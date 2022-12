WCLV Program Guide 01-01-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:20 Yo-Yo Ma: Dona Nobis Pacem/Auld Lang Syne Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 1:55

00:04:59 Peter Tchaikovsky: The Seasons: January Op 37 # 1 Lang Lang, piano Sony 511758 5:23

00:11:13 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 5:14

00:17:43 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

00:29:27 Ralph Vaughan Williams: A Sea Symphony Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80588 1:01:04

01:34:09 Pavel Haas: String Quartet No. 1 Op 3 Pavel Haas Quartet Supraphon 3922 13:38

01:48:41 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

01:58:21 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

01:59:46 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, das ist wohlgetan' Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 1:32

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo András Schiff, piano Album: Scarlatti Keyboard Sonatas Decca: 421422 Music: 4:20

Domenico Scarlatti / Gabriel Pierné: Three Pieces: Presto giocoso, Andante, Scherzo Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 8:39

Edvard Grieg: Piano Concerto in A Minor, Op. 16 Juho Pohjonen, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 27:54

Francois Dompierre: Pavane New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 5:42

Darius Milhaud: Selections from Scaramouche and Saudades Do Brasil Branford Marsalis, alto saxophone; Orpheus Chamber Orchestra Album: Branford Marsalis: Creation Sony 89251 Music: 4:32

Alexander Scriabin (arr. Willard Elliot): Seven Preludes for Clarinet and Piano Op. 16 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano String Theory, Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 5:59

Ferrer Ferran: Euterpe, Concertino for Flute and Wind Band Otavio Bloes, flute; State Symphonic Band of Sao Paulo; Shawn Smith, conductor Instituto Pensarte, Sala Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil Music: 11:15

Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G major, D. 887, Op. 161: Movements 1, 4 Escher String Quartet Rockport Music, Shalin Liu erformance Center, Rockport, MA Music: 25:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:10 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 1 BWV 1030 Joshua Smith, flute Delos 3402 16:55

04:20:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Quartet No. 1 K 478 Fauré Quartet DeutGram 6609 6:56

04:29:34 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 Op 25 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 17:54

04:48:37 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Quartet Telarc 80178 5:22

04:55:42 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 Op 10 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 068 34:06

05:33:12 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 7:52

05:42:15 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

05:52:01 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 6:34

05:59:37 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:31

06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

06:02:12 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

06:18:40 Carl Stamitz: Viola Concerto No. 1 Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 22:05

06:42:24 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

07:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

07:02:03 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

07:16:20 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

07:21:42 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

07:36:30 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 6:56

07:45:38 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

07:57:02 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Bourrée BWV 1066 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:10

08:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

08:00:48 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 18:40

08:20:39 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 25:00

08:47:18 Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 Op 16 Gil Shaham, violin OberlinMus 1604 8:57

08:57:02 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

09:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:00:41 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 18:03

09:20:56 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 Op 2 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:05

09:40:31 Georges Bizet: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 15:51

09:57:22 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:24

10:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Mehrling

10:00:23 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 19:18

10:21:26 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 29:40

10:52:14 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

10:57:26 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' March Op 61 # 2 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:21

11:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

11:01:10 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

11:21:16 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

11:39:55 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

11:55:15 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

12:00 CLASSICAL MUSIC with Robert Conrad

12:01:57 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 Op 99 Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 20:04

12:24:40 Don Gillis: Symphony No. 1 Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 888 31:29

12:56:32 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

12:58:23 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

13:01:13 Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 38:52

13:42:24 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

13:55:42 Antonín Dvorák: Legend No. 1 Op 59 # 1 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:22

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child (normal)

Johann Strauss Jr.: The Diplomat's Polka Slovak State Philharmonic Orchestra; Alfred Walter, conductor Album: J. Strauss II: Edition: Vol. 36 Marco Polo 223236 Music: 4:18

Johann Neruda: Trumpet Concerto in E-flat Major Michael Sachs, trumpet; Strings Festival Orchestra; John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 15:25

Igor Stravinsky (arr. WindSync): Suite from Pulcinella WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 14:01

