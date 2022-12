WCLV Program Guide 11-01-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

00:07:55 Peter Heidrich: Happy Birthday Variations Cavani String Quartet WCLV 11022012 13:17

00:22:06 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

00:29:27 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 19:57

00:52:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 K 543 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 28:26

01:24:44 Sir Edward Elgar: Polonia Op 76 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 14:18

01:40:20 William Henry Fry: The Breaking Heart Royal Scottish National Orchestra Tony Rowe Naxos 559057 10:41

01:51:48 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:55

01:58:15 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Moths Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 1:57

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Album: The Art of Bach Steinway & Sons 30033 Music: 4:43

An-Lun Huang: Saibei Dance from Saibei Suite No. 2 Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 141 Music: 4:08

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Camille Saint-Saens (arr. Greg Anderson): Danse Macabre Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe, piano; Lydia Umlauf; Richard Brown and John Kinzie, percussion Grant Teton Music Festival Chamber Ensemble Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 11:22

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe, Violin, Strings and Continuo in C Movement I Allegro Hilary Hahn, violin; Allan Vogel, oboe; Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Album: Hilary Hahn - Bach: Violin Concertos / Kahane, La Co DG 986 Music: 4:26

Johann Sebastian Bach: Solo Cello Suite No. 2: Movement 1, Prelude Jivan Ramesh, cello (11 years old) APM Studio A, New York, NY Music: 10:11

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 19:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K 370-368b Jonathan Fischer, oboe; Jonathan Crow, violin; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 13:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:01 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 2 Op 74 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 21:45

04:23:47 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

04:35:30 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 4:12

04:41:01 Agustín Barrios: La catedral Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 6:37

04:49:17 Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 D 960 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 36:02

05:28:42 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11

05:42:35 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 7:49

05:51:10 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

05:56:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:34 Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 4:40

06:16:30 Francesco Molino: Rondo from Guitar Concerto Op 56 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:43

06:25:30 Alphonse Hasselmans: Etude 'La Source' Op 44 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:43

06:31:11 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

06:44:59 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

06:59:38 John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:06:30 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

07:13:44 Roger Quilter: As You Like It: Suite Op 21 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 9:16

07:24:55 John Rutter: A Gaelic Blessing Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 100 1:47

07:28:13 Robert Schumann: March Op 76 # 2 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:24

07:32:42 John Philip Sousa: La Reine de la Mer Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 5:56

07:44:39 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant Op 29 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

07:58:40 Sergei Rachmaninoff: Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260 1:25

08:08:58 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

08:16:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 8:43

08:28:25 Nicolas Gombert: Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595 3:11

08:32:29 Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' Members of London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44798 1:55

08:39:54 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:27

08:48:51 Turlough O'Carolan: Carolan's Cup Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:28

08:53:25 Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81269 5:29

09:03:12 Charles Gounod: Faust: Ballet Music Orch of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

09:23:51 Dimitri Tiomkin: Dial 'M' for Murder: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1101 07:20

09:35:27 Leroy Anderson: Goldilocks: Overture BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 4:53

09:43:12 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

09:47:57 André Grétry: Le magnifique: Overture Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 7:56

09:58:43 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:11 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue BWV 1007 Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448 2:03

10:04:36 Giuseppe Martucci: Giga Op 61 # 3 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 3:41

10:09:56 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

10:24:37 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

10:35:06 John Field: Nocturne No. 5 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:13

10:41:58 Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 Op 40 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:29

10:53:51 Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 24:24

11:20:05 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 8:01

11:30:12 Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 10:39

11:44:11 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

11:58:27 Sergei Rachmaninoff: Valse Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 1:16

12:06:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

12:17:43 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:19

12:24:48 Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 4:56

12:31:45 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

12:41:38 Louise Farrenc: Overture No. 2 Op 24 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

12:50:38 Franz Schubert: Fierrabras: Overture D 796 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 8:44

