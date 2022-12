WCLV Program Guide 12-05-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:42 Zdenek Fibich: Poème Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:21

00:07:48 Johannes Brahms: Intermezzo in c-Sharp Op 117 # 3 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:51

00:15:45 John Sheppard: Verbum caro factum est Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 6:31

00:23:28 Sergei Prokofiev: Andante for Strings Op 50 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 8:15

00:33:12 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80076 48:34

01:25:44 Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 12:57

01:39:45 Carlos Salzedo: Variations on a Theme in Ancient Style Op 30 Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 14:56

01:55:32 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

02:00 PERFORMANCE TODAY with Nick Canellakis

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in C minor K. 406: Movement 2 Andante Dover Quartet: Joel Link, violin; Bryan Lee, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Michael Tree, viola; Camden Shaw, cello Album: Dover Quartet Plays Mozart Cedille 167 Music: 4:25

Lukas Foss: Capriccio for Cello and Piano Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 5:51

George Gershwin (arr. Nicholas Canellakis): Three Preludes, arranged for Cello and Piano Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 5:48

Piano Puzzler: This week's contestant is William B. in Des Moines, IA Music: 7:07

Leos Janacek: Jenufa - Act 1 Prelude Vienna Philharmonic; Charles Mackerras, conductor Album: Janacek: Jenufa Decca 414483 Music: 1:50

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 23 in F major, K. 590 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 24:22

Osvaldo Golijov: Levante Serouj Kradjian, piano Album: Levant Atma 2655 Music: 4:25

Johann Sebastian Bach: Concerto No. 2 in E for Violin and Orchestra, BWV 1042 Eunice Kim, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Richard Egarr, conductor SPCO, Wooddale Church, Eden Prairie, MN Music: 15:34

Osvaldo Golijov: Mariel for Cello and Marimba Nicholas Canellakis, cello; Ian David Rosenbaum, marimba Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 10:58

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 16:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:29 George Gershwin: Rhapsody in Blue Katia Labèque, piano Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 15:57

04:20:07 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

04:33:08 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:09

04:37:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 K 488 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 8:12

04:47:25 Joachim Raff: Symphony No. 8 Op 205 Czecho-Slovak State Phil Urs Schneider MarcoPolo 223362 41:28

05:32:55 Michael Torke: December Philharmonia Orchestra Michael Torke Ecstatic 92203 8:58

05:43:32 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 9:01

05:53:20 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:51

05:56:37 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069 2:32

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Traditional: The Twelve Days of Christmas Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Philips 416287 3:44

06:13:14 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 9:31

06:24:31 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

06:31:10 Traditional: Farewell to Ireland & Highlander's Farewell Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:38

06:40:45 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 10:42

06:52:12 Gary Ruschman: Pat-a-Drummer Cantus Cantus 1211 4:31

06:58:03 Henry Fillmore: March "Rolling Thunder" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:56

07:04:02 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

07:13:13 Randol Alan Bass: Seasonal Sounds Tallis Chamber Choir National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Kodanja 2003 9:58

07:24:47 Noel DaCosta: A Set of Dance Tunes: Jigs 'Little Diamond' & 'Bird on the Wing' Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 1:57

07:29:05 Sergei Prokofiev: Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 5:27

07:40:10 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

07:55:00 Claude Debussy: Preludes Book 2: 'General Lavine' - eccentric Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 2:36

07:58:30 George Gershwin: Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way Sir Willard White, baritone Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 1:20

08:08:17 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

08:17:48 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

08:31:23 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

08:39:42 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

08:43:23 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

08:54:44 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 4:32

09:04:17 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 16:19

09:24:19 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 7:17

09:34:22 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

09:40:53 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

09:56:10 Gioacchino Rossini: La danza Luciano Pavarotti, tenor Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Decca 417011 3:04

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 Anonymous: Spiritual 'Ain'ta That Good News!' Cleveland Orchestra Chorus Robert Page MAA 1999 1:23

10:01:46 Anonymous: Spiritual 'Go Tell It on the Mountain' Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 2:26

