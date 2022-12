WCLV Program Guide 11-21-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:57 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

00:17:23 Franz Schubert: Five Minuets with Six Trios D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 15:16

00:33:43 Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 5:49

00:40:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

00:47:51 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 33:58

01:26:22 Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations Op 28 David Oistrakh, violin Philharmonia Orchestra Nicolai Malko EMI 65419 14:49

01:42:21 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

01:49:18 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

01:57:03 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 11 Op 30 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:01

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Norwegian Chamber Orchestra; Terje Tonnesen, conductor Album: Grieg: Complete Music For String Orchestra Bis 147 Music: 4:15

Edvard Grieg: Andante con moto for violin, cello and piano in C minor, EG 116 Arnaud Sussman, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:42

Piano Puzzler: This week's contestant is Judy Delaney from Rochester, NY Music: 7:52

Frederic Chopin: Prelude No. 4 in E minor Maurizio Pollini, piano Album: Chopin: 24 Preludes DG 413796 Music: 2:02 (excerpt)

Nanette von Schaden: Concerto for Piano and Orchestra in B flat Major Christine Schornsheim, fortepiano; L'Orfeo Baroque Orchestra; Michi Gaigg, conductor Augsburg Mozart Festival 2008, Little Golden Hall, Augsburg, Germany Album: (Private Recording) Music: 25:26

Peter Tchaikovsky: The Seasons: Movement 10 October: Autumn Song Yefim Bronfman, piano Album: Tchaikovsky: The Seasons. Balakirev: Islamey Sony 60689 Music: 4:35

Bela Bartok: Piano Concerto No. 2 in G major, Sz. 95: Movements 1 & 3 Yefim Bronfman, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 28:13

Dmitri Shostakovich: Five Pieces for Two Violins & Piano Anastasia Agapova and Sissi Zhang, violins; Choo Choo Hu, piano ASP Pre-Concert Chamber Music, Atlanta Symphony Orchestra, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:57

Jean Marie Leclair: Sonata en Sol-majeur Op. 3, No. 12 Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 16:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:00 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 25:13

04:27:32 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

04:37:33 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

04:43:50 Tomás Luis de Victoria: Alma Redemptoris mater Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 5:41

04:51:34 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 39:21

05:34:07 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Spirit London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 05:26

05:41:07 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

05:51:14 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

05:56:21 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:43

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 # 5 Paul Riedo, organ Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 58 3:25

06:12:30 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 7:58

06:21:10 Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 2:55

06:25:13 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:43

06:40:03 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C Op 9 # 5 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05

06:50:59 Fred Rogers: Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? Ronnie Price, piano United Kingdom Symphony RCA 60470 1:03

06:52:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento No. 11 K 251 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 4:22

06:56:49 Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 3:12

07:04:37 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:36

07:07:29 Francisco Tárrega: Adelita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 1:45

07:10:32 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Ouverture BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 7:07

07:18:00 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

07:23:49 Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:58

07:28:25 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

07:38:05 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

07:45:46 Johann Sebastian Bach: Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 BWV 1029 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:46

07:53:14 Gottfried Sonntag: Nibelungen March Wallace Collection Simon Wright Nimbus 5470 4:11

07:57:53 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:47

08:07:48 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 CIM Orchestra Steven Smith CIM 2003 12:02

08:21:49 Traditional: She'll Be Comin' Round the Mountain Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

08:25:54 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

08:40:56 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E H 662 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 8:03

08:50:36 Richard Rodgers: Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:52

08:53:49 Richard Rodgers: Oklahoma: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:24

09:04:09 Antonín Dvorák: The Noonday Witch Op 108 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 14:48

09:22:48 Franz Waxman: A Place in the Sun: Suite Grover Washington, alto sax London Symphony John Williams Sony 62788 7:58

09:33:47 Johann Joachim Quantz: Finale from Flute Concerto Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 4:26

09:39:43 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

09:49:38 Alberto Ginastera: Suite of Native Dances Op 15 Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 9:10

