WCLV Program Guide 10-29-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 13:37

00:16:14 Johann Christian Bach: Piano Quintet Op 22 # 1 Aulos Ensemble Centaur 3068 14:48

00:32:25 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

00:37:37 Bedrich Smetana: Má vlast: Tábor Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 14:24

00:53:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 27:17

01:24:48 Manuel de Falla: Fantasía bética Vanessa Perez, piano Steinway 30036 13:19

01:39:13 Gustav Holst: First Suite for Military Band Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 10:22

01:50:27 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

01:57:16 Peter Warlock: Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' English Chamber Orchestra José Luis García Sony 82849 2:14

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20: Movement 2 Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Stefan Schweigert, bassoon; Thomas Zehetmair, violin; James Vanvalkenburg, viola; Cheryl House, cello; Alois Posch, double bass Album: Beethoven Septet and Piano Quintet Music Philips 434036 Music: 4:34

Witold Lutoslawski: Variations on a Theme by Paganini for Two Pianos Alessio Bax, piano; Wu Han, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:11

John Frantzen: Beyond a Wild Dream Quad City Symphony Orchestra; Mark Russell Smith, conductor Centennial Hall, Augustana College, Rock Island, IL Music: 6:03

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A major, Op. 47 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 31:19

Gabriel Faure: Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: 4. Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:35

Darius Milhaud: Suite Francaise University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Bates Recital Hall, Butler School of Music, University of Texas, Austin, TX Music: 16:25

Giuseppe Verdi: String Quartet in E minor: 2. Andantino; 3. Prestissimo Afiara String Quartet: Valerie Li, violin; Yuri Cho, violin; David Samuel, viola; Adrian Fung, cello Montreal Chamber Music Festival, St. James United Church, Montreal, Canada Concert Record Date: 5/23/2009 Music: 10:35

Gabriel Faure: Dolly Suite, Op. 56 Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Trinity Episcopal Church, Portsmouth, VA Music: 15:22

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:18 Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan S 418 Greg Anderson, piano Steinway 30022 15:22

04:20:49 George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-Flat Op 3 # 1 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:29

04:31:06 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 5:22

04:37:36 Aaron Copland: Three Latin-American Sketches Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 10:20

04:49:20 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 37:41

05:30:52 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

05:41:49 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:54

05:51:23 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

05:56:09 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:12

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:55 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:23

06:14:27 Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony D 708 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 7:49

06:23:58 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

06:27:58 Paulo Bellinati: Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:57

06:33:05 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

06:42:14 Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds Op 6 Gianluca Luisi, piano Chantilly Quintet Naxos 570790 9:54

06:54:10 John Lennon/Paul McCartney: Eleanor Rigby Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 2:29

06:57:36 Frank Panella: March 'On the Square' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:36

07:04:22 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:29

07:11:57 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

07:25:29 Lord Berners: Polka Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones MarcoPolo 223711 2:34

07:30:20 Frederic Hand: For Julian Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:19

07:39:31 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

07:51:51 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:55

07:56:38 Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 2:38

08:08:23 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 4:37

08:15:53 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

08:27:13 Johann Strauss Jr: Polka française 'Kreuzfidel' Op 301 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 3:41

08:31:36 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 4:04

08:40:03 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

08:52:27 Sir William Walton: Henry V: Two Pieces for Strings English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 5:17

08:58:01 Leroy Anderson: Jazz Legato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:40

09:05:16 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80344 15:55

09:26:34 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:59

09:33:16 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar' Barbara Bonney, soprano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 94560 4:39

09:39:54 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

09:45:24 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

09:55:32 Reinhold Glière: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 3:57

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:28 Hans Christian Lumbye: Galop "Copenhagen Steam Railway" Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi MarcoPolo 223743 3:48

10:05:02 Percy Grainger: Train Music City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 1:30

10:08:38 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

10:21:19 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

10:33:13 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

10:39:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

10:50:29 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 22:38

11:15:47 Antonín Dvorák: The Noonday Witch Op 108 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 14:48

11:32:47 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

11:45:05 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 12:58

12:07:38 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

12:17:54 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

12:28:28 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G RV 149 English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

12:37:45 Domenico Scarlatti: Sonata in c Kk 99 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 7:04

12:46:29 Johan Wagenaar: Overture to 'Twelfth Night' Op 36 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:51

12:57:21 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:30

13:00:24 Charles Ives: Hallowe'en Members of Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 2:14

13:02:59 Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance Rachel Barton Pine, viola Cedille 41 1:19

13:06:34 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

13:28:42 Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo Zuill Bailey, cello Telarc 32664 5:11

13:37:31 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 5:44

13:44:32 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

13:58:54 Emmanuel Chabrier: Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Manuel de Falla, arr. Paul Kochanski, Jaume Torrent: Canciones Populares Movement 3 and 4 Jota and Nana Augustin Hadelich, violin; Pablo Sainz Villegas, guitar Album: Histoire du Tango Avie 2280 Music: 4:25

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Mateusz Wolski, conductor Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:43

Stephen Goss: The Albeniz Concerto Pablo Sainz Villegas, guitar; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 29:43

Frederic Chopin: Introduction and Rondo in E-flat Major, Op.16 Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 9:18

Ralph Vaughan Williams: Toccata Marziale Eastman Wind Ensemble; Donald Hunsberger, conductor Album: Eastman Wind Ensemble: Husa, Copland, Vaughan Williams Sony 44916 Music: 4:32

Felix Mendelssohn: Sonata No. 2 for Cello and Piano in D Major, Op. 58 David Finkel, cello; Wu Han, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 24:00

Reena Esmail: Tuttarana George Chase-trumpet; Jason Adams-trumpet; Gavin Reed-french horn; Thomas Hulten-tenor trombone; Jared Lantz-bass trombone ROCO, Midtown Arts and Theater Center Houston, Houston, TX Music: 3:04

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Nurit Bar-Josef, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

16:08:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Danielle de Niese, soprano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Decca 13277 2:50

16:13:34 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

16:30:21 Conrad Kocher: As With Gladness Men of Old Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 2:52

16:34:46 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 Op 10 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 7:51

16:44:05 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123 S 161/6 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:10

16:53:16 Agustín Lara: Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:04

16:58:06 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Gavotte BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:50

17:04:10 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

17:20:02 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:55

17:25:42 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

17:39:49 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich Greg Anderson, piano Steinway 30033 6:05

17:47:02 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gigue BWV 1006 Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 2:09

17:52:20 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 7:09

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:02 Leonard Bernstein: Candide: Suite Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

18:29:11 Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:30

18:35:40 Claude Debussy: Preludes Book 2: La puerta del vino Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 3:18

18:40:53 E. J. Moeran: First Rhapsody Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 11:53

18:54:20 Claude Debussy: Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127 4:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat H 468 Paul Goodwin, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 431821 21:58

19:27:00 Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 Op 11 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 30:17

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 21:14

20:25:03 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 20:27

20:46:58 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

21:02:28 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Cynthia Roberts, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 15:21

21:19:44 Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture Op 65 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 7:45

21:29:36 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

21:40:33 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

21:49:37 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

22:33:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds K 240 Amadeus Winds l'Oiseau 425819 13:15

22:49:01 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

23:06:51 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' Op 51 Alan Feinberg, piano Argo 436121 6:14

23:13:06 Ottorino Respighi: Aria for Strings Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:20:55 Traditional: Wayfaring Stranger Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:55

23:25:51 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 8:22

23:34:13 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:06

23:44:18 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Louise Dubin, cello Delos 3469 2:41

23:47:00 Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 4:43

23:51:43 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 4:22

23:56:48 Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 3:05