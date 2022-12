WCLV Program Guide 12-02-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded 9/25/2019 in Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music - Olga Kaler, violin; Dmitri Berlinsky, violin; Mark Jackobs, viola; Si-Yan Li, cello; Kathryn Brown, piano

Johann Sebastian Bach: Chaconne from Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 (Berlinsky)

Nicolò Paganini: Caprices Nos. 2 & 21 (Berlinsky)

Eugene Ysaÿe: Sonata No. 3, Op. 27, “Ballade” (Berlinsky)

Dmitri Shostakovich: Piano Quintet Op. 57

01:16:17 Florence Price: Symphony No. 1 in e Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 37:19

01:54:37 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:21

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Isaac Albéniz: Three improvisations Isaac Albéniz, piano ("Re-Performance" reproducing piano)

Gabriel Fauré: Pelléas and Melisande suite, Op. 80 Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz

Roberto Caamaño: Música para cuerdas Camerata Romeu Zenaida Romeu

Emanuele Krakamp/Giulio Bricciald: Fantasy on Verdi's "La Traviata" (arr. by Alan Thomas) Eugenia Moliner, flute; Denis Azabagic, guitar Cavatina Duo

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring English Chamber Orchestra Daniel Barenboim

Frederick Delius: Summer Night on the River English Chamber Orchestra Daniel Barenboim

Ernesto Lecuona: Andalucia Suite Santiago Rodriguez, piano

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado

Manuel Ponce: Sonatina meridional Judicaël Perroy, guitar

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:21 Johan Svendsen: Octet for Strings Op 3 Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet Bis 753 41:21

04:45:41 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 19:44

05:06:48 Frédéric Chopin: Les Sylphides Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 26:51

05:36:51 Ottorino Respighi: The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 18:11

05:56:00 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:28

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:04 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

06:14:36 Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 11:04

06:26:28 Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call Albrecht Mayer, English horn Decca 4783498 5:52

06:33:16 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

06:41:27 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

06:53:57 Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:02

06:57:20 Henry Fillmore: March 'His Excellency' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:08

07:03:35 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:55

07:10:37 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 8:54

07:20:38 George Harrison: Here Comes the Sun Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 3:00

07:25:09 Tchaikovsky & Ellington: The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy & Sugar Rum Cherry Harmonie Ensemble New York Steven Richman Harm Mundi 907493 4:41

07:31:19 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

07:41:11 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 # 1 Amadeus Quartet DeutGram 4795448 8:29

07:51:49 Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' S 558/8 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:11

07:56:23 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' BWV 711 Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 2:48

08:07:51 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 5:19

08:15:05 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

08:23:50 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

08:29:16 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

08:40:58 Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479 8:40

08:51:05 Bruce Healey: Medley 'Caroling Fun' SCPA Children's Choir Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80538 5:58

08:58:53 John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 3:43

09:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

09:28:10 Bernard Herrmann: Marnie: Suite London Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443895 10:08

09:41:59 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: You Spotted Sandrine Piau, soprano Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 4:07

09:46:58 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 9:08

09:59:56 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 2:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:43 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 3:04

10:08:53 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:19

10:21:26 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

10:30:36 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

10:37:03 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

10:46:33 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

10:52:36 Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 Op 36 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 21:02

11:15:23 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

11:29:38 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

11:46:24 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

12:06:42 Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 6:11

12:14:53 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

12:28:40 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

12:35:45 Johann Sebastian Bach: A Musical Offering: Ricercar a 3 BWV 1079 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 6:15

12:44:15 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

12:57:37 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

13:01:20 Antonio Vivaldi: Largo from 'Winter' Concerto Pinchas Zukerman, violin St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Sony 87771 2:37

13:04:11 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:30

13:08:30 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

13:29:18 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 4:30

13:37:10 Camille Saint-Saëns: Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 3:44

13:42:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:19

13:56:08 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Josef Suk: Summer Impressions: At Noon Margaret Fingerhut, piano Album: Suk: Piano Works Chandos 9026 Music: 4:22

Georg Philipp Telemann: Divertimento in B flat, TWV 50, 23 Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Philadelphia, PA Music: 10:36

Joseph Suk: Elegy Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, Conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD Music: 26:15

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Leos Janacek: Pohadka Saeunn Thorsteinsdottir, cello; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:46

Edvard Grieg (arr. Phil Snyder): Anitra's Dance, from 'Peer Gynt' Georgia Guitar Quartet: Kyle Dawkins, Brian Smith, Phil Snyder, Jason Solomon

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in E minor, Op. 64 Chee-Yun, violin; Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 27:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:07 Simon Wills: A Prelude & Fugue for Christmas Burning River Brass BurnRiver 2004 5:06

16:04:14 John Jacob Niles: I Wonder As I Wander Burning River Brass BurnRiver 2008 3:17

16:09:59 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

16:27:29 John Lunn: Downton Abbey: Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:32

16:30:07 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:33

16:37:43 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 7:53

16:48:42 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Final Chorale John Fenstermaker, organ Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 3:13

16:53:36 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

17:04:30 Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

17:14:18 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:36

17:27:29 Ferruccio Busoni: Divertimento Op 52 Laura Minguzzi, flute Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 8:44

17:39:45 Pablo Casals: Song of the Birds Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 4:33

17:46:36 John Lennon/Paul McCartney: Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:30

17:51:32 Charles Gounod: Finale from Symphony No. 2 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 8:26

18:00 DINNER CLASSICS

18:07:37 Franz Liszt: Hungarian Fantasy S 123 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 15:43

18:25:00 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

18:31:47 Agustín Barrios: Waltz No. 3 Op 8 # 3 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:29

18:39:00 Jean Sibelius: Pohjola's Daughter Op 49 Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 13:08

18:53:37 Ola Gjeilo: Serenity Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

19:16:04 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 39:08

19:57:29 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Nicht zu rasch Op 102 # 4 Brian Thornton, cello Steinway 30117 2:06

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:39 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

20:22:38 Ludwig August Lebrun: Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 20:31

20:45:48 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 13:04

21:02:37 Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 Op 61 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 12:31

21:16:47 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

21:29:57 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

21:40:49 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

21:49:26 Franz Schmidt: Symphony No. 3 Chicago Symphony Neeme Järvi Chandos 9000 42:08

22:32:47 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

22:46:06 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

22:55:47 Peter Warlock: Bethlehem Down City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 4:08

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:08:41 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

23:18:00 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:24:12 Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande Barry Douglas, piano RCA 68127 5:19

23:29:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

23:35:37 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Simone Dinnerstein, piano Sony 81742 3:37

23:40:00 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:43:33 Pietro A. Yon: Gesu Bambino Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 5:25

23:48:58 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:53:38 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10

23:57:06 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51