10:06:51 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:46

10:18:33 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso Op 6 # 2 Europa Galante Fabio Biondi Naïve 20012 8:41

10:29:44 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Gavotte Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 4:40

10:38:03 Peter Tchaikovsky: Allegretto from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:36

10:46:33 Don Gillis: Paul Bunyan Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

10:55:22 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 19:44

11:17:15 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 9:13

11:29:15 Franz Schreker: Ein Tanzspiel Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:26

11:43:23 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols Roderick Williams, baritone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 10385 12:07

11:56:07 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 3:32

12:06:29 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

12:15:24 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

12:22:47 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

12:29:31 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:40

12:35:50 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

12:42:02 Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 7093 12:29

12:55:19 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

13:00:15 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

13:03:05 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:48

13:07:57 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 Op 31 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 22:36

13:32:40 Peter Warlock: Bethlehem Down Choir of Clare College Graham Ross Harm Mundi 907579 4:18

13:40:23 Gustav Holst: In the Bleak Midwinter Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 4:23

13:45:56 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

13:58:51 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Triebensee: Variations on a Theme of Haydn from Symphony No. 94 "Surprise" Marilyn Zupnik, oboe; Kathryn Greenbank, oboe; Elizabeth Starr, cor anglais Album: Beethoven & Triebensee AVS 6192 Music: 4:10

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:59

Cesar Franck: Sonata in A major for Violin and Piano Benjamin Beilman, violin; Alessio Bax, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 25:43

Steven Reineke: Sedona Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 5:32

Sergei Rachmaninoff: Lilacs and Sorochintsy Fair: Hopak Alessio Bax, piano Album: Rachmaninoff: Preludes & Melodies Signum Classics 264 Music: 4:19

Rodion Shchedrin: Concerto for Trumpet and Orchestra Ansel Owen Norris, trumpet; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 23:53

Alexandre Tansman: Suite for Oboe, Clarinet and Bassoon Nicholas Stovall, oboe; Amitav Vardi, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:21

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College Chamber Music Series & The Chamber Music Society of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:07 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 5:57

16:08:02 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Mother Ginger Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 2:44

16:13:14 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

16:28:58 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic St Louis Symphony Chorus St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 4:05

16:34:58 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 6:20

16:42:58 Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 8:36

16:54:14 Traditional: A Virgin Most Pure Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury King'sColl 1 2:54

16:59:24 Traditional: Deck the Halls Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 1:04

17:04:19 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:56

17:20:08 Kermit Poling: A Holly and Ivy Calypso West Edge String Quartet Centaur 3087 2:01

17:25:07 Hector Berlioz: Requiem: Sanctus Op 5 Frank Lopardo, tenor Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80627 10:39

17:40:53 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

17:47:24 Frederic Hand: Cantiga de Santa Maria Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:23

17:52:58 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:01

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 16:44

18:27:55 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

18:36:54 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

18:41:13 Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 13:05

18:56:38 Johannes Eccard: Vom Himmel hoch Stile Antico Harm Mundi 807575 1:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:58 Franz Schubert: Overture in D D 556 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:41

19:10:49 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 Op 11 Krystian Zimerman, piano Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman DeutGram 459684 45:50

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:29 Maurice Ravel: Piano Concerto Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 22:03

20:26:15 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 20:42

20:48:47 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:57

21:02:49 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

21:21:25 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Burning River Brass BurnRiver 2013 6:08

21:28:46 Arvo Pärt: Magnificat Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:39

21:37:18 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:36

21:47:01 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80076 48:34

22:37:17 Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479 8:40

22:47:52 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

22:56:37 George Frideric Handel: Siciliana from Oboe Concerto No. 1 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 2:28

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 John Rutter: What Sweeter Music? Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 4:18

23:06:06 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

23:11:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harm Mundi 907516 7:49

23:20:04 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

23:24:33 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

23:33:14 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:40:10 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:18

23:45:29 Traditional: Wexford Carol Marsha Genensky, soprano Harm Mundi 907325 5:55

23:51:24 Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 3:17

23:55:23 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

23:58:29 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36