by Corelli Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4756117 20:56

04:48:20 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 3:14

04:53:36 Hugo Wolf: Mörike Lieder: Das verlassene Mägdlein Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 3:40

05:00:49 Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' D 821 Sharon Robinson, cello Bridge 9376 26:22

05:31:16 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:25

05:42:59 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

05:53:46 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:15 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

06:14:55 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

06:26:16 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 3:28

06:30:03 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

06:41:05 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

06:54:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 609/1 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 0:57

06:56:09 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44

07:03:53 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:59

07:11:17 Joaquín Rodrigo: Adagietto from Concierto en modo galante Robert Cohen, cello London Symphony Enrique Bátiz EMI 67435 8:58

07:20:39 George Frideric Handel: Israel in Egypt: He smote all the Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 2:17

07:24:10 Zez Confrey: Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:24

07:29:07 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

07:39:02 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

07:53:10 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:53

07:57:10 Anonymous: The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:48

08:07:57 Eric Whitacre: Sleep Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:21

08:15:06 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

08:26:25 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:56

08:33:03 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

08:39:44 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

08:53:14 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

08:58:46 John Williams: Pops on the March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:50

09:08:53 Joseph Haydn: Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 18:28

09:31:33 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347 6:16

09:40:16 Ola Gjeilo: Ecce Novum Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:11

09:45:33 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

09:59:57 Frédéric Chopin: Mazurka No. 15 Op 24 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:11

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:22 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 Op 30 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:21

10:06:28 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

10:19:01 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 8:28

10:29:38 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude BWV 808 Paramount Brass Centaur 2355 3:20

10:36:45 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

10:45:13 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

10:51:58 Ottorino Respighi: Rossiniana Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 22:51

11:16:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

11:31:33 Jean Sibelius: Overture Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 11:33

11:44:44 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

11:57:06 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

12:06:32 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:52

12:14:56 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 Op 51 Bamberg Symphony Neeme Järvi Orfeo 157101 9:47

12:26:50 Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:33

12:35:18 Ola Gjeilo: Evening Prayer Ted Belledin, saxophone Charles Bruffy Chandos 40 5:49

12:42:30 Antonín Dvorák: Prague Waltzes Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

12:53:38 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

13:00:25 George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound The Sixteen Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 1:53

13:02:45 Antonio Caldara: Cajo Marzio Coriolano: Overture Wallace Collection Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:20

13:09:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

13:29:23 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

13:37:15 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Beaux Arts Trio Philips 4788977 6:52

13:46:20 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

13:56:02 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Margaret Barker: Na Tri Peathraichean: Movement 1 Gearr Aonach Alice K. Dade, fluteJohn Novacek, piano Album: Living Music (New Chamber Music) Naxos 8312 Music: 4:26

Michael Daugherty: Flamingo Santa Fe Pro Musica Orchestra; Thomas O'Connor, conductor Santa Fe Pro Musica, Lensic Performing Arts Center, Santa Fe, NM Music: 8:38

Franz Schubert: Quartet in G Major, D. 887: Movements 3 & 4 Doric String Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 18:04

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2 Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies, harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 15:19

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Gioacchino Rossini: Tancredi Overture Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 6:00

Johannes Brahms: Horn Trio in Eb Major William VerMeulen, horn; Chee-Yun, violin; Anton Nel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 27:03

Reena Esmail: Teen Murti for String Orchestra ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight American Composers Forum Innova 016 Music: 9:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:47 Eric Whitacre: i thank you God for most this amazing day Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 6:21

16:07:09 Eric Whitacre: Oculi Omnium Eric Whitacre Singers Eric Whitacre Decca 16636 3:06

16:13:02 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

16:29:42 Hans Zimmer: Pearl Harbor: War Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 4:54

16:36:03 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

16:42:56 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:39

16:51:57 Ola Gjeilo: Days of Beauty Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 2:41

16:56:45 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:28

17:05:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Clarinet Quintet K 581 David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet DeutGram 459641 6:39

17:15:22 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

17:25:05 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 10:00

17:39:59 Ola Gjeilo: Second Eve Voces8 Decca 4785703 5:56

17:47:27 Ola Gjeilo: Home Ola Gjeilo, piano 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 2:26

17:52:35 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:56 Ulysses Kay: Six Dances for String Orchestra Westphalian Symphony Paul Freeman Vox 5157 19:55

18:30:44 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Yundi, piano DeutGram 6090 5:15

18:38:17 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

18:43:36 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

18:53:50 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 Yundi, piano DeutGram 6090 4:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:46 Mily Balakirev: Tamara Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

19:25:41 Édouard Lalo: Symphony in g Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 30:08

19:57:06 Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El testament d'Amelia' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:55 Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 22:17

20:25:13 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

20:44:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'La bergère Célimène' K 359 Temenuschka Vesselinova, piano Harm Mundi 901467 13:59

21:02:51 Sir Michael Tippett: Fantasia Concertante on a Theme by Corelli Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4756117 20:56

21:25:26 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

21:35:16 Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7005 3:45

21:41:23 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 5:37

21:49:01 Mily Balakirev: Symphony No. 2 Russian State Symphony Igor Golovschin Naxos 550793 37:07

22:27:54 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 18:50

22:49:04 Peter Warlock: Serenade for String Orchestra Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 7:49

22:57:20 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:08:36 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

23:14:16 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

23:19:29 Eric Whitacre: Goodnight, Moon Hila Plitmann, soprano London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:01

23:24:30 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:32:16 Alec Wilder: Air for Flute Eugenia Zukerman, flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:57

23:39:19 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

23:46:44 Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 6:16

23:53:00 Henry Purcell: Funeral March for Queen Mary Z 860 Equale Brass Ensemble Erato 45123 2:13

23:55:46 Traditional: Cossack Lullaby Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:30