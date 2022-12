WCLV Program Guide 12-12-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:52 Traditional: Watts Nativity Carol Emma Kirkby, soprano Martin Neary Sony 87771 5:58

00:08:33 Michel Corrette: Symphonie des noëls No. 2 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 6:54

00:16:10 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

00:22:55 Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet Op 6 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 11:29

00:35:57 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 46:02

01:26:15 Eugène d'Albert: Overture to Grillparzer's 'Esther' Op 8 MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 12:45

01:40:17 Gaetano Maria Schiassi: Sinfonia Pastorale Northwest Chamber Orch Alun Francis Helios 88028 9:10

01:50:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Wolfgang Korngold: String Quartet No. 3 in D Major, Op. 34: II. Scherzo Clarion Quartet Album: Breaking the Silence Klanglogo Music: 4:19

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: Movement 1 Maestoso Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition for Young Artists, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH Music: 14:06

Piano Puzzler: This week's contestant is Mirabai Knight from New York, NY Music: 6:24

Ludwig van Beethoven: Puzzler Payoff Piano Trio No. 7 "Archduke" Movement 1 Allegro moderato Beaux Arts Trio: Daniel Guilet, violin; Menahem Pressler, piano; Bernard Greenhouse, cello Album: Beethoven: 11 Trios Philips 438948 Music: 12:45 (short excerpt)

Maurice Ravel: Sonata for Violin and Cello Marta Krechkovsky, violin; Joel Noyes, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 20:58

Johann Sebastian Bach: Suite in E minor, BWV 996: Movements 2 & 3 Jason Vieaux, guitar Album: Bach: Works For Lute Vol 1 Azica 71250 Music: 4:35

Traditional: Bring a Torch / Down in Yon Forest / There Was A Pig Went Out to Dig / I Saw Three Ships/ Christmas Morning Kirkmount: Alex Bigney, harp and bones; Samuel Bigney, fiddle; Simeon Bigney, cello and bodhran Album: Mittens for Christmas Dorian 93236 Music: 3:04

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Major, op. 6, no. 1 Soovin Kim, James Thompson, solo violins; Brook Speltz, solo cello; Aaron Boyd, Arnaud Sussmann, violins; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello; Peter Lloyd, bass; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA Music: 10:35

Radames Gnattali (arr. Julien Labro): Suite Retratos Jason Vieaux, guitar; Julien Labro, accordion and accordina String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 28:35

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:05 Benjamin Britten: A Ceremony of Carols Op 28 Etherea Vocal Ensemble Delos 3422 24:02

04:27:22 Ottorino Respighi: Pastorale after Tartini Pinchas Zukerman, violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 12:03

04:41:55 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

04:47:31 Newell H. Long: 'Twas the Night Before Christmas Robert Conrad, narrator Fennell Symphonic Winds Frederick Fennell ELF 991018 7:30

04:56:50 Joseph Haydn: Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 26:43

05:27:23 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:50

05:39:46 'Songs of Angels' Pt. 3 Telarc 80377 10:47

All arrangements by Alice Parker / Robert Shaw

Robert Shaw Chamber Singers/Robert Shaw; Katherine Murray, mezzo-soprano; Victor Ledbetter, baritone

Traditional-German: Christ was born on Christmas Day (Joseph Dearest…)

Traditional-French: March of the Kings

Traditional-Welsh: Deck the Halls

John Henry Hopkins: We Three Kings of Orient Are

Nicholas Saboly: Touro-louro-louro!

Traditional-English: I Saw Three Ships

05:51:31 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:22

05:57:15 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:48 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 7:17

06:16:52 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

06:24:48 Victor Herbert: Babes in Toyland: Suite Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559025 7:28

06:33:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 5:20

06:44:16 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

06:54:41 John Barry: Dances With Wolves: Two Socks & John Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:00

06:58:40 Robert Browne Hall: March 'Gardes du Corps' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:50

07:05:49 Tchaikovsky & Ellington: The Nutcracker: Overture Harmonie Ensemble New York Steven Richman Harm Mundi 907493 6:29

07:14:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

07:26:58 Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming True Concord Eric Holtan Reference 734 2:38

07:30:59 Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata BWV 1020 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:50

07:41:19 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

07:51:23 Meredith Willson: It's Beginning to Look a Lot Like Christmas Singing Hoosiers Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80538 3:51

07:56:18 Traditional: The Devil's Reel Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 2:42

08:07:28 Pietro A. Yon: Gesu Bambino Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 5:25

08:15:59 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

08:25:10 Johann Strauss: Furioso Galop Op 114 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:45

08:28:11 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

08:38:54 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 10 Gottfried von der Goltz, vn Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 9:54

08:50:41 Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:47

08:56:37 Harold Arlen: Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:48

09:05:52 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

09:32:35 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

09:32:53 Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612 4:28

09:51:19 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Hagen Quartet DeutGram 4795448 8:28

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:22 Elizabeth Poston: Jesus Christ, the Apple Tree Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 2:40

10:03:23 William Billings: The Shepherd's Carol Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 3:03

10:08:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

10:23:38 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 6:33

10:31:45 Traditional: Sussex Carol 'On Christmas Night' True Concord Eric Holtan Reference 734 2:39

