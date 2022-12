WCLV Program Guide 10-21-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory Faculty Recital

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Bordel – 1900

Franz Schubert: Excerpts from “Die schoene Mullerin”

Jeffrey Rathbun: Prelude

Sergei Rachmaninoff: Tarantella from Suite No. 2 for 2 Pianos

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A K 581

Francis Poulenc: Excerpts from Miroirs Brulents

Fernando Sor: Sonata in C Op 15b

Clint Needham: Resolve

Clint Needham: Cradle My Heart

01:43:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 2 K 39 Daniel Barenboim, piano English Chamber Orchestra Daniel Barenboim EMI 72930 15:10

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Astor Piazzolla: Adios, Nonino Emanuel Ax, piano; Pablo Ziegler, piano Sonari 62728

02:06:35 Astor Piazzolla: Triunfal Libby Blatt, bass; Joan Singer, violin; Phil Hosford, piano; Jennifer Rickard, violin; Kerry Van Laanen, cello QuinTango QuinTango 7002612433

02:09:38 Astor Piazzolla: Libertango Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Orchestra Edward Gardiner EMI Classics 53255

02:15:19 Jose Bragato: Graciela y Buenos Aires: Tango for Solo Cello & String Orchestra Viktor Aepli, cello Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90201

02:24:22 Isaac Albeniz: Tango, Op. 165, No. 2 Pierre Huybregts, piano Centaur Records 2026

02:27:05 Joan Albert Amargos: Tango Catala Michala Petri, recorder; Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226900

02:31:23 Jacob Gade: Tango Jalousie Tamara Smirova, violin Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA Victor Red Seal 63717

02:39:13 Miguel del Aguila: Concierto en Tango, Op. 110 Roman Mekinulov, cello Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta Beau Fleuve 094951

03:00:45 Antonio Soler: Concerto No.1 in C & Concerto No. 2 in A Anton Heiller, organ; Erna Heiller, harpsichord Vanguard Classics 35

03:16:01 Jose White: La bella cubana (arr. by Guido Lopez Gavilan) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:21:13 Moises Simons: El Manisero (or "The Peanut Vendor") (arr. by Jose A. Bornot) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:28:00 Anonymous 18th century Bolivia: Sonata Chiquitanas No. 18 Florilegium Channel Classics 22105

03:37:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 Niurka Gonzalez, flute Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:41 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 32:51

04:36:50 Joseph Haydn: String Quartet No. 41 Op 50 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 23:02

05:01:18 Jean Sibelius: Symphony No. 5 Op 82 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 28:19

05:32:22 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 22:38

05:56:23 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 3:28

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:46 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

06:14:10 Alexander Scriabin: Waltz Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 5:28

06:19:58 Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'My Joys' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:19

06:25:25 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 9:36

06:40:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 K 128 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80242 11:19

06:53:46 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 3:01

06:58:04 Leroy Anderson: Ticonderoga March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 2:25

07:04:52 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

07:13:56 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 4795448 8:53

07:25:18 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

07:39:50 Peter Tchaikovsky: Allegretto from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:36

07:49:06 Emmanuel Chabrier: Habanera Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:09

07:54:53 Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 4:50

08:08:01 George Martin: Overture 'Under Milk Wood' Berlin Music Ensemble Craig Leon Atlas Realizations 8 6:11

08:16:33 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

08:26:49 Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano DeutGram 22906 8:22

08:40:12 Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 12:17

08:55:16 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

09:04:00 Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto Op 67 Julian Bream, guitar Melos Ensemble Malcolm Arnold RCA 300350 21:57

09:05:45 Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto Op 67 Julian Bream, guitar Melos Ensemble Malcolm Arnold RCA 300350 21:57

09:29:57 Johann Sebastian Bach: Finale from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Anne-Sophie Mutter, violin Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter DeutGram 4795023 4:26

09:32:57 Johann Sebastian Bach: Finale from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Anne-Sophie Mutter, violin Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter DeutGram 4795023 4:26

09:39:18 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:13

09:48:11 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 BWV 777 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:28

09:53:06 Franz Liszt: Schubert Song 'Wohin?' S 565/5 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 2:50

