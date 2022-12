WCLV Program Guide 10-31-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:02:08 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

00:11:50 Alec Wilder: Serenade for Winds Members of Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 13:48

00:26:52 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

00:33:17 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

00:41:28 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 Kathleen Battle, soprano Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 42:05

01:27:51 Nicolò Paganini: Theme & Variations on Paisiello's 'Nel cor piu' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 12:44

01:42:10 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

01:50:28 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:13

01:57:49 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Folk Dance from Romeo and Juliet Paavo Jarvi, conductor Album: Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Complete Suites from the Ballet Music Telarc 80597 Music: 4:19

Eugene Ysaye: Sonata in E minor for Solo Violin, Op. 27, No. 4 Benjamin Beilman, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:32

Piano Puzzler: This week's contestant is Cayce Wilkinson from Council Bluffs, IA Music: 11:02

Claude Debussy: Preludes, Book 1: Voiles (Veils) Paul Crossley, piano Album: Debussy: Complete Works for Solo Piano, Vol. 1 Sony 52583 Music: 3:54

George Gershwin: An American in Paris (unabridged 2017 edition) Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra; Music Hall, Cincinnati, OH Music: 20:26

Traditional: Waltz after Lasse in Lyby Danish String Quartet Album: Wood Works Dacapo 226081 Music: 4:37

Manuel de Falla: 3 Dances from the Three-Cornered Hat Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 12:34

Traditional (arr. Danish String Quartet): Music from Nordic Countries Danish String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:47

Elliot Carter: Wind Quintet New York Woodwind Quintet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:06

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:08 Giuseppe Tartini: Violin Sonata in g Joshua Bell, violin Sony 11013 14:13

04:18:41 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

04:32:52 John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby Gil Shaham, violin DeutGram 463483 3:49

04:37:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

04:54:38 Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht Op 60 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80184 32:19

05:30:58 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

05:43:47 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

05:50:02 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

05:55:00 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

06:14:45 Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 10:10

06:26:17 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:38

06:32:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

06:40:52 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

06:53:32 Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:25

06:58:19 John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:31

07:05:22 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

07:13:24 Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture D 84 Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:22

07:22:09 John Novacek: Fourth Street Drag Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:48

07:27:29 George Frideric Handel: Aria No. 1 Empire Brass Telarc 80344 3:49

07:32:32 Zez Confrey: Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:04

07:39:09 Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 8:30

07:49:07 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

07:57:34 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

08:08:07 Charles Ives: Hallowe'en Members of Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 2:14

08:11:37 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

08:18:24 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

08:29:17 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

08:32:52 Stephen Hough: Etude de concert Stephen Hough, piano Hyperion 67043 3:52

08:41:45 Carl Friedrich Abel: Symphony in F Op 7 # 4 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:45

08:52:25 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 2:50

08:56:10 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

09:07:18 Franz Liszt: Totentanz S 126 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 15:08

09:27:43 Cy Coleman: Witchcraft Boston Pops John Williams Sony 47235 3:06

09:33:38 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Servants' Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 3:59

09:40:45 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:28

09:44:52 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

09:59:55 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls Op 54 # 3 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 2:52

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:30 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 1:42

10:07:48 Ottorino Respighi: Belfagor Overture BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

10:21:06 Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 3:41

10:26:52 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 3:23

10:32:18 J. A. P. Schulz: The Harvest Feast: Overture Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9553 3:36

10:40:08 Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:15

10:49:04 Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 2:33

10:52:48 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

11:20:56 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 12:45

11:35:30 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

11:46:56 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

12:07:00 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

12:19:15 Mikhail Glinka: Waltz Fantasy Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 9:25

12:31:29 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

12:40:03 Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch London Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443895 8:16

12:50:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

13:00:52 Edward MacDowell: Hexentanz Op 17 # 2 Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:32

13:03:48 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:55

13:09:53 Luigi Boccherini: Symphony No. 6 Op 12 # 4 Il Giardino Armonico, Milano Giovanni Antonini Naïve 30399 19:12

13:30:56 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

13:39:22 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

13:45:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' K 460 Alessio Bax, piano Signum 321 12:08

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Album: The Art of Bach Steinway & Sons 30033 Music: 4:43

An-Lun Huang: Saibei Dance from Saibei Suite No. 2 Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 141 Music: 4:08

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Camille Saint-Saens (arr. Greg Anderson): Danse Macabre Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe, piano; Lydia Umlauf; Richard Brown and John Kinzie, percussion Grant Teton Music Festival Chamber Ensemble Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 11:22

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe, Violin, Strings and Continuo in C Movement I Allegro Hilary Hahn, violin; Allan Vogel, oboe; Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Album: Hilary Hahn - Bach: Violin Concertos / Kahane, La Co DG 986 Music: 4:26

Johann Sebastian Bach: Solo Cello Suite No. 2: Movement 1, Prelude Jivan Ramesh, cello (11 years old) APM Studio A, New York, NY Music: 10:11

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 19:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K 370-368b Jonathan Fischer, oboe; Jonathan Crow, violin; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 13:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:08 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

16:08:14 Anatoly Liadov: Baba-Yaga Op 56 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 3:26

16:14:20 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:20

16:29:46 John Williams: The Witches of Eastwick: The Devil's Dance Gil Shaham, violin DeutGram 463483 4:12

16:35:15 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 5:12

16:43:00 Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' Op 51 Royal Philharmonic Vernon Handley Conifer 16847 8:16

16:53:34 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

16:57:36 Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' Op 40 François Le Roux, baritone Hyperion 66856 2:33

17:05:25 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295 4:38

17:13:36 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

17:27:29 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Bryn Terfel, baritone DeutGram 445294 4:20

17:32:07 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:05

17:40:41 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

17:45:43 Marc-André Hamelin: Etude No. 8 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:40

17:52:44 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:06 Franz Liszt: Totentanz S 126 Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Leo Hussain BBC 336 15:41

18:26:49 Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:14

18:33:44 Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:21

18:38:55 Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 4028 15:02

18:55:39 Charles Gounod: Faust: Le veau d'or René Pape, bass Dresden State Orchestra Sebastian Weigle DeutGram 4776408 1:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:28 Mily Balakirev: Tamara Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

19:25:55 Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 Op 7 Alexander Markov, violin German Radio Philharmonic Marcello Viotti Erato 45788 29:54

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 George W. Chadwick: Tam O'Shanter Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 19:29

20:23:31 Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini Op 32 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 22:55

20:47:51 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 8:56

20:57:12 Jean-Philippe Rameau: Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:22

21:02:43 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

21:17:39 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

21:28:30 Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:23

21:33:56 César Franck: Les Djinns François-Joël Thiollier, piano Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi Naxos 553472 12:04

21:47:54 Johannes Brahms: String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 37:33

22:27:48 Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 15:43

22:45:59 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby Gil Shaham, violin DeutGram 463483 3:49

23:05:27 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 6:58

23:12:26 John Dowland: Come, heavy Sleep Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:58

23:17:03 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

23:21:23 Claude Debussy: Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047 6:16

23:27:39 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 5:47

23:34:10 Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81 Wendy Warner, cello Cedille 120 7:25

23:41:35 Charles Koechlin: Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223504 6:04

23:47:39 Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Charles Hamann, oboe National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 6:02

23:54:21 Traditional: O Waly, Waly Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:48

23:57:26 Sergei Rachmaninoff: Lilacs Op 21 # 5 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 2:42