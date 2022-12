WCLV Program Guide 11-07-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

00:09:04 Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Sonata H 549 Aulos Ensemble Centaur 3068 10:41

00:21:21 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:33

00:27:11 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

00:35:31 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80067 47:00

01:27:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on "La bergère Célimène" K 359 Temenuschka Vesselinova, piano Harm Mundi 901467 13:59

01:42:34 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

01:52:30 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 4:20

01:58:17 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 28 Op 62 # 4 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:08

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Bohuslav Martinu: Magical Bag from the ballet "Spalicek" Suite No. 2 Prague Chamber Orchestra Album: Evening Tunes in Prague Denon 78926 Music: 4:23

Paul Dooley: Northern Nights Lisa Pegher, solo percussion; Lake George Music Festival Symphony; Roger Kalia, conductor Lake George Music Festival, Lake George High School, Lake George, NY Music: 20:13

Piano Puzzler: This week's contestant is Deb Anderson from Robbinsdale, MN Time: 6:10

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53 "Waldstein" Movement 3 Alice Sara Ott, piano Album: Alice Sara Ott: Beethoven Deutsche Grammophon 4779291 Music: 9:45 (short excerpt)

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Frisson Ensemble; Tom Gallant, artistic director Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By the Sea Church, Jacksonville, FL Music: 16:20

Ludwig van Beethoven: 12 Contretanzes (selections) Swedish Chamber Orchestra; Thomas Dausgaard, conductor Album: Beethoven: Complete Orchestral Works Simax PSC1281 Music: 4:36

Giacomo Puccini: Scherzo for String Quartet Orion String Quartet Franklin College CMS / CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 3:57

Ludwig van Beethoven: Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2 James Ehnes, violin; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:18

Clarice Assad: Sin fronteras Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W Cedille 33229 Music: 13:29

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Arthur Honegger: Symphony No. 2 for Strings & Trumpet Fritz Wesenigk, trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 25:11

04:27:40 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:33

04:39:47 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

04:54:12 Alonso Lobo: Versa est in luctum Stile Antico Harm Mundi 807595 5:27

05:02:14 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Yuja Wang, piano DeutGram 4795448 24:29

05:30:57 Nikolai Rimsky-Korsakov: Trombone Concerto Christian Lindberg, trombone Tapiola Sinfonietta Osmo Vänskä Bis 568 10:04

05:41:49 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

05:51:27 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:43

05:55:01 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 4:14

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:20 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 BWV 878 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 6:37

06:17:24 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

06:23:40 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:28

06:29:42 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

06:39:36 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

06:50:27 Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme André Rieu, violin Symphony Orchestra André Rieu Decca 4825281 3:41

06:55:56 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

06:58:40 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

07:04:52 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 6:10

07:12:39 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

07:21:26 Anonymous: Spiritual 'I Want to Die Easy' Chanticleer Warner 574272 3:04

07:25:56 George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:40

07:30:40 Nicolas Chédeville: Allegro from Flute Sonata Op 13 # 6 Gary Schocker, flute Azica 71230 4:54

07:40:40 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Hilary Hahn, violin Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko DeutGram 14698 10:25

07:53:49 John Williams: Pops on the March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:50

07:59:06 George Frideric Handel: Almira: Rigaudon Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 0:50

08:08:30 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 05:49

08:16:57 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

08:30:18 John Lunn: Downton Abbey: Suite Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

08:43:30 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

08:54:04 Aaron Copland: Our Town: Suite St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

09:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

09:30:42 Bernard Herrmann: For the Fallen New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 6:51

09:40:32 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Shivaree Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:14

09:53:45 John Field: Nocturne No. 3 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:37 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 BWV 847 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 3:07

10:04:08 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 3:32

10:10:07 Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Hakan Hardenberger, trumpet Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 11:12

10:23:04 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 7:16

10:32:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto Emmanuel Pahud, flute Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 3:51

10:40:04 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

10:46:07 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

10:50:42 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 24:16

11:17:24 Carlos Chávez: Symphony No. 2 Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