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:23 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 2:55

10:03:19 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606 2:57

10:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

10:19:33 Johann Christian Bach: Finale from Sinfonia Concertante Rachel Brown, flute Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 4:52

10:25:40 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.3 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:47

10:33:44 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

10:45:14 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 22:53

11:09:55 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

11:26:33 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 392 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

11:37:06 Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 12 Concerto Cologne Teldec 98435 8:47

11:46:28 Antonio Vivaldi: Magnificat RV 610 Sarah Fox, soprano Academy of Ancient Music Stephen Cleobury EMI 57265 13:53

12:08:14 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

12:17:23 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

12:31:12 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:27

12:40:09 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:54

12:47:46 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

13:00:19 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 2:04

13:02:57 Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 2:35

13:08:11 Frank Bridge: The Sea BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 22:01

13:32:31 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

13:40:32 Fritz Kreisler: Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin Telarc 80744 5:13

13:46:57 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor Album: Seascapes: Virginia Symphony Hampton 004 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Valse Sentimentale Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 2:46

Manuel de Falla: Siete Canciones Espanolas: VII. Polo and V. Nana Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:52

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet' for Viola and Piano - III. The Young Juliet Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:16

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Aleksandr Winkler: Viola Sonata, Op. 10 Movement 1 Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 16:44

Jake Heggie: Soliloquy Carol Wincenc, flute; Jake Heggie, piano Album: Here/After Pentatone 186515 Music: 4:25

Natalie Dietterich: Bound Ben Larsen, cello; Martha Cargo, flute Concerts on the Slope, Park Slope, Brooklyn NY Music: 5:26

Maurice Ravel: Mother Goose Suite Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 15:52

Jean Cras: Quintet for Flute, Harp and Strings Carol Wincenc, flute; Mia Venezia, harp; Stefan Milenkovich, violin; Susan Dubois, viola; Ching-Hung Chen, cello Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 21:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:25 Niccolò Jommelli: Periodical Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 5:43

16:07:32 Hieronymus Praetorius: Vulnerasti cor meum Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:58

16:14:06 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 10:40

16:28:38 John Williams: The Adventures of Tintin: The Duel Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:23

16:34:29 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 5:46

16:42:58 Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:02

16:53:10 Sigfrid Karg-Elert: Nun danket alle Gott Op 65 # 59 Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 3:22

16:58:42 Diego Ortiz: Ricercata segunda Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 1:21

17:04:56 Joseph Haydn: Finale from Sinfonia Concertante Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 6:16

17:14:50 Claude-Michel Schönberg: Les Misérables: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80498 11:35

17:28:50 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

17:40:36 Domenico Scarlatti: Sonata in F-Sharp Kk 318 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 6:07

17:47:34 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 125 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 2:12

17:52:45 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 21485 7:27

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:10 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g Op 5 # 6 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 9:21

18:20:40 John Williams: Dracula: Night Journeys Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:27

18:28:21 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:51

18:34:31 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

18:54:19 John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:04 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 18:29

19:22:23 Franz Schubert: Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 32:51

19:56:34 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 18 Op 31 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 22:53

20:26:32 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

20:48:12 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 10:48

21:02:13 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

21:20:34 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

21:30:41 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 6:26

21:39:17 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

21:49:26 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 Op 47 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 2487 47:52

22:38:47 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3 # 8 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 9:53

22:50:36 Max Reger: The Violin-Playing Hermit Op 128 # 1 Jaap van Zweden, violin Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 8:15

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 Jacob Praetorius: Quam pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

23:05:54 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 5:49

23:11:43 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:18:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 2 K 280 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 9:52

23:28:32 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:34:12 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

23:38:31 Elliott Carter: Elegy Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz Nonesuch 79002 4:49

23:43:20 Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla Vicente Coves, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 6:19

23:49:39 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:42

23:55:20 Peter Tchaikovsky: Solitude Op 73 # 6 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 3:20