WCLV Program Guide 11-05-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:01 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

00:12:14 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

00:19:21 Percy Grainger: Country Gardens City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 2:27

00:22:54 Jack Gallagher: Diversions Overture London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 10:00

00:34:46 Gustav Mahler: Songs from 'Des Knaben Wunderhorn' Magdalena Kozená, mezzo-sop Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 49:10

01:27:58 Duke Ellington: Harlem Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 14:22

01:43:21 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

01:49:48 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

01:57:29 Zoltán Kodály: Háry János: The Flute-playing Hussar Erika Sebök, flute Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:57

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Adams: China Gates Nicolas Hodges, piano Album: John Adams: Road Movies Nonesuch 79699 Music: 4:31

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO Music: 10:09

Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:42

John Adams: Gnarly Buttons for Clarinet and Small Orchestra Michael Collins, clarinet; Members of the Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:59

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor Album: Debussy: Images; Prelude a l'apres-midi d'un faune; La Mer Sony 62599 Music: 4:30

Katherine Hoover: My Days Have Been So Wondrous Free, from Dances and Variations Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta GA Music: 9:06

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Ray Chen, violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 9:37

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op. 96 "American" Jasper String Quartet WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:35

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Joseph Haydn: Symphony No. 22 Vienna Philharmonic Zubin Mehta ViennaPhil 2009 15:30

04:17:48 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:51

04:23:13 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 3:23

04:28:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

04:48:25 Alexander Glazunov: Ballet Scenes Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 28:23

05:20:55 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

05:29:51 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 19:20

05:50:07 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:44

05:54:14 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 4:55

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

06:16:24 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 8:10

06:26:10 Santiago de Murcia: Jotta Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:47

06:30:40 Ermanno Wolf-Ferrari: Rondò from Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 6:15

06:42:16 Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:19

06:53:12 Heino Kaski: Night by the Sea Op 34 # 1 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:20

06:58:13 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:39

07:04:56 John Williams: Far and Away: Themes Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 5:33

07:14:06 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

07:23:26 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Chanticleer Warner 574272 3:13

07:27:57 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069 3:19

07:32:53 Vincenzo Bellini: Norma: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

07:42:30 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

07:55:25 Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:33

08:07:25 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 5:11

08:14:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 10:25

08:27:27 Agustín Barrios: Las Abejas Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:01

08:30:13 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Franco Corelli, tenor Rome Opera Orchestra Francesco Molinari-Pradelli Warner 86211 2:48

08:38:18 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

08:46:16 Arcangelo Corelli: Finale from Concerto Grosso Op 6 # 4 New Dutch Academy Simon Murphy PentaTone 031 3:06

08:51:37 Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:51

09:04:09 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425112 14:20

09:20:30 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Arise, People of Russia Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 2:00

09:26:20 Max Steiner: Dark Victory: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81272 6:20

09:35:41 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 23 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 7:52

09:44:07 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

09:53:16 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

09:59:43 Johannes Brahms: Intermezzo in C Op 119 # 3 Orli Shaham, piano Canary 15 1:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:49 Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah Gil Shaham, violin Canary 10 3:48

10:07:12 Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 12:17

10:21:18 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

10:29:12 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet Douglas Major, organ Empire Brass EMI 47395 4:23

10:36:25 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

10:44:28 Wolfgang Amadeus Mozart: March K 249 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 416154 3:33

10:50:37 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 24:10

11:16:24 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 12:01

11:31:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

11:44:48 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

11:56:24 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

12:06:17 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

12:16:41 Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:21

12:28:17 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

12:36:26 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

12:47:30 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430099 9:58

13:00:21 Carl Maria von Weber: Turandot: March Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 2:13

13:03:01 Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon Royal Opera Chorus Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli EMI 64356 2:41

13:07:26 Claude Debussy: Images: Ibéria San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 20:37

13:29:37 Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Wallace Collection Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:43

13:37:43 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso Op 1 # 2 Gottfried von der Goltz, vn Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 11:06

13:50:19 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

13:57:08 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2 in G Minor, S. 1004 Gigue Nokuthula Ngwenyama, viola Album: J. S. Bach Partitas EDI Records 829757673820 Music: 4:22

Joseph Haydn: Piano Trio in E-flat Major, Hob. XV:29 Gilbert Kalish, piano; Arnaud Sussmann, violin; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:32

Nokuthula Ngwenyama: Primal Message Nokuthula Ngwenyama, viola; Dover Quartet Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland, OR Music: 7:30

Richard Wagner: Prelude and Liebestod from Tristan and Isolde Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 16:20

Ethel Smyth: Trio for Piano, Violin and Cello in D Minor: III. Scherzo. Presto con brio Chagall Trio: Lorenzo Nguyen, piano; Edoard Grieco, violin; Francesco Massimo, cello Album: The Impressions That Remain Meridian Music: 4:27

Antonin Dvorak: Serenade in E for String Orchestra, Op. 22 Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 26:38

Ethel Smyth: Piano Piece in E Major Liana Serbescu, piano Album: Smyth: Complete Piano Works CPO 3272 Music: 4:03

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83 (Select Movements) Prima Trio Henry Morrison Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 10:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:24 Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 7:13

16:07:48 Federico Moreno Tórroba: Scherzo from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 2:16

16:13:42 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 6:10

16:18:58 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Alexander Enters Pskov Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 4:24

16:29:17 Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:05

16:37:14 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

16:43:34 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 7:05

16:53:17 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 2:04

16:57:08 Johann Strauss Jr: Polka 'Forward with Valor!' Op 432 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:43

17:04:10 George Gershwin: Girl Crazy: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 63 5:41

17:12:31 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:37

17:25:53 Robert Schumann: March from Fantasie in C Op 17 Vytautas Smetona, piano Navona 5992 8:40

17:40:07 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78 Alisa Kolosova, mezzo-soprano Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 6:08

17:47:24 Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:13

17:53:13 Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano Steinway 30022 6:54

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:16 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 20:15

18:29:31 Louis Théodore Gouvy: Finale from Symphony No. 4 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 6:15

18:37:44 William Boyce: Allegro from Symphony No. 4 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 3:09

18:42:29 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

18:53:10 Florence Price: Scherzo from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:52 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

19:22:28 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 34:50

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:04 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 Op 33 Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harm Mundi 902210 19:30

20:23:14 Joseph Haydn: String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Daedalus Quartet Bridge 9326 21:54

20:47:50 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

21:02:27 Johannes Brahms: Nänie Op 82 San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 12:44

21:16:46 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

21:26:02 Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80588 7:31

21:36:33 William Boyce: Symphony No. 8 Op 2 # 8 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 10:50

21:49:48 César Franck: Symphony in d Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

22:30:30 Lord Berners: Luna Park RTÉ Sinfonietta Kenneth Alwyn MarcoPolo 223716 16:32

22:48:54 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 7:54

22:57:37 Franz Liszt: Nocturne 'En rêve' S 207 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 2:15

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

23:07:26 Traditional: The Bold Grenadier Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:57

23:10:24 Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 7:01

23:18:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:33

23:28:19 Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 9:14

23:38:02 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

23:42:06 Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata Midori, violin Sony 89699 6:18

23:48:24 Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna Rosalie Asselin, piano La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:40

23:53:45 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:04

23:57:07 Stephen Goss: Blue Orchid from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:51