13:00:58 Jean-Philippe Rameau: Platée: Rigaudons Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 2:20

13:03:45 Jean-Philippe Rameau: Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:22

13:08:20 Joseph Haydn: Symphony No. 73 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779 21:40

13:30 FIRST FRIDAYS – WCLV’s John Simna with classical guitarist Alejandro Rodriguez Ruiz & flutist Moises Lopez Ruiz

Astor Piazzolla: Cafe 1930 from Histoire du Tango

Joaquin Rodrigo: Serenata al Alba del Dia

Chick Corea (arr Alejandro Rodriguez & Moises Lopez Ruiz): Spain

Robert Beaser: Barbara Allen from Mountain Songs

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Prelude on an Old Folk Tune Joanne Polk, piano Album: Under The Stars Arabesque 6704 Music: 4:38

Carlo Gesualdo (arr. Ari Streisfeld): Three Madrigals for Five Voices from Madrigali libro sesto Joshua Roman, cello; JACK Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 7:46

Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 7:45

Amy Beach: Piano Quintet in F sharp minor, Op 67 Wei-Yi Yang, piano; Steven Copes, violin; Maureen Nelson, violin; Hyobi Sim, viola; Sarah Lewis, cello Saint Paul Chamber Orchestra, St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 26:10

Andre Previn: Tango Song and Dance: Movement 2 Song; Simply Augustin Hadelich, violin; Joyce Yang, piano Album: Franck - Kurtag - Previn - Schumann: Augustin Hadelich - Joyce Yang Avie 2347 Music: 4:38

Ryan George: An Ge Fhiain (The Wild Goose) United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 11:09

Edvard Grieg: Selections from Lyric Pieces Joyce Yang, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:23

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 18:49

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:07 Roger Quilter: Three English Dances Op 11 Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:19

16:09:44 Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 1:49

16:14:13 Peter Heidrich: Happy Birthday Variations Gidon Kremer, violin Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 79657 11:31

16:29:16 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Scène Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:07

16:34:08 Hans Gál: Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Orchestra of the Swan Kenneth Woods Avie 2231 8:05

16:43:56 Earl Wild: Reminiscences of 'Snow White' Earl Wild, piano Sony 62036 7:47

16:53:31 Felix Mendelssohn: Elijah: Thanks be to God Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:38

16:59:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 607 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:12

17:03:47 Kurt Weill: Finale from Symphony No. 2 Leipzig Gewandhaus Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 6:29

17:12:58 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

17:26:39 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

17:38:57 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

17:48:52 Howard Hanson: Fanfare for the Signal Corps Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80649 1:07

17:53:01 Artur Lemba: Scherzo from Symphony in c-Sharp Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8656 7:03

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:50 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

18:27:39 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 5:39

18:35:14 Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233 4:08

18:40:37 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 11:06

18:52:37 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 5:10

19:01:12 Aaron Copland: The Red Pony: Suite Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 23:32

19:27:21 Howard Hanson: Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 30:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948)

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

20:00 SPECIAL: CIM Live from Kulas Hall in the Cleveland Institute of Music- CIM Chamber Orchestra: Todd Phillips, guest concertmaster

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto 3

Joseph Haydn: Symphony No 49 in f ‘Passione’

Antonin Dvorak: Serenade for Strings

22:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:01:16 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 35:02

22:37:46 Leopold Mozart: Symphony in D Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 12:46

22:52:03 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

23:00 QUIET HOUR

23:02:23 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:04:29 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

23:09:13 Franz Schubert: Der Entfernten (I) D 331 Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:15

23:14:35 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 19 # 4 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

23:18:50 Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet Op 87 Wu Han, piano CMS Studio 82503 9:29

23:28:20 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:35:20 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921 6:33

23:41:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 4 K 516 Pinchas Zukerman, violin CBC 5230 8:57

23:50:52 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:37

23:56:06 Stephen Foster: Gentle Annie Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:23