10:38:10 Traditional: Suo gân True Concord Eric Holtan Reference 734 4:32

10:44:08 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

10:51:05 Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano Patricia Michaelian, piano Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3135 22:19

11:14:53 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:04 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:25:36 Lewis Redner: O Little Town of Bethlehem Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 3:25

11:29:01 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

11:35:01 Traditional: In dulci jubilo Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1999 1:48

11:36:50 Traditional: Patapan Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 1:31

11:40:02 John Frederick Coots: Santa Claus is Coming to Town Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 2:15

11:42:17 John Williams: Home Alone: Holiday Flight Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 1:08

11:43:26 John Rutter: Nativity Carol Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:10

11:47:37 Franz Gruber: Silent Night Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 3:53

11:54:12 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:59 Sir Malcolm Arnold: Fantasy on Christmas Carols BBC Philharmonic Rumon Gamba Chandos 9851 8:53

12:17:42 Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 London Symphony André Previn EMI 66934 10:38

12:29:48 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

12:36:57 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:50

12:44:09 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

12:58:06 Dominick Argento: Valse triste Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 91 1:45

13:00:27 Traditional: Ding Dong! Merrily on High St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 1:53

13:02:37 Johannes Eccard: Vom Himmel hoch Stile Antico Harm Mundi 807575 1:55

13:06:07 Franz Liszt: (and others): Hexaméron S 365 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 22:34

13:30:56 John Wasson: Festival Fanfare for Christmas Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 3:43

13:37:56 John Wasson: Jingle Bells Fantasy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 3:55

13:43:23 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

13:56:15 Richard Rodgers: Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 2:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Andre Previn: Tango Song and Dance: Movement 2 Song; Simply Augustin Hadelich, violin; Joyce Yang, piano Album: Franck - Kurtag - Previn - Schumann: Augustin Hadelich - Joyce Yang Avie 2347 Music: 4:38

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 15:03

Igor Stravinsky: Divertimento from the Fairy's Kiss Augustin Hadelich, violin; Jason Hardink, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 20:15

Purandara Dasa (arr. Stephen Prutsman): Govinda Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:46

Robert Schumann: Kreisleriana, Op. 16 III. Sehr aufgeregt Jonathan Biss, piano Album: Schumann: Fantasie, Kreisleriana & Arabeske EMI 65391 Music: 4:38

Cyril Scott (arr. Fritz Kreisler): Lotus Land (after Cyril Scott's Opus 47, No. 1) Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 4:50

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4, Op. 58 Jonathan Biss, piano; Houston Symphony; Ludovic Morlot, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 33:57

Billy Strayhorn: Take the "A" Train (Encore) Harlem Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Pauls By The Sea Church, Jacksonville, FL Music: 3:28

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:54 William J. Kirkpatrick: Away in a Manger True Concord Eric Holtan Reference 734 4:30

16:04:57 Traditional: Suo gân True Concord Eric Holtan Reference 734 4:32

16:14:38 Kurt Atterberg: Suite No. 3 Op 19 # 1 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 11:06

16:30:28 Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 6:40

16:40:27 Alec Wilder: Theme and Variations Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 4:11

16:48:01 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2002 6:40

16:56:48 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Frolic English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:22

17:04:22 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

17:18:54 Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7005 3:45

17:25:25 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 9:11

17:38:44 Traditional: Christ Child's Lullaby Amanda Powell, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 5:43

17:47:37 George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 2:41

17:53:00 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 7:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:04 John Rutter: Five Meditations for Orchestra Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 17:53

18:28:28 John Rutter: Donkey Carol Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 3:32

18:34:39 John Rutter: Wild Wood Carol Gerald Finley, baritone City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 3:09

18:39:46 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

18:52:34 John Rutter: Distant Land Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 6:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Antonín Dvorák: Overture 'My Home' Op 62 London Symphony István Kertész Decca 4785437 9:30

19:13:45 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 42:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:53 Franz Schubert: Fantasy D 940 Westhuizen Duo Westhuizen 2007 19:24

20:21:40 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 26:51

20:49:25 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

20:56:54 Francisco Tárrega: Adelita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 1:45

21:02:19 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

21:18:58 Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 6:30

21:26:30 Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 1999 4:30

21:33:43 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

21:47:30 Sir Charles Villiers Stanford: Piano Concerto No. 2 Op 126 Margaret Fingerhut, piano Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8736 38:54

22:27:35 Richard Addinsell: A Christmas Carol: Suite Ambrosian Singers Royal Philharmonic David Newman Telarc 88801 14:07

22:43:56 André Jolivet: Pastorales de Noël Manuela Wiesler, flute Bis 739 11:42

22:56:03 Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige Pascal Rogé, piano Decca 4785437 3:55

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Herbert Howells: A Spotless Rose Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 2:43

23:04:25 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 8:20

23:12:45 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:19:44 Franz Biebl: Ave Maria Cantus Cantus 1211 7:01

23:26:46 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:34:50 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

23:39:40 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 4:42

23:44:23 Jennifer Higdon: Lullaby from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:54

23:49:13 Bob Chilcott: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 4:29

23:54:17 Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 3:30

23:58:04 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 # 7 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:54