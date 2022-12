WCLV Program Guide 11-11-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Symphony Orchestra/Victor Liva; Halida Dinova, piano – recorded 10/4/2019 in CSU’s Waetjen Auditorium

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 ‘Les Preludes’

Nicolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 4 in c, Op. 44

Claude Debussy: Clair de Lune (encore)

01:20:12 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:30 Arturo Sandoval Andante cantabile, from Trumpet Concerto Arturo Sandoval, trumpet; London Symphony Orchestra Luis Haza RCA Victor Red Seal 62661

02:05:07 Arturo Sandoval Mambo Caliente The London Trumpet Orchestra Geoffrey Simon Cala 4113

02:10:32 Eugenio Toussaint Concierto para piano improvisado y orquesta (ii. Largo) Alex Brown, piano Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555 "Alondra de la Parra: My Mexican Soul"

02:17:24 Paquito D'Rivera Vals Venezolano Todd Levy, clarinet; Jeannie Yu, piano Avie 2367

02:23:50 George Gershwin Piano Concerto in F Michel Camilo; Barcelona Symphony Orchestra Ernest Martinez Izquierdo Telarc 83611

03:01:15 Johann Strauss, Jr. On the Beautiful Blue Danube, waltz, Op. 314 Vienna Philharmonic (Live at the 2017 New Year's Concert) Gustavo Dudamel Sony Classical 537618

03:12:06 Ricardo Castro Vals Capricho, Op. 1 (Waltz Caprice) Jorge Federico Osorio, piano Cedille Records 132

03:19:13 Angel J. Garrido When You Hear This Waltz Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

07:23:37 Maurice Ravel Noble and Sentimental Waltzes Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80171

03:43:30 Isaac Albeniz Champagne, vals de salon Miguel Baselga, piano BIS 1973

03:48:37 Agustin Barrios Vals de primavera (Spring Waltz) Alexander-Sergei Ramírez, guitar Deutsche Grammophon 471 532-2

03:54:00 Antonio Lauro Vals Venezolano No. 3 (Venezuelan Waltz No. 3) Sharon Isbin, guitar; Thiago de Mello, percussion Warner Classics 624364

03:56:23 Felipe Villanueva Poetic Waltz Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Batiz ASV 894

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:30 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 30:01

04:35:55 Johannes Brahms: String Quintet No. 2 Op 111 Roger Tapping, viola Chiara String Quartet Azica 71289 30:52

05:08:33 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 21:08

05:31:49 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

05:55:31 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 Op 44 Charles Owen, piano Avie 2240 3:21

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:08 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Voces8 Decca 4785703 4:40

06:17:28 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

06:32:34 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 4 Op 23 # 3 Wu Han, piano ArtistLed 10701 3:43

06:41:37 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

06:50:30 Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 5:38

06:56:34 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:03:38 Robert Jager: Esprit de Corps Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 5:01

07:11:00 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

07:19:30 Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:41

07:26:31 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

07:31:41 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

07:39:11 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

07:55:24 Joni Mitchell: Favorite Color Lara Downes, piano Portrait 592079 2:52

07:58:36 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

08:08:21 Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:55

08:19:15 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 6 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

08:34:43 Louis Moreau Gottschalk: Caprice Americain 'Columbia' Op 34 Leonard Pennario, piano EMI 64668 6:45

08:46:33 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

09:00:03 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

09:07:46 Hershy Kay: Stars and Stripes Ballet Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 28:06

09:34:06 Irving Berlin: White Christmas Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 5:16

09:39:28 Sonny Kompanek: Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008 3:56

09:44:45 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

09:54:25 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:14 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 1:45

10:03:40 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 2:47

10:08:55 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture Op 30 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 11:19

10:22:54 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

10:31:46 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 564 Evgeny Kissin, piano RCA 63884 4:48

10:40:40 Antonio Vivaldi: Cello Concerto RV 403 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 6:47

10:50:33 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 Op 95 Danish National Radio Sym Leif Segerstam Chandos 9266 24:17

11:16:38 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

11:26:27 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

11:45:34 George Gershwin: Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801 9:00

11:55:47 Richard Hayman: Armed Forces Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

