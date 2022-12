WCLV Program Guide 12-17-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:19 Traditional: Christ Child's Lullaby Meredith Hall, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2269 3:51

00:06:15 Antonín Dvorák: String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 32:02

00:39:40 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Fazil Say, piano Teldec 26202 2:48

00:44:06 Jonathan Smith: A Little Christmas Medley Mainstreet Brass MSR 1325 8:24

00:54:07 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 26:53

01:25:47 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Scene in the Country Op 14 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 13:37

01:40:19 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

01:50:13 George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted Ross Hauck, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 6:28

01:58:12 Jacques Offenbach: La Périchole: O mon cher amant Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:13

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Pablo Casals: Nigra Sum Mark Kruczek, organ; Voices of Ascension; Dennis Keene, conductor Album: Hear My Prayer Delos 3300 Music: 4:12

Georgy Sviridov: Partita No. 2 in E minor Movement 1: Prelude; Movement 5: Fugue Nikolai Medtner: Forgotten Melodies, Op. 38: Movement 6 - Canzona Serenata & Movement 3 - Danza Festiva Aleksandra Kasman, piano PT Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 22:00

Traditional (arr. Pablo Casals): Song of the Birds Noemie Raymond-Friset, cello; Stefan Petrov, piano Heifetz International Music Institute, U of MD Baltimore County (UMBC) Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 2:37

Sergei Rachmaninoff: Prelude in E minor, Op. 32 No. 4 & Prelude in G major, Op. 32 No. 5 Sergei Prokofiev: from Ten Pieces from Romeo and Juliet, Op. 75: Movement 6 & 8 Aleksandra Kasman, piano PT Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 22:30

Jean Sibelius: Pan and Echo, Op. 53 Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Jarvi, conductor Album: Sibelius - Swanwhite Suite, Op.54 BIS 359 Music: 4:33

Mark O'Connor: One Winter's Night Mark O'Connor, violin; Chris Thile, Mandolin; Bryan Sutton, guitar Album: An Appalachian Christmas OMAC 16 Music: 4:46

Traditional (Arr. Andre Thomas): Keep Your Lamps Massed Choir of St. Olaf; Therees Hibbard, conductor St. Olaf Christmas Festival, Skoglund Auditorium, St. Olaf College, Northfield, MN Music: 3:14

Ruth Elaine Schram: By Candlelight Adagio Trio Album: Winter Gift Adagio Trio 2 Music: 3:21

Jean Sibelius: Symphony No. 7 In C Major. Op. 105 ROCO; Michael Stern, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 22:13

Traditional Scottish (arr. Alasdair Fraser): Gloomy Winter's Noo Awa'- Giga de Tenerife Rachell Wong, violin; Nicholas Mariscal, cello Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA Music: 9:23

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 21:01

04:24:21 Johannes Brahms: Geistliches Wiegenlied Op 91 # 2 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano DeutGram 15312 5:47

04:32:05 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

04:36:24 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus Munich Bach Choir Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 5:47

04:43:59 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 Op 93 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430844 52:00

05:39:48 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

05:48:36 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 3:01

05:52:29 William Boyce: Symphony No. 2 Op 2 # 2 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:21

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:27 Frédéric Chopin: Waltz No. 8 Op 64 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:06

06:14:10 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

06:24:20 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

06:35:37 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

06:46:25 Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 6:30

06:57:22 John N. Klohr: Billboard March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:01

07:02:58 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

07:13:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:01

07:24:54 Henry J. Gauntlett: Once in Royal David's City Huw Tregelles Williams, organ Fanfare Trumpets of the Welsh Guards John Hugh Thomas Nimbus 5310 5:02

07:38:04 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63052 4:04

07:46:21 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

08:05:56 Lewis Redner: O Little Town of Bethlehem Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 2:53

08:14:43 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:51

08:27:33 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

08:40:33 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

08:48:34 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

09:02:43 John Frederick Coots: Santa Claus is Coming to Town Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 4:13

09:13:52 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

09:25:54 Max Steiner: Gone With the Wind: Suite Westminster Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 5006 6:40

09:37:31 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:06

09:46:11 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 Anonymous: Salutation Carol Cantus Cantus 1211 2:19

10:03:00 Traditional: This Day is Full of Joyfulness Cantus Cantus 1211 1:44

10:06:44 Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 11:47

10:19:39 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 7:09

10:30:41 Jean de Brébeuf: The Huron Carol Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 5:00

10:40:20 John Foster: While shepherds watched their flocks Taverner Choir Taverner Players Andrew Parrott EMI 54529 5:15

10:47:53 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

10:52:26 Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 21:59

11:16:56 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 1 Op 21 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:57

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:55 Traditional: Of the Father's Love Begotten Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:15

11:29:10 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Trepak Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:18

11:30:27 C. E. F. Weyse: O Green and Shimmering Tree, Good Day Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:27

11:33:55 John Francis Wade: O Come, All Ye Faithful Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:32

11:40:17 Traditional: Angels We Have Heard on High Cleveland Orchestra Chorus Robert Page MAA 1999 2:02

11:42:19 Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:18

11:45:37 Bob Chilcott: Mid-winter Cleve Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 4:01

11:49:39 Irving Berlin: White Christmas Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 5:16

11:55:39 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:57:38 Francis Poulenc: Humoresque Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:54

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:46 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

12:19:11 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 4:55

12:27:10 David Lovrien: Minor Alterations Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 6:03

12:37:23 Mel Tormé: The Christmas Song Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 4:09