Johann Strauss Jr.: Waltz, Op. 437, "Emperor" Geoff Nuttall and Owen Dalby, violin; Hezekiah Leung, viola; Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:38

Johann Strauss Jr.: Champagne Polka Vienna Philharmonic; Riccardo Muti, conductor Album: New Year's Concert 2004 DG 1849 Music: 2:01

Johannes Brahms: Sonata No. 1 for Clarinet & Piano Movement 3 Allegretto grazioso Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Album: Brahms: Clarinet Sonatas Harmonia Mundi 907430 Music: 4:32

Amilcare Ponchielli (arr. Carlo Morino & Simon Katz): Dance of the Hours from La Gioconda United States Marine Band; Colonel Timothy W. Foley, conductor Album: Marine Band Retrospective USMB 18 Music: 9:14

Johann Christian Bach: Quintet in D major: Allegro Parnassus Ensemble: Barthold Kuijken, transverse flute; Janneke van der Meer, violin; Paul Dombrecht, baroque oboe; Richte van der Meer, baroque cello; Johan Huys, harpsichord Album: Parnassus Ensemble Accent 47806 Music: 15:45

Johannes Brahms: Violin Concerto in D, Op. 77: Movements 2-3 Julia Fischer, violin; Netherlands Philharmonic Orchestra Amsterdam; Yakov Kreizberg, conductor Album: Brahms - Fischer - Muller-Schott – Kreizberg Pentatone 66 Music: 17:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

16:01:05 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 18:03

16:20:45 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 Op 2 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:05

16:40:22 Georges Bizet: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 15:51

16:56:43 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 14 Op 32 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:56

17:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Mehrling

17:00:42 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 19:18

17:21:21 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 29:40

17:52:15 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

17:57:27 Camille Saint-Saëns: Introduction & Royal March of the Lion Salut Salon Warner 554295 2:08

18:00 DINNER CLASSICS with Bill O’Connell

18:01:12 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 18:40

18:21:25 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 25:00

18:49:46 Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 Op 16 Gil Shaham, violin OberlinMus 1604 8:57

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 17:30

19:22:00 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 Op 21 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 33:27

19:57:47 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland – Carols for Quire X with Quire Cleveland, Jay White, Artistic Director

Gregorian Chant: O Sapientia

Anonymous (16th Century French): O Sapientia

Traditional English (arr Ralph Vaughan Williams): The Truth from Abov

Gregoian Chant: O Adonai

Pierre Certon: O Adonai

Anonymous (15th Century French arr David Willcocks): O Come, O Come, Emmanuel

Gregorian Chant: O Radix Jesse

Jean Barra: O Radix Jesse

Herbert Howells: A Spotless Rose

Gregorian Chant: O Clavis David

Antoine de Mornable: O Clavis Davis

Peter Wishart: Alleluya, a New Work

Communal Carol: John F. Wade (arr David Willcocks: O Come, All Ye Faithful

Gregorian Chant: O Oriens

Guillaume Lefor: O Oriens

Michael Praetorius: Lo, How a Rose E’er Blooming

Gregorian Chant: O Rex Gentium

Jean Barra: O Rex Gentium

Boris Ord: Adam Lay Ybounden

Gregorian Chant: O Emmanual

Pierre de Manchicourt: O Emmanuel

Anonymous (16th Century German): In Dulci Jubilo

Traditional English (arr David Willcocks)a: The First Nowell

Felix Mendelssohn (arr David Willcocks): Hark! The Herald Angels Sing

21:37:11 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

22:00 SPECIAL: Franz Welser-Möst in Vienna

22:01:05 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

22:09:05 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

22:20:16 Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:47

22:30:04 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

22:41:04 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

22:52:30 Johann Strauss Jr: Spanish March Op 433 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 5:03

22:58:21 Frédéric Chopin: Mazurka No. 46 Op 67 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:22

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 6:14

23:08:14 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 7:30

23:16:51 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 9:56

23:26:48 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 10:01

23:37:21 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 5:37

23:42:59 Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 Mats Widlund, piano Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9074 12:32

23:56:09 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:49