11:32:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

11:47:08 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

12:06:37 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

12:06:39 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

12:17:34 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

12:29:21 Peter Tchaikovsky: Coronation March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80541 4:40

12:37:04 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

12:46:13 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

12:57:29 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

13:00:21 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

13:02:57 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

13:09:13 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 20:09

13:30:57 Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 14:02

13:37:13 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Alexander Enters Pskov Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 4:24

13:43:11 Virgil Thomson: Acadian Songs and Dances Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 10:47

13:55:04 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in c minor K. 388 Movement 3 Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

Carlo Farina: Capriccio Stravagante Soovin Kim, violin; Hsin-Yun Huang & Pierre Lapointe, violas; Brook Speltz, cello; Scott Pingel, bass; Gilbert Kalish, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:40

Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 in A Major, D 959 (Selected movements) Jonathan Biss, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:31

Li Huanzhi: Spring Festival Overture Los Angeles Philharmonic Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:33

Zheng Lu/Ma Hong-Yeh: Good News from Beijing Los Angeles Philharmonic Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:38

Eric Ewazen: Concerto for Flute & Chamber Orchestra: III. Adagio Marya Martin, flute; Paul Polivinick, clarinet Czech Philharmonic Chamber Orchestra Charles Neidich, conductor Album: Orchestral Music & Concertos by Eric Ewazen Albany Records Music: 4:29

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Aspen Chamber Symphony Johannes Zahn, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent Music: 9:26

Paul Moravec: Chamber Symphony for Flute, Clarinet, Horn, Violin, Cello, Piano, and Percussion Marya Martin, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Stewart Rose, horn; Amy Schwartz Moretti, violin; Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano; Ian David Rosenbaum, percussion Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 19:23

Benjamin Britten: Phantasy Quartet, Op.2 Peggy Pearson, oboe; Jesse Mills, violin; Melissa Matson, viola; Julia Bruskin, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:25 Maurice Ravel: Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:09

16:05:14 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 4:31

16:13:03 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

16:27:37 William Alwyn: The Crimson Pirate: 'Pirate Capers' Overture City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:24

16:36:44 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 H 18:4 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 3:28

16:42:25 H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:42

16:52:43 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:46

16:57:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:53

17:04:56 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Anna Netrebko, soprano SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 6:13

17:20:09 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 5:25

17:27:47 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443 7:26

17:39:54 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 9 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5321 5:01

17:46:51 Alan Hovhaness: Allegretto from Symphony No. 22 Op 236 Seattle Symphony Alan Hovhaness Delos 3137 2:37

17:51:43 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:15 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Hélène Grimaud, piano Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 19:00

18:29:58 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:18

18:35:43 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 6:10

18:42:43 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:07

18:52:33 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:11 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 24:48

19:30:05 Ottorino Respighi: Suite for Strings Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 27:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Emil von Reznícek: Serenade for Strings Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

20:24:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

20:44:29 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

20:58:12 William Mathias: As You Like It: Final Dance English Serenata Meridian 84301 1:38

21:03:14 Maurice Ravel: Boléro Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:31

21:21:48 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 8:39

21:31:07 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:59

21:39:59 Marin Marais: Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

21:49:35 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky Op 78 Elena Obraztsova, mezzo London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 38:25

22:31:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia in c K 475 Robert Cassidy, piano Albany 1348 12:44

22:46:51 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: The Great Doxology Op 37 # 12 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 8:29

22:55:46 Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 4:21

23:00 QUIET HOUR

23:01:55 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 BWV 849 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 7:27

23:09:23 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

23:16:27 Giacomo Puccini: Adagietto Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:13

23:20:41 Sir William Walton: Coronation Te Deum John Scott, organ Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Chandos 8760 9:10

23:29:52 Philip Glass: Violin Concerto: Second movement Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi DeutGram 4795448 8:45

23:39:09 John Field: Nocturne No. 18 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:25

23:44:31 Richard Dubugnon: Hypnos Janine Jansen, violin Decca 15249 4:43

23:49:15 John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 3:43

23:53:27 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 Op 32 # 12 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:58

23:56:44 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15