12:06:14 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

12:17:31 Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 10:07

12:29:30 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

12:36:59 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

12:46:40 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

12:57:00 William Grant Still: Afro-American Symphony: Humor Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 3:03

13:01:12 Carlos Guastavino: Arroz con leche St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 2:29

13:04:01 Remo Pignone: Por el sur Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:16

13:07:56 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 22:25

13:32:50 Antonio Salieri: Angiolina: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:46

13:40:28 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

13:46:06 Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' Op 75 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 11:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Korngold & John Philip Sousa: Kings Row & Semper Fidelis March National Philharmonia & US Marine Band Album: National Philharmonia and United States Marine Band BMG -RG & Altissimo 7890-2 and 5558 Music: 4:26

Leonard Bernstein: Three Dance Episodes from On The Town Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis MN Music: 10:37

Nanette von Schaden: Piano Concerto in B, K. 238 Christine Schornsheim, fortepiano; L'Orfeo Barockorchester; Michi Gaigg, conductor 2008 Live recording, Private recording Music: 19:47

David Conte (arr. Ryan Nowlin): A Copland Portrait United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 7:34

Morton Gould (arr. Philip J. Lang): American Salute United States Marine Band; Col. Michael J. Colburn, conductor United States Marine Band, Wolf Trap National Park for the Performing Arts, Vienna, VA Music: 4:18

Hector Berlioz: Rakoczy March, from The Damnation of Faust New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein Favorite Marches Sony 46709 Music: 4:31

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 (excerpts) Lawrence Brownlee, tenor; Myra Huang, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: ~7:30

Franz Schubert: Symphony No. 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 30:15

Richard Galliano: Tango pour Claude Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 4:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:53 Dudley Buck: Festival Overture on 'The Star-Spangled Banner' St Louis Symphony Chorus St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 6:09

16:02:51 John Williams: Midway: March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:08

16:09:44 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 12:57

16:27:07 Samuel A. Ward: America, the Beautiful Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:07

16:32:18 Richard Hayman: Servicemen on Parade St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 4:04

16:39:54 Louis Moreau Gottschalk: The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:23

16:49:54 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:49

17:01:42 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic Tabernacle Choir of Temple Square Orchestra of Temple Square Craig Jessop Telarc 80606 5:29

17:08:15 Alexander Glazunov: Solemn Overture Op 73 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 10:42

17:21:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Concerto for 3 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 8:52

17:34:56 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland AmerChorCl 122 5:30

17:42:47 Anonymous: Spiritual 'By and By' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:04

17:46:56 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 6:53

17:55:06 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Stridono lass• Renée Fleming, soprano London Philharmonic Sir Charles Mackerras Decca 467049 4:56

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:52 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

18:27:05 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:43

18:35:39 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 BWV 848 Daniel Barenboim, piano Warner 61553 3:44

18:41:10 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 Vienna Philharmonic Lorin Maazel RCA 68600 11:48

18:54:13 Morten Lauridsen: Lux Aeterna: O nata lux Voces8 Decca 22601 4:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:25 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

19:22:21 Claude Debussy: La boîte à joujoux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 48231 34:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:15 Aaron Copland: Music for Movies St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 15:04

20:19:16 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

20:45:21 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

21:02:24 Frederick Delius: In a Summer Garden BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

21:18:39 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

21:27:28 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

21:39:10 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

21:48:18 Johannes Brahms: String Quintet No. 2 Op 111 Donald Weilerstein, viola Cavani String Quartet Azica 71216 32:21

22:23:17 Franz Schreker: Chamber Symphony Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 25:23

22:51:01 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Federico Mompou: Música Callada: Lento Anja Lechner, cello ECM 2367 5:51

23:07:37 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

23:12:36 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühl's Elisabeth Schwarzkopf, soprano Philharmonia Orchestra Warwick Braithwaite EMI 18459 4:24

23:18:43 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 Op 15 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:14

23:22:58 Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes Pauline Oostenrijk, oboe The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 6:03

23:29:02 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 8:43

23:38:49 Johann Nepomuk Hummel: Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 Trio Parnassus MDG 3307 6:33

23:45:22 Johann Sebastian Bach: Prelude No. 24 BWV 869 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:49

23:49:12 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:31

23:55:31 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:03

23:58:54 Gustav Holst: Soft and gently Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 1:08