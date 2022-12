WCLV Program Guide 10-17-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:09 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 3:45

00:06:18 Joseph Haydn: String Quartet No. 27 Op 20 # 4 Daedalus Quartet Bridge 9326 22:52

00:30:47 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

00:37:24 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

00:45:14 Zdenek Fibich: Symphony No. 3 Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9328 37:20

01:26:49 Alberto Ginastera: Piano Sonata No. 1 Op 22 Joel Fan, piano Reference 119 13:33

01:40:58 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

01:50:22 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

01:56:39 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Christos Hatzis: String Quartet No 1 Movement 4 St. Lawrence String Quartet Album: Awakening EMI Classics 5 58038 Music: 4:35

Antonin Dvorak: Carnival Overture, Op. 92 Tanglewood Music Center Orchestra; Yu An Chang, conductor Tanglewood - Ozawa Hall, Lenox, MA Music: 9:40

Piano Puzzler: This week's contestants are Paul and Christine Hanna from Tallahassee, FL Music: ~10:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik: Movement 1 Allegro Eugenia Zukerman, flute; Shanghai Quartet Album: Music for a Sunday Morning Delos 3173 Music: 5:31

Pedja Muzijevic, piano; St. Lawrence String Quartet; Doug Balliett, double bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 23:22

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Cossack Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Erich Kunzel, conductor Album: Tchaikovsky: 1812 Telarc 80041 Music: 4:17

Johan Halvorsen: Passacaglia (After Handel) Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:37

Meredith Monk: Excerpts from "Steppe Music" Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Symphony No 3, Eroica: Movements 1-2 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:08

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:27 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

04:24:11 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

04:31:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

04:40:18 Pierre de la Rue: Absalon fili mi Stile Antico Harm Mundi 807595 4:51

04:47:33 William Schuman: Symphony No. 3 New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 419780 32:26

05:24:21 Carl Maria von Weber: Konzertstück in f Op 79 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 16:00

05:42:19 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

05:51:59 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

05:56:48 Lucien Durosoir: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:52

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:16 Clara Schumann: Scherzo No. 2 Op 14 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:45

06:14:18 George Butterworth: English Idyll No. 1 BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:06

06:19:51 Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 6:53

06:28:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

06:40:40 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:07

06:52:10 John Field: Nocturne No. 15 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

06:58:08 John Philip Sousa: March 'Esprit de Corps' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:33

07:05:45 Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59

07:13:56 Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 9:54

07:27:04 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

07:40:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 2 Pianos K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:05

07:49:01 Johann Pachelbel: Canon & Gigue Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

07:56:00 Adolphe Adam: Giselle: La chasse London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 2:57

08:07:57 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04

08:14:23 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

08:26:27 Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 9:21

08:40:25 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

08:54:22 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3010 7:14

09:06:14 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 18:29

09:29:59 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:38

09:35:18 Herbert Howells: Magnificat Choir of Clare College Graham Ross Harm Mundi 907579 6:37

09:43:14 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

09:50:55 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:08 William Mathias: As You Like It: Final Dance English Serenata Meridian 84301 1:38

10:02:13 John Gardner: All's Well that Ends Well: Waltz English Serenata Meridian 84301 0:57

10:04:25 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 13:47

10:20:20 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

10:30:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Presto from String Quartet No. 3 K 156 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 3:27

10:37:30 Johann Stamitz: Symphony for Strings New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 8:32

10:47:39 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 1:55

10:50:32 Herbert Howells: Concerto for String Orchestra Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66610 27:51

11:20:58 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

11:30:28 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

11:45:29 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

11:55:16 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:15

12:07:16 Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

12:19:34 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

12:28:19 Clara Schumann: Romance in A-Flat Op 11 # 3 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:15

12:35:29 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

12:44:27 Joseph Haydn: Symphony No. 9 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66529 12:05

12:57:25 Franz Schubert: Graz Galop D 925 Vienna Ensemble Sony 47187 2:09

13:00:21 Lou Harrison: Western Dance Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465 2:18

13:03:01 Alan Hovhaness: Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:38

13:07:31 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

13:30:33 George Frideric Handel: Semele: Where'er you walk Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras DeutGram 453480 4:33

13:38:00 William Boyce: Symphony No. 6 Op 2 # 6 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:43

13:46:57 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 9:38

13:57:26 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eduardo di Capua: O sole mio Apollo Chamber Players: Matthew Detrick & Anabel Ramirez, violins; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Album: European Folkscapes Navona Records Music: 4:31

Robert W. Butts: Viola Concerto Movements 1 & 3 Brett Deubner, viola; The Baroque Orchestra of New Jersey; Robert W. Butts, conductor The Baroque Orchestra of New Jersey, Grace Church, Madison, NJ Music: 18:38

Cecile Chaminade: Le Matin et le Soir, Op. 79 Nancy Cooper, piano; Barbara Blegen, piano University of Montana Music Recital Hall, Missoula, MT Music: 12:52

Terry Riley: In C Apollo Chamber Players: Chitravina N. Ravikiran, chitravina (slide instrument); Erode Nagaraj, mrudangam; Matthew J. Detrick & Anabel Ramirez, violins; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts, Houston, TX Music: 10:56

Antonin Dvorak: Quintet in G Major for Strings, Op. 77-II. Intermezzo (Notturno) Emerson String Quartet; Edgar Meyer, double bass Album: Music from Saint Paul Sunday MPR 203 Music: 4:22

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-flat major, H.XVI:52 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:07

Jim Stephenson: ROCOmotive ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 15:49

George Walker: Lyric for Strings Emerson String Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 5:26

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:56 Sergei Rachmaninoff: Slava Op 11 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:03

16:07:16 Sergei Rachmaninoff: Waltz Op 11 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 4:18

16:14:32 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

16:30:18 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871 5:23

16:39:00 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

16:46:53 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

16:58:18 Clara Schumann: Romance in e-Flat Op 11 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:59

17:07:32 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

17:16:31 Ruth Gipps: Knight in Armor Op 8 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 9:53

17:29:50 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 8:40

17:43:06 Frederick Delius: Romance Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 6:20

17:51:29 Johann Sebastian Bach: Passepied from Partita No. 5 BWV 829 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 1:58

17:53:38 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:26 Paul Creston: Toccata for Orchestra Op 68 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 13:39

18:24:49 Clara Schumann: Romance in B-Flat Op 22 # 3 Elena Urioste, violin Decca 4850020 4:07

18:30:00 Clara Schumann: Scherzo No. 2 Op 14 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:45

18:36:03 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 15:41

18:53:10 Johann Strauss Jr: Spanish March Op 433 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 5:03

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:13 Clara Schumann: Piano Concerto in a Op 7 Isata Kanneh-Mason, piano Royal Liverpool Philharmonic Holly Mathieson Decca 4850020 21:07

19:26:13 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 31:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:18 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 20:26

20:24:19 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 14:31

20:41:57 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:03

21:02:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 K 132 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 16:30

21:20:25 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:29:07 Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 2:52

21:34:40 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

21:47:47 Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 32:13

22:21:54 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

22:44:55 Franz Schubert: Andante D 936 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52

22:56:32 César Franck: Danse lente Paul Crossley, piano Sony 58914 2:59

23:00 QUIET HOUR

23:01:15 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:13

23:07:28 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:11:51 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

23:18:55 Stephen Paulus: The Road Home Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

23:22:14 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

23:34:04 Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

23:40:42 Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka-Choro Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:55

23:44:37 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 4:56

23:49:34 Thomas Tomkins: A Sad Pavan for these distracted times Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:48

23:54:22 Percy Grainger: Colleen Dhas City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:27