12:44:00 Alexander Glazunov: Slavonic Festival Op 26 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 12:37

12:58:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 1:01

13:00:29 Traditional: Joseph est bien marié Burning River Brass BurnRiver 2008 2:00

13:02:52 Michel Corrette: Nouveau noël from Symphonie des noëls No. 4 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 2:26

13:07:49 Joseph Haydn: Symphony No. 55 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550757 21:48

13:31:16 William L. Dawson: Spiritual 'Behold the Star' Marvis Martin, soprano Anton Armstrong St.Olaf 2159 4:15

13:39:40 John Rutter: Star Carol Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 2:51

13:44:01 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Slovak Philharmonic Stephen Gunzenhauser Naxos 500250 14:20

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

David Bruce: Gumboots Part II, Dances 3 and 5 Carducci Quartet; Julian Bliss, clarinet Album: David Bruce - Gumboots, Johannes Brahms - Clarinet Quintet Signum 448 Music: 4:33

Christopher Dedrick: The Angel Choir and the Trumpeter Canadian Brass Album: Christmas Time Is Here Steinway & Sons 30027 Music: 3:56

John Rutter: Angels' Carol Judy Mason, piano; Spivey Hall Children's Choir; Martha Shaw, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 2:58

Felix Mendelssohn (arr. The Kingdom Choir): Hark! The Herald Angels Sing The Kingdom Choir; Karen Gibson, conductor Album: Stand By Me Sony Music: 4:07

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 Julian Bliss, clarinet; Bradley Moore, piano Brooks Center for the Performing Arts,Clemson, SC Music: 20:38

Traditional (arr. Dan Forrest): See Amid the Winters Snow BYU Combined Choirs and Philharmonic; Andrew Crane, conductor Brigham Young University, De Jong Concert Hall, Provo, UT Music: 5:57

Leroy Anderson: Sleigh Ride Guy Campion & Mario Vachon, pianos Album: Noel Pianissimo Analektra 9818 Music: 3:23

John Marks: The Most Wonderful Day of the Year Guy Campion & Mario Vachon, pianos Album: Noel Pianissimo Analektra 9818 Music: 2:47

Charles Gounod (arr. Damien Sneed): Ave Maria Randall Goosby, violin; Damien Sneed, piano Album: The Three Sides of Damien Sneed: Classical, Jazz and Sanctified Soul LeChateau Earl Records Music: 4:37

Johann Sebastian Bach: Jauchzet, frohlocket, auf, preiset dir Tage!, from Christmas Oratorio Buffalo Philharmonic Orchestra & Chorus; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 7:37

Traditional: O Come All Ye Faithful BYU Combined Audition Choirs and BYU Philharmonic; Ronald Staheli, conductor De Jong Concert Hall, Brigham Young University, Provo, UT Music: 3:16

Traditional (arr.Ludwig Bohme): A Nai Naoimh Calmus Vocal Ensemble Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:40

Richard Strauss: Violin Sonata in E-flat, op 18 Randall Goosby, violin; Zhu Wang, piano Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 26:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:49 Lewis Redner: O Little Town of Bethlehem Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 3:31

16:12:37 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 6:40

16:25:42 Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas Cantus Cantus 1211 3:10

16:35:58 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 4:35

16:47:18 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers Orchestra of Paris Seiji Ozawa Philips 4788977 6:27

17:04:01 Traditional: Christmas Night BBC National Chorus of Wales John Hugh Thomas Nimbus 5310 3:39

17:12:55 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:48

17:24:37 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 4:13

17:37:18 Traditional: Il est né le divin enfant Vienna Boys' Choir Schubert Akademie DeutGram 23692 2:13

17:39:32 Joseph Beal & James Boothe: Jingle Bell Rock Vienna Boys' Choir Chamber Ensemble DeutGram 23692 2:49

17:48:44 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols Todd Boyce, baritone Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 7:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:05:29 Katherine K. Davis: The Little Drummer Boy Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029 3:01

18:13:57 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:33

18:25:57 Philip Stopford: Lully, Lulla, Lullay St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 4:35

18:37:10 Antonín Dvorák: Legend No. 3 Op 59 # 3 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

18:45:55 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 Joseph Haydn: Symphony No. 70 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37

19:22:07 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 35:46

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:05 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 16:17

20:20:17 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 Op 23 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 23:24

20:46:06 Johann Christian Bach: Symphony Op 18 # 5 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 13:47

21:03:24 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 BWV 816 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 18:07

21:22:19 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 9:11

21:32:32 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Daniel Hope, violin DeutGram 4796922 5:20

21:39:54 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:03

21:47:46 Antonín Dvorák: String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 32:02

22:22:06 Lord Berners: The Triumph of Neptune: Suite Christopher Underwood, baritone Royal Liverpool Philharmonic Barry Wordsworth EMI 65098 22:09

22:48:15 Duke Ellington: Reflections Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 7:22

22:56:17 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

23:00 QUIET HOUR

23:02:07 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:10

23:06:18 Traditional: Watts Nativity Carol Tabernacle Choir of Temple Square Sony 63309 4:00

23:10:18 Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar Sir James Galway, flute RCA 5679 4:56

23:16:42 Peter Warlock: Bethlehem Down City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 4:08

23:20:51 César Franck: Panis Angelicus Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 3:27

23:24:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 7:20

23:32:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:24

23:38:05 André Jolivet: Pastorales de Noël Manuela Wiesler, flute Bis 739 11:42

23:49:47 André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 4:25

23:55:29 Traditional: Afton Water Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 3:30