09:58:04 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:35 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

10:02:43 Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Dietrich Fischer-Dieskau, baritone Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:00

10:09:26 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2 Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 13:04

10:23:17 Morton Gould: American Caprice Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:58

10:30:21 Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture RV 739 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 4:40

10:38:27 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 4 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:32

10:46:21 Louis Moreau Gottschalk: Souvenirs d'Andalousie Op 22 Cecile Licad, piano Naxos 559145 4:04

10:51:47 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

11:15:57 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

11:30:04 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra S 359/4 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

11:42:57 Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:49

11:58:04 George Gershwin: Prelude "Rubato" Fazil Say, piano Teldec 26202 0:54

12:06:19 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

12:15:51 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

12:28:04 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini Westhuizen Duo Westhuizen 2007 5:39

12:37:09 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

12:42:44 Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 13:01

12:56:58 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 3:03

13:00:46 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

13:03:29 Frédéric Chopin: Etude No. 4 Op 10 # 4 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

13:07:44 John Field: Piano Concerto No. 1 Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9368 20:09

13:30:06 Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:36

13:37:20 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

13:42:36 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

13:55:24 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arno Babajanian: Melody and Humoresque: Melody & Vagharshapat Dance Raffi Besalyan, piano Album: The Return Dorian 92187 Music: 4:21

Brad Richter: Lost Miner Brad Richter, guitar Album: American Landscapes for Guitar Blue Griffin 227 Music: 1:06

Michael Nyman: Silver-Fingered Fling Brad Richter, guitar; Carlos Bonell, guitar Eastern Arizona College, Safford, AZ Music: 4:54

Arno Babajanian: Trio for violin, cello and piano in F-sharp minor Andrew Wan, violin; Johannes Moser, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall, Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 23:00

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat Major Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, Mark Fewer, Daniel Phillips, Gabriela Diaz, violins; Masumi Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Music Festival, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 12:45

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture, Op. 84 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 8:34

Jacques Ibert: Three Short Pieces Mimi Stillman, flute; Samuel Nemec, oboe; JJ Koh, clarinet; Catherine Chen, bassoon; Phillip Browne, horn Lake George Music Festival, St James Episcopal Church, Lake George, NY Music: 6:57

Bedrich Smetana: Piano Trio, Op. 15 Eroica Trio: Erika Nickrenz, piano; Sara Parkins, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA Music: 27:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:33 George Gershwin: An American in Paris William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

16:02:50 George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In Ashley Brown, soprano Opus Two Azica 71290 3:46

16:08:24 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

16:24:32 Sir Malcolm Arnold: David Copperfield: Main titles BBC Philharmonic Rumon Gamba Chandos 9851 4:28

16:29:43 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

16:35:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harm Mundi 907516 8:30

16:46:50 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:31

16:48:21 Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 15 BWV 801 Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:11

16:50:41 Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' BWV 229 Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 8:50

17:04:32 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

17:19:32 Josef Strauss: Polka 'Fireproof' Op 269 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:50

17:25:08 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 392 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

17:38:55 Jean Sibelius: Romance Op 42 Boston Symphony Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

17:45:36 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437 2:41

17:49:50 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 7:14

17:58:57 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:19 Robert Schumann: Vienna Carnival Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 21:45

18:32:53 Claude Debussy: Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:23

18:37:19 Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 10 BWV 796 Béla Fleck, banjo Sony 89610 0:56

18:39:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

18:53:25 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203 5:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:26 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

19:27:54 Joseph Haydn: Symphony No. 86 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 28:19

19:57:43 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 26 Op 62 # 2 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:53

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

20:23:27 Joseph Haydn: Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 20:33

20:45:33 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

21:02:21 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

21:20:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

21:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

21:39:48 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

21:49:49 Jean Sibelius: Symphony No. 5 Op 82 Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 32:05

22:23:34 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309 21:04

22:47:06 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:19 Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:55

23:06:14 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

23:10:44 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 4:43

23:17:01 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:22:51 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

23:30:30 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:35:24 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351 9:45

23:45:10 Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 4:51

23:50:02 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

23:54:09 Manuel Ponce: Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09

23:57:39 Ernesto Lecuona: Canción